Lunettes audio Bluetooth Lenskart Phonic : mieux que des AirPods ?

Un prix qui pourrait faire réfléchir les fans d’AirPods

Écouter de la musique sans être coupé du monde

7 heures d’autonomie et une recharge propriétaire

Les Lenskart Phonic sont vendues pour le moment uniquement sur le marché indien à 4 000 roupies indiennes (environ 44 euros), ce qui en fait une alternative nettement plus abordable que les autres lunettes audio du marché. Elles sont vendues en ligne et en magasin en Noir Mat et Bleu Brillant. En option, on peut choisir des verres anti-reflets premium, anti-lumière bleue ou résistants aux chocs, avec un tarif qui évolue en fonction des préférences, mais toujours à un prix très contenu.On retrouve ici l’une des meilleures fonctions des Meta Ray-Ban : écouter de la musique sans être isolé. Pour ceux qui n’ont pas besoin de réalité augmentée ou de caméra intégrée, c’est une excellente alternative. Le son, évidemment, ne rivalise pas avec un vrai casque, mais l’expérience est tellement agréable qu’on s’y habitue vite.Pour les appels, c’est aussi un vrai plus. Pas besoin de sortir son téléphone, tout passe directement par les lunettes, avec un micro intégré qui fait le job. Ce type de produit est vraiment idéal pour répondre rapidement sans sortir son smartphone de la poche, et pourrait clairement se développer à l’avenir.Côté technique, les Phonic intègrent un bouton unique sous une branche pour gérer la musique, les appels et les assistants vocaux (Google Assistant et Siri). L’autonomie annoncée est de 7 heures, et la recharge se fait via un câble propriétaire fourni. Elles sont certifiées IPX4, donc résistantes aux éclaboussures.Beaucoup de gens cherchent une solution discrète et pratique pour écouter de la musique sans être complètement coupés du monde. À ce tarif, les Lenskart Phonic pourraient séduire un paquet de monde, on aimerait juste qu’elles soient diffusées un peu plus largement, mais comme je vous le disais plus haut, ce type de produit risque de se multiplier dans les mois et années à venir.