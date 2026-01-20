C'est la fin d'une époque : Sony cède le contrôle de ses téléviseurs Bravia au chinois TCL

On en dit quoi ?



Franchement ? C'est un peu triste. Sony, Trinitron, Bravia, c'était pour tous les références de la tété haut de gamme pendant des décennies. Voir ces noms passer sour pavillon chinois, même à 49%, ça fait forcement un petit pincement au coeur. Mais voilà, les chiffres ne mentent pas, et contre TCL et Hisense, impossible de tenir sur les volumes. Sony a choisi de protéger sa marque plutôt que de se prendre un mur. On espère surtout que les Bravia made in TCL garderont le même ADN ? Affaire à suivre.