Netflix va diffuser en exclu les films Sony : comment ça marche ?

Une montée en puissance progressive… jusqu’à une couverture globale en 2029

Netflix avait déjà Sony… mais seulement dans certains pays

Sony renforce son modèle indépendant face aux plateformes-studios

Un accès aussi à des titres de catalogue, films et séries

Pour les spectateurs, cet accord clarifie la chronologie : les films Sony continueront de passer par le cinéma, et Netflix n’interviendra qu’après les fenêtres classiques. Ce n’est donc pas une remise en cause de l’exploitation en salles (et de la chronologie du cinéma), mais plutôt une consolidation de l’étape suivante.



Et pour Netflix, cela revient à sécuriser une catégorie de contenus de plus en plus précieuse : des films récents, grand public, identifiés, souvent portés par des licences, mais dont la plateforme ne porte pas directement le coût de production.



D’ici à 2029, le marché aura encore bougé. Mais sur le plan contractuel, Netflix vient clairement de verrouiller l’une des dernières grandes sources de blockbusters externes, à l’heure où beaucoup de studios ont tenté — parfois au prix fort — de rapatrier leurs contenus sur leurs propres plateformes.

Autrement dit, Sony continue de suivre le circuit traditionnel pour ses films (sortie cinéma, puis VOD), mais, habituellement réservée à la première grande vague de streaming ou de télévision payante.Si l’annonce parle d’un accord mondial, il ne se traduira pas instantanément par un changement visible pour tous les abonnés.. Un calendrier qui illustre bien la complexité des droits internationaux, souvent verrouillés par des accords locaux préexistants, parfois signés sur plusieurs années.Netflix détenait jusque-là les droits Pay-1 des films Sony dans quelques zones clés, notamment les États-Unis, l’Allemagne, ainsi que plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.Dans ces territoires,, dont Uncharted, Spider-Man: Across the Spider-Verse, It Ends With Us ( Jamais plus), Anyone But You (Tout sauf toi) ou Venom: The Last Dance.Derrière l’annonce, on devine aussi une stratégie Sony assumée. En effet, contrairement à Disney, Warner ou Paramount,Résultat, le studio continue de miser sur une approche, où la valeur se crée par la négociation de fenêtres de diffusion avec des partenaires.Paul Littmann, EVP de la distribution mondiale chez Sony Pictures Television, insiste d’ailleurs sur cette, et sur la capacité du groupe à créer des opportunités gagnantes pour tous. Netflix, de son côté, souligne l’enjeu :, sans avoir à supporter seul le risque industriel d’une sortie cinéma mondiale.Netflix annonce également la licence de certains titres du catalogue Sony, à la fois côté cinéma et télévision. Le type de contenus concernés n’a pas été détaillé, mais cela ouvre la porte à une stratégie très classique de la plateforme :Même si le déploiement global complet n’arrivera qu’en 2029, Sony et Netflix commencent déjà àquelques titres qui feront partie de l’accord, dont, adaptation du roman à succès de Kristin Hannah, avec Dakota et Elle Fanning réunies pour la première fois,(adaptation live-action de Nintendo),, conclusion de la trilogie Spider-Verse. Ou encore le projet ambitieux de Sam Mendes, une série de quatre films dédiés aux Beatles.