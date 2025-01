Des lunettes avec des verres qui changent de couleur en temps réel pour Chamelo

Des verres qui changent de couleur à volonté

aussi inutile qu’indispensable

Image Chamelo

Ce qui rend Aura Rx vraiment révolutionnaire, c'est l'architecture d'objectif brevetée. Notre film à cristaux liquides flexible est protégé des deux côtés par des lentilles fabriquées avec précision, créant une solution de prescription durable qui maintient une clarté optique presque parfaite . (Chase Larson, directeur de l'exploitation chez Chamelo)

Prix et disponibilité

• Prix : entre 199 et 250 euros (hors correction visuelle).

• Disponibilité : Livraison en Europe sous 15 jours via le site officiel du fabricant.

Après le succès de ses Aura, Chamelo dévoile. On est bien loin des verres qui foncent avec la luminosité. Si l'arc-en-ciel n'est pas infini, les utilisateurs peuvent néanmoins basculer entre quatre couleurs ou quatre niveaux de teinte d'un simple clic.En effet, l’atout principal des lunettes Chamelo est leur capacité à, et ce, en temps réel. La firme vante cette technologie comme une fonctionnalité, idéale pour se démarquer tout en profitant d’un confort visuel optimal.Pour cela, la firme reprend le succès des Aura, avec l'intégration d'situé à droite de la monture. Celui-ci permet de passer instantanément d’une teinte à une autre, offrant à l’utilisateur la possibilité d’adapter ses lunettes à son style ou à son humeur.L'année dernière, seuls les verres non correcteurs pouvaient se targuer de cette fantaisie. Mais grande nouveauté cette année,via ses verres exclusifs Prismatic et Eclips. En d’autres termes, ces lunettes personnalisables peuvent inclure une correction adaptée à votre vision, transformant ce gadget stylé en véritable outil de santé visuelle.Au-delà de l’aspect esthétique, Chamelo propose également des options de teinte adaptées pour assurer une, rendant ces lunettes idéales pour une utilisation en extérieur.