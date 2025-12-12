Discrètement, Shazam dévoile les passages de chansons, qui captent le plus notre attention
Avec cette nouveauté, Shazam franchit une nouvelle étape : passer d’un simple outil d’identification à une véritable plateforme d’analyse de l’attention musicale. Disponible dès aujourd’hui sur le site web de Shazam, cette nouveauté repose sur un indicateur clé : le volume de requêtes Shazam déclenchées à un instant précis d’un morceau. En clair, il s’agit des moments où les auditeurs, intrigués ou séduits, cherchent à identifier une chanson.
Des données inédites sur le comportement des auditeurs
Concrètement, la rubrique
Classements Virauxs’affiche sous la forme d’un graphique interactif associé à certains titres figurant dans les classements Shazam. Celui-ci montre la popularité relative des différents segments d’un morceau sur la dernière semaine. En survolant la courbe, l’utilisateur peut visualiser les timecodes exacts correspondant aux pics d’activité, et donc aux moments qui captent le plus l’attention.
Selon Apple, ces données sont calculées à partir du volume de tags Shazam, un indicateur jusqu’ici peu exploité publiquement. Pour Ole Obermann, responsable musique chez Apple Music, cette évolution s’inscrit dans la mission historique de Shazam :
connecter les fans à la musique qui les touche, tout en offrant désormais un éclairage inédit aux artistes et à l’industrie musicale sur la manière dont leurs titres sont réellement consommés.
Un outil pour les artistes et les fans
Si la fonctionnalité s’adresse avant tout aux curieux et aux mélomanes, elle pourrait aussi devenir un outil stratégique pour les créateurs, producteurs et labels. Identifier le refrain, le drop ou la montée qui déclenche le plus d’interactions peut influencer des choix artistiques, promotionnels ou même éditoriaux, à l’heure où les plateformes de streaming et les réseaux sociaux favorisent des formats courts et immédiatement accrocheurs.
Pour l’instant,
Classements Virauxest uniquement accessible via le site web de Shazam, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Apple ne précise pas si cette visualisation sera intégrée ultérieurement à l’application Shazam: Identifier la musique sur iOS, récemment mise à jour avec le design Liquid Glass d’iOS 26.
Qu'en penser ?
Avec cette nouveauté, Shazam franchit une nouvelle étape : passer d’un simple outil d’identification à une véritable plateforme d’analyse de l’attention musicale. Disponible dès aujourd’hui sur le site web de Shazam, cette nouveauté repose sur un indicateur clé : le volume de requêtes Shazam déclenchées à un instant précis d’un morceau. En clair, il s’agit des moments où les auditeurs, intrigués ou séduits, cherchent à identifier une chanson.