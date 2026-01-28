Grosse promo sur la platine vinyle compatible Sonos de Victrola : -30%, son prix le plus bas !

Une platine vinyle compatible Sonos

Une belle promo

L'intérêt des amateurs de musique pour le vinyle ne faiblit pas, et. Ce nouveau modèle au design sobre dispose d'un plateau en aluminium, d'un entrainement par courroie et d'une cellule Ortofon 2M Red. La patine vinyle Victrola Stream Carbon pourra diffuser le son des disques sur une enceinte ou un groupe d'enceintes Sonos (que ces dernières soient compatibles avec le système S1 ou S2).mais fait l'impasse sur le Bluetooth ou l'USB. Il sera également envisageable d'utiliser la sortie stéréo en RCA pour l'utiliser sur un système traditionnel. Sonos propose déjà au sein de son catalogue des solutions permettant de relier une platine vinyle, comme l'amplificateur Sonos Amp ou la passerelle Sonos Port. La diffusion du son via la platine Victrola pourra être contrôlée grâce à l'application ou via un bouton multifonction en façade.