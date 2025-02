Spotify : 675 millions d’utilisateurs actifs et des bénéfices records

Une croissance impressionnante

Une ambition renouvelée pour 2025

je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de cette année 2025 et profondément confiant quant à la trajectoire que nous suivons, tant sur notre produit que sur notre place sur le marché. Nous continuerons à prendre des paris stratégiques visant un impact à long terme, en accélérant notre cadence tout en préservant le niveau d’efficacité atteint l’an dernier. C’est précisément cette synergie qui nous permettra d’offrir l’expérience utilisateur la plus aboutie et la plus précieuse, de croître de manière durable et de diffuser la créativité à travers le monde

Spotify : Musique et podcasts Spotify Télécharger

Avec(en hausse de 12 % sur un an), Spotify enregistre le plus grand nombre d’ajouts nets jamais observé pour un quatrième trimestre.Le chiffre d’affaires du géant suédois a connu une croissance de 16 %, atteignant. La marge brute s’est améliorée de 5,55 points de pourcentage, atteignant 32,2 %, un record pour l’entreprise.Spotify affiche un, un autre sommet historique, confirmant sa stratégie efficace et sa capacité à générer des profits durables.. En 2024, plus de 500 millions d’utilisateurs ont écouté un podcast, tandis que 270 millions ont visionné une émission en format vidéo. La plateforme compte désormais 6,5 millions de titres de podcasts et 330 000 émissions en vidéo.L’impact économique de Spotify sur l’industrie musicale est également colossal : l’entreprise a versé 10 milliards de dollars aux ayants droit en 2024, portant le total cumulé depuis sa création à 60 milliards de dollars. Avec ces résultats records et des perspectives solides,Aussi Daniel Ek, fondateur et CEO de Spotify, a toutes les raisons pour se montrer optimiste pour l’avenir :