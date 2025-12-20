Sony lance une « PlayStation Portal » de 2 tonnes à 90 000 dollars
Sony Honda Mobility vient d'annoncer que son véhicule électrique Afeela 1 sera le premier au monde à proposer le PS Remote Play intégré nativement. De quoi jouer à la PS5 depuis sa voiture, à condition de ne pas être au volant bien sûr.
L'idée peut sembler improbable, mais elle est bien réelle. Sony Honda Mobility a confirmé que l'Afeela 1, sa berline électrique attendue en 2026, embarquera le PS Remote Play directement dans son système d'infodivertissement. Concrètement, les passagers pourront streamer leurs jeux PS5 ou PS4 depuis leur console restée à la maison, en utilisant l'écran panoramique du tableau de bord ou les écrans intégrés aux appuis-tête arrière. La voiture se connecte nativement à une manette DualSense en Bluetooth, avec prise en charge complète du retour haptique. Pour le conducteur, il faudra attendre la pause : le jeu n'est autorisé que lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en charge.
Au-delà du gaming, l'Afeela 1 reste avant tout une voiture électrique haut de gamme. Elle embarque une batterie de 91 kWh offrant environ 480 km d'autonomie, deux moteurs pour une puissance combinée de 480 chevaux, et la compatibilité avec le réseau de Superchargeurs Tesla. Côté technologie, on trouve pas moins de 40 capteurs, dont un LiDAR, 18 caméras et 9 radars, pour assurer une conduite semi-autonome de niveau 2+. Le prix démarre à 89 900 dollars pour la version Origin, et grimpe à 102 900 dollars pour la Signature, qui ajoute les écrans arrière et des jantes de 21 pouces. La production aura lieu dans l'Ohio et les premières livraisons sont prévues mi-2026 en Californie.
Il faut quand même bien comprendre les limites du système. Le PS Remote Play nécessite une console PS5 ou PS4 allumée chez vous, connectée à Internet. La voiture ne fait que streamer le flux vidéo, ce n'est même pas du cloud gaming. Sony recommande une connexion d'au moins 15 Mbps pour une expérience fluide, avec un minimum de 5 Mbps. Pour les trajets en zone blanche ou dans un tunnel, il faudra donc s'armer de patience. L'Afeela 1 intègre quand même la 5G de série, ce qui devrait limiter les problèmes de connexion dans la plupart des cas.
C'est assez rigolo de voir Sony transformer une voiture en PlayStation Portal géante. Sur le papier, l'idée de jouer à God of War pendant que quelqu'un d'autre conduit a son charme, surtout sur les longs trajets. Par contre, à 90 000 dollars minimum, difficile de considérer le PS Remote Play comme un argument d'achat décisif. On reste aussi un peu dubitatif sur l'utilité réelle du système, qui demande d'avoir sa console allumée à la maison et une connexion stable. Mais bon, au moins Sony Honda ose une proposition audacieuse autour de du gaming, c'est toujours sympa.
