Netflix va diffuser en exclu les films Sony : comment ça marche ?
Par Laurence - Publié le
Netflix et Sony Pictures Entertainment (SPE) viennent d’annoncer un accord de licence Pay-1 mondial présenté comme une première dans l’industrie : dans le cadre d’un partenariat exclusif et pluriannuel, les longs-métrages Sony seront disponibles sur Netflix partout dans le monde, une fois écoulées leurs fenêtres d’exploitation classiques — d’abord au cinéma, puis en vidéo à la demande / achat numérique, et enfin en home entertainment (Blu-ray, DVD, etc.).
Autrement dit, Sony continue de suivre le circuit traditionnel pour ses films (sortie cinéma, puis VOD), mais Netflix devient la destination premium pour la diffusion post-salles, dans la fenêtre Pay-1, habituellement réservée à la première grande vague de streaming ou de télévision payante.
Si l’annonce parle d’un accord mondial, il ne se traduira pas instantanément par un changement visible pour tous les abonnés. Le déploiement se fera progressivement à partir de la fin 2026, au fil de la disponibilité des droits selon les territoires.
L’objectif affiché est de proposer une disponibilité mondiale complète sur Netflix début 2029. Un calendrier qui illustre bien la complexité des droits internationaux, souvent verrouillés par des accords locaux préexistants, parfois signés sur plusieurs années.
Ce nouveau contrat s’appuie sur une relation déjà existante entre les deux groupes. Netflix détenait jusque-là les droits Pay-1 des films Sony dans quelques zones clés, notamment les États-Unis, l’Allemagne, ainsi que plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.
Dans ces territoires, le partenariat a déjà permis à Netflix de mettre en avant plusieurs succès récents du studio, dont Uncharted, Spider-Man: Across the Spider-Verse, It Ends With Us ( Jamais plus), Anyone But You (Tout sauf toi) ou Venom: The Last Dance.
Derrière l’annonce, on devine aussi une stratégie Sony assumée. En effet, contrairement à Disney, Warner ou Paramount, Sony ne possède pas de plateforme mondiale équivalente à Netflix ou Disney+. Résultat, le studio continue de miser sur une approche, où la valeur se crée par la négociation de fenêtres de diffusion avec des partenaires.
Paul Littmann, EVP de la distribution mondiale chez Sony Pictures Television, insiste d’ailleurs sur cette indépendance, et sur la capacité du groupe à créer des opportunités gagnantes pour tous. Netflix, de son côté, souligne l’enjeu : renforcer la valeur perçue de l’abonnement avec un catalogue plus solide de films
Notons que l’accord ne se limite pas aux nouveautés. Netflix annonce également la licence de certains titres du catalogue Sony, à la fois côté cinéma et télévision. Le type de contenus concernés n’a pas été détaillé, mais cela ouvre la porte à une stratégie très classique de la plateforme : compléter l’arrivée des films récents par un fonds de catalogue capable de nourrir l’algorithme et de prolonger l’engagement autour des franchises.
Même si le déploiement global complet n’arrivera qu’en 2029, Sony et Netflix commencent déjà à teaser quelques titres qui feront partie de l’accord, dont The Nightingale, adaptation du roman à succès de Kristin Hannah, avec Dakota et Elle Fanning réunies pour la première fois, The Legend of Zelda (adaptation live-action de Nintendo), Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, conclusion de la trilogie Spider-Verse. Ou encore le projet ambitieux de Sam Mendes, une série de quatre films dédiés aux Beatles.
Pour les spectateurs, cet accord clarifie la chronologie : les films Sony continueront de passer par le cinéma, et Netflix n’interviendra qu’après les fenêtres classiques. Ce n’est donc pas une remise en cause de l’exploitation en salles (et de la chronologie du cinéma), mais plutôt une consolidation de l’étape suivante.
Et pour Netflix, cela revient à sécuriser une catégorie de contenus de plus en plus précieuse : des films récents, grand public, identifiés, souvent portés par des licences, mais dont la plateforme ne porte pas directement le coût de production.
D’ici à 2029, le marché aura encore bougé. Mais sur le plan contractuel, Netflix vient clairement de verrouiller l’une des dernières grandes sources de blockbusters externes, à l’heure où beaucoup de studios ont tenté — parfois au prix fort — de rapatrier leurs contenus sur leurs propres plateformes.
Une montée en puissance progressive… jusqu’à une couverture globale en 2029
Netflix avait déjà Sony… mais seulement dans certains pays
Sony renforce son modèle indépendant face aux plateformes-studios
événement, sans avoir à supporter seul le risque industriel d’une sortie cinéma mondiale.
Un accès aussi à des titres de catalogue, films et séries
Qu'en penser ?
