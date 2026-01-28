Grosse promo sur la platine vinyle compatible Sonos de Victrola : -30%, son prix le plus bas !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La marque américaine Victrola, fondée en 1906 et leader sur le marché des platines vinyles aux Etats-Unis, propose un modèle compatible avec l'écosystème Sonos, profitant aujourd'hui d'une très belle promotion à la Fnac.
L'intérêt des amateurs de musique pour le vinyle ne faiblit pas, et Victrola compte bien surfer sur cet engouement pour proposer aux possesseurs d'enceintes Sonos sa nouvelle platine vinyle Stream Carbon. Ce nouveau modèle au design sobre dispose d'un plateau en aluminium, d'un entrainement par courroie et d'une cellule Ortofon 2M Red. La patine vinyle Victrola Stream Carbon pourra diffuser le son des disques sur une enceinte ou un groupe d'enceintes Sonos (que ces dernières soient compatibles avec le système S1 ou S2).
La platine Victrola Stream Carbon pourra se connecter à votre réseau via un port Ethernet ou en Wi-Fi, mais fait l'impasse sur le Bluetooth ou l'USB. Il sera également envisageable d'utiliser la sortie stéréo en RCA pour l'utiliser sur un système traditionnel. Sonos propose déjà au sein de son catalogue des solutions permettant de relier une platine vinyle, comme l'amplificateur Sonos Amp ou la passerelle Sonos Port. La diffusion du son via la platine Victrola pourra être contrôlée grâce à l'application ou via un bouton multifonction en façade.
Une platine vinyle compatible Sonos
L'intérêt des amateurs de musique pour le vinyle ne faiblit pas, et Victrola compte bien surfer sur cet engouement pour proposer aux possesseurs d'enceintes Sonos sa nouvelle platine vinyle Stream Carbon. Ce nouveau modèle au design sobre dispose d'un plateau en aluminium, d'un entrainement par courroie et d'une cellule Ortofon 2M Red. La patine vinyle Victrola Stream Carbon pourra diffuser le son des disques sur une enceinte ou un groupe d'enceintes Sonos (que ces dernières soient compatibles avec le système S1 ou S2).
Une belle promo
La platine Victrola Stream Carbon pourra se connecter à votre réseau via un port Ethernet ou en Wi-Fi, mais fait l'impasse sur le Bluetooth ou l'USB. Il sera également envisageable d'utiliser la sortie stéréo en RCA pour l'utiliser sur un système traditionnel. Sonos propose déjà au sein de son catalogue des solutions permettant de relier une platine vinyle, comme l'amplificateur Sonos Amp ou la passerelle Sonos Port. La diffusion du son via la platine Victrola pourra être contrôlée grâce à l'application ou via un bouton multifonction en façade.