Discrètement, Shazam dévoile les passages de chansons, qui captent le plus notre attention

Qu'en penser ?



Avec cette nouveauté, Shazam franchit une nouvelle étape : passer d’un simple outil d’identification à une véritable plateforme d’analyse de l’attention musicale. Disponible dès aujourd’hui sur le site web de Shazam, cette nouveauté repose sur un indicateur clé : le volume de requêtes Shazam déclenchées à un instant précis d’un morceau. En clair, il s’agit des moments où les auditeurs, intrigués ou séduits, cherchent à identifier une chanson.