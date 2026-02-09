YouTube Music va vous faire payer pour voir les paroles de vos chansons
Par Vincent Lautier - Publié le
Cela faisait des mois que Google testait la chose en douce, et c'est désormais officiel : les paroles sur YouTube Music deviennent payantes après cinq consultations gratuites. Internet, ça n'est plus ce que c'était…
Vous avez l'habitude de suivre les paroles de vos morceaux préférés sur YouTube Music ? Profitez-en tant qu'il est encore temps. Google déploie actuellement à l'échelle mondiale une restriction qui limite l'accès aux lyrics à cinq consultations gratuites. Après quoi, le texte est flouté et seules les premières lignes restent visibles. Un compteur "You have X views remaining" s'affiche au-dessus des paroles pour vous rappeler que le compte à rebours a commencé.
Pour retrouver un accès complet, il faudra passer à la caisse pour YouTube Premium. La fonctionnalité paroles avait pourtant été introduite gratuitement il y a six ans. Et voilà que Google transforme ça en simple bonus pour ses formules payantes.
Côté Spotify, la question s'est posée. La plateforme suédoise avait testé un modèle similaire il y a quelque temps, en réservant les paroles à ses abonnés Premium. Le retour de bâton a été immédiat et Spotify a fait machine arrière. Les paroles restent gratuites pour tout le monde, abonnement ou pas. Apple Music, de son côté, n'a jamais envisagé de restreindre l'accès aux lyrics, Dieu merci.
Google revendique aujourd'hui plus de 325 millions d'abonnements payants toutes offres confondues. D'où, visiblement, une certaine assurance pour tenter ce que Spotify n'a pas osé maintenir.
Sauf que voilà, bloquer les paroles derrière un paywall, cela pousse les utilisateurs vers des alternatives. Des applications comme Musixmatch proposent déjà des paroles synchronisées pour à peu près tous les titres du marché, et gratuitement. Du coup, plutôt que de convaincre les indécis de s'abonner, Google risque peut-être de les envoyer chez la concurrence.
D'autant plus que les paroles ne coûtent quasiment rien à afficher. Ce ne sont que quelques lignes de texte, pas du streaming audio en haute qualité. Transformer cela en fonctionnalité premium, c'est franchement nul, et bien du monde ne manquera pas de le faire savoir.
C'est le genre de décision mesquine qui donne une mauvaise image d'un service. En fait, ça ressemble plus à un test de tolérance vis-à-vis des contenus payants qu'à une vraie stratégie. Et vous, vous seriez prêt à payer pour ce genre de truc ? Ou c'est no way ?
