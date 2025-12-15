Open-ear, IA, santé : comment ces écouteurs sans fil explosent les ventes !

Qu'en penser ?



À moyen terme, Omdia anticipe une poursuite de cette transformation structurelle. Les marchés émergents continueront de tirer les volumes grâce à des produits accessibles, tandis que les marchés matures privilégieront le confort, l’intégration logicielle et les usages avancés.



La prochaine phase de différenciation passera par la personnalisation via l’IA, l’intégration étroite avec les écosystèmes numériques et des designs pensés pour un confort prolongé. Autant de leviers qui montrent que, derrière un marché en apparence mature, l’innovation reste loin d’être à l’arrêt.