Spotify permet désormais de voir ce que vos amis écoutent en temps réel
Par Vincent Lautier - Publié le
Spotify déploie deux nouvelles fonctionnalités sociales dans sa messagerie intégrée : Listening Activity affiche en direct les écoutes de vos contacts, et Request to Jam permet de lancer des sessions d'écoute partagées à distance. Un pas de plus vers une plateforme toujours plus sociale.
Spotify mise sur le social depuis quelque temps, et ça se confirme. La plateforme vient d'annoncer l'arrivée de Listening Activity, une fonctionnalité qui affiche en haut de vos conversations ce que vos amis écoutent à l'instant même. Si la personne n'écoute rien au moment où vous consultez la conversation, c'est son dernier titre joué qui s'affiche. En un tap, vous pouvez lancer le morceau, l'ajouter à votre bibliothèque ou réagir avec un emoji. C'est opt-in, donc il faut l'activer manuellement dans les paramètres de confidentialité pour que vos contacts puissent voir votre activité (Dieu merci, ça évitera les mauvaises surprises si vous voulez écouter l'intégrale de Sardou discrètement).
L'autre nouveauté s'appelle Request to Jam. Les abonnés Premium peuvent désormais envoyer une invitation à leurs contacts pour démarrer une session d'écoute collaborative, même à distance. Le destinataire accepte ou refuse, et s'il accepte, les deux participants peuvent ajouter des morceaux à une file d'attente partagée. Spotify propose même des suggestions basées sur les goûts combinés des deux auditeurs. Les utilisateurs gratuits peuvent rejoindre une session si un abonné Premium les invite, mais ils ne peuvent pas en initier eux-mêmes. La fonctionnalité Jam existe depuis 2023, mais elle était surtout pensée pour les soirées en présentiel. Cette évolution facilite les sessions d'écoute entre amis éloignés.
Ces deux fonctionnalités arrivent sur iOS et Android dans les marchés où la messagerie Spotify est disponible, et bonne nouvelle : la France en fait partie. Le déploiement complet est prévu pour début février. Il faut avoir 16 ans minimum pour y accéder, puisque Messages est réservé à cette tranche d'âge. Côté chiffres, Spotify indique que près de 40 millions d'utilisateurs ont déjà envoyé environ 340 millions de messages depuis le lancement de cette messagerie en août dernier.
On voit bien la stratégie de Spotify : garder les utilisateurs dans l'application plutôt que de les voir partager des liens sur iMessage ou WhatsApp. C'est logique, et ces fonctionnalités sociales ont du sens pour une plateforme musicale. Dommage que Request to Jam reste réservé aux abonnés Premium pour l'envoi d'invitations, ça limite un peu l'adoption. Reste à voir si ces fonctionnalités séduiront les utilisateurs ou si elles finiront oubliées comme tant d'autres ajouts sociaux.
Une activité d'écoute visible dans les conversations
Spotify mise sur le social depuis quelque temps, et ça se confirme. La plateforme vient d'annoncer l'arrivée de Listening Activity, une fonctionnalité qui affiche en haut de vos conversations ce que vos amis écoutent à l'instant même. Si la personne n'écoute rien au moment où vous consultez la conversation, c'est son dernier titre joué qui s'affiche. En un tap, vous pouvez lancer le morceau, l'ajouter à votre bibliothèque ou réagir avec un emoji. C'est opt-in, donc il faut l'activer manuellement dans les paramètres de confidentialité pour que vos contacts puissent voir votre activité (Dieu merci, ça évitera les mauvaises surprises si vous voulez écouter l'intégrale de Sardou discrètement).
Request to Jam : l'écoute partagée à distance
L'autre nouveauté s'appelle Request to Jam. Les abonnés Premium peuvent désormais envoyer une invitation à leurs contacts pour démarrer une session d'écoute collaborative, même à distance. Le destinataire accepte ou refuse, et s'il accepte, les deux participants peuvent ajouter des morceaux à une file d'attente partagée. Spotify propose même des suggestions basées sur les goûts combinés des deux auditeurs. Les utilisateurs gratuits peuvent rejoindre une session si un abonné Premium les invite, mais ils ne peuvent pas en initier eux-mêmes. La fonctionnalité Jam existe depuis 2023, mais elle était surtout pensée pour les soirées en présentiel. Cette évolution facilite les sessions d'écoute entre amis éloignés.
Disponibilité et conditions
Ces deux fonctionnalités arrivent sur iOS et Android dans les marchés où la messagerie Spotify est disponible, et bonne nouvelle : la France en fait partie. Le déploiement complet est prévu pour début février. Il faut avoir 16 ans minimum pour y accéder, puisque Messages est réservé à cette tranche d'âge. Côté chiffres, Spotify indique que près de 40 millions d'utilisateurs ont déjà envoyé environ 340 millions de messages depuis le lancement de cette messagerie en août dernier.
On en dit quoi ?
On voit bien la stratégie de Spotify : garder les utilisateurs dans l'application plutôt que de les voir partager des liens sur iMessage ou WhatsApp. C'est logique, et ces fonctionnalités sociales ont du sens pour une plateforme musicale. Dommage que Request to Jam reste réservé aux abonnés Premium pour l'envoi d'invitations, ça limite un peu l'adoption. Reste à voir si ces fonctionnalités séduiront les utilisateurs ou si elles finiront oubliées comme tant d'autres ajouts sociaux.