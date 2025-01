Correction visuelle et aide auditive : les lunettes révolutionnaires d'EssilorLuxottica

Voir mieux… et entendre mieux

Technologie embarquée : discrétion et performance

Ce que vous voyez, c’est ce que vous entendez

EssilorLuxottica positionne les Nuance Audio comme une alternative élégante aux appareils auditifs classiques, tout en offrant une correction visuelle. Ce dispositif discret pourrait séduire un large public, des jeunes adultes soucieux de leur apparence aux seniors souhaitant une solution non stigmatisante.



Avec un marché mondial estimé à 1,6 milliard de personnes souffrant de pertes auditives, ces lunettes pourraient rencontrer un succès significatif, d’autant plus qu’EssilorLuxottica envisage des évolutions futures, comme la traduction en temps réel ou des fonctionnalités de réalité augmentée.

Prix et disponibilité

, une start-up française spécialisée dans l’acoustique discrète, récemment acquise par le groupe. Ces lunettes sont dotées d’un dispositif novateur qui amplifie les voix de vos interlocuteurs tout en corrigeant la vision.Conçues comme un, elles visent à répondre aux besoins des personnes souffrant de pertes auditives légères à modérées, souvent réticentes à adopter des appareils auditifs traditionnels pour des raisons esthétiques ou financières.Les Nuance Audio se distinguent par leur apparence sobre comparable à des lunettes classiques, malgré la technologie qu’elles intègrent (certains pourraient même leur trouver une ressemblance avec les Meta-Rayban). Les montures sont équipées de, pour capter les sons provenant de diverses sources et distances., logés dans les branches, amplifient la voix des interlocuteurs. Une application compagnon va calibrer automatiquement les lunettes en fonction de l’audition de l’utilisateur, de la forme de son visage et de ses préférences sonores.A cela s'ajouteavec plusieurs modes, comme le focus avant (idéal dans des environnements bruyants comme un restaurant) ou un mode spatial, pour suivre une conversation autour de soi.. L’une des prouesses des Nuance Audio est leur capacité à concentrer l’amplification sonore en fonction de la direction du regard.Les réglages se veulent intuitifs grâce à l’application ou aux contrôles tactiles sur les branches. Les utilisateurs peuvent également ajuster le volume, activer une réduction des bruits ou choisir un profil sonore adapté à leurs besoins.. Leur arrivée en Europe dépendra des réglementations locales et des négociations avec les mutuelles pour une éventuelle prise en charge en tant que dispositif médical.Disponibles en(carrée et arrondie) et(noir et bordeaux), elles peuvent être équipées de verres correcteurs ou neutres. La conception ergonomique assure un confort optimal, même pour un port prolongé.En associant innovation, confort et discrétion, les Nuance Audio redéfinissent l’assistance auditive. EssilorLuxottica prouve une fois encore sa capacité à innover tout en répondant aux besoins de millions de personnes dans le monde.