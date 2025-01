Streaming 2.0 : un partenariat historique pour Spotify et Universal Music

image Copyright.com

Les prochaines étapes devraient inclure l’annonce de nouveaux produits et services. Les prochains mois sont cruciaux pour déterminer si ce modèle pourra réellement concilier les intérêts des artistes, des plateformes et des consommateurs tout en répondant aux critiques sur les faibles revenus générés par le streaming pour de nombreux créateurs.

Dans une déclaration commune publiée dimanche , les co-signataires ont souligné leur intention de collaborer pour. Bien que, les deux promettent des changements significatifs dans la manière dont les artistes, les auteurs-compositeurs et les consommateurs vont interagir avec les contenus musicaux.Dans les grandes lignes, cet accord porte sur depour les abonnés (notamment des paliers d’abonnement payant), et(comme Apple One) combinant des contenus musicaux et non musicaux, pour enrichir l’expérience utilisateur. A cela s'ajoute un, avec des opportunités pour les artistes de diversifier leurs sources de revenus.L’une des principales nouveautés est l’établissement d’Cela représente une évolution majeure dans les relations entre les plateformes de streaming et les éditeurs musicaux, rendue possible grâce aude 2018.Cette loi vise à. Notons qu'il s’agit du premier partenariat direct de ce type depuis son entrée en vigueur. Cet accord pourrait servir de modèle pour d’autres partenariats dans l’industrie musicale.. Spotify semble avoir trouvé un compromis avec UMG via des offres groupées. Ces dernières vont permettre de réduire le pourcentage des revenus reversés en raison d’un contenu plus diversifié, incluant à la fois des éléments musicaux et non musicaux.Un porte-parole de Spotify a confirmé que, une mesure qui pourrait bénéficier à la fois à la plateforme et aux artistes en augmentant la valeur globale des abonnements.Cependant, cette approche n'a pas été sans heurt., qui l’accuse d’avoir réduit unilatéralement les royalties versées aux artistes. Cet accord pourrait donc être perçu comme une tentative de répondre à ces critiques tout en renforçant sa position sur le marché.Lucian Grainge, CEO d’UMG, a qualifié cet accord d’exemple de la vision. Ce concept met l’accent sur l’augmentation de la valeur d'un service, via de nouveaux modèles économiques : privilégier les contenues des abonnements et la vente de produits, plutôt que de se concentrer uniquement sur le nombre de streams. L’objectif est de créer unpour les artistes, les ayants droit et les plateformes (et mettre fin aux actions en justice en cours aussi...).Alors que les plateformes de streaming continuent de dominer la consommation musicale, les attentes des artistes en matière de rémunération et de reconnaissance sont de plus en plus élevées surtout avec l' accélération de l'IA