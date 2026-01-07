Spotify permet désormais de voir ce que vos amis écoutent en temps réel

On en dit quoi ?



On voit bien la stratégie de Spotify : garder les utilisateurs dans l'application plutôt que de les voir partager des liens sur iMessage ou WhatsApp. C'est logique, et ces fonctionnalités sociales ont du sens pour une plateforme musicale. Dommage que Request to Jam reste réservé aux abonnés Premium pour l'envoi d'invitations, ça limite un peu l'adoption. Reste à voir si ces fonctionnalités séduiront les utilisateurs ou si elles finiront oubliées comme tant d'autres ajouts sociaux.