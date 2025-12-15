Les Powerbeats Pro 2 sont parfaits pour pratiquer le kung-fu !

IShowSpeed face à un maître du kung-fu

Sans stabilité, la vitesse ne sert à rien

Test des Powerbeats Pro

Beats fidèle à son marketing spectaculaire



La conclusion du spot reprend les codes de Beats qui adore faire la promo de ses produits en pleine action ! Avec cette campagne, la marque reste fidèle à sa communication très visuelle, tournée vers la culture pop et les figures incontournables d’Internet. On retrouve ici un spot volontairement excessif et décalé, qui assume son ton humoristique tout en mettant en avant les arguments clés des Powerbeats Pro 2 : vitesse, stabilité et maintien, au cœur de l’expérience utilisateur.



Pour rappel, les Powerbeats Pro 2 conservent les crochets d’oreille emblématiques de la gamme, mais avec un design affiné et plus droit, accompagné d’un boîtier de charge modernisé passant enfin à l’USB-C et décliné en nouvelles couleurs (orange, violet, noir et beige). Pensés avant tout pour les sportifs, ils intègrent désormais un capteur de fréquence cardiaque synchronisé avec l’app Santé, une compatibilité avec certains équipements connectés et de nettes évolutions audio, dont la réduction active du bruit, l’audio spatial et l’audio adaptatif, afin d’offrir à la fois un suivi sportif plus précis et une expérience sonore plus immersive.

Dans, Darren Watkins Jr., alias IShowSpeed, entame un voyage initiatique à travers le monde pour comprendre une maxime répétée tout au long du spot :. Tout commence lors d’un live où le créateur de contenu s’entraîne face à un mannequin de boxe, équipé d’un casque Beats, sous les moqueries d’un spectateur baptisé ZenAF8.Ce troll virtuel devient le déclencheur d’un récit plus large :et l’entraîne dans une séquence digne des grands classiques du cinéma d’arts martiaux.Au-delà de l’humour et de la mise en scène, Beats mise sur un message simple :. Sauts, accélérations, gestes brusques : les écouteurs restent bien en place, condition indispensable pour exploiter pleinement leur potentiel lors d’activités sportives. Ainsi, fort de son entraînement et de ses écouteurs, IShowSpeed parvient à battre le maître de kung-fu à sa manière, illustrant que la stabilité promise par Beats permet à chacun d’exprimer sa propre vitesse.