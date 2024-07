Spotify : une petite victoire pour les utilisateurs de la formule gratuite !

Une modification peu populaire

Un élément de communication de 2021 lors de la mise à disposition des paroles en temps réel

Les paroles sont de retour pour la formule gratuite

Chez Spotify, nous testons et essayons constamment. Cela signifie que la disponibilité de nos fonctionnalités peut varier selon les formules, les marchés et les appareils. Au cours des prochaines semaines, nous allons étendre la disponibilité des paroles pour les utilisateurs de la formule gratuite de Spotify afin que davantage de personnes puissent profiter de plus de paroles, dans le monde entier.



Nous donnons la priorité aux améliorations de notre offre gratuite en fonction des performances sur certains marchés. D'autres améliorations supplémentaires seront intégrées à notre formule gratuite dans les mois à venir.

Avec cet ajout, Spotify comblait finalement une de ses lacunes face à Apple Music en offrant à tous ses utilisateurs (Premium ou non) l'affichage en temps réel des paroles de la chanson jouée. Pour cela, la firme mettait à profit les services de la société Musixmatch afin d'afficher les paroles des chansons, et ce dans toutes les langues. Toutefois, en mai dernier,, qui ne pouvaient alors plus en profiter que 3 fois par mois.Cette modification en faveur des comptes Premium n'a évidemment pas fait un carton auprès des utilisateurs de la formule gratuite.y compris ceux de la formule gratuite donc, dans les semaines à venir. Selon les propos de Danuel Ek, dirigeant de Spotify :En proposant une formule gratuite en sus de son offre Premium,Contrairement à Apple Music qui nécessite obligatoirement un abonnement, Spotoify doit rendre sa formule gratuite attrayante, tout en offrant assez d'avantages aux abonnés Premium pour que ces derniers aient envie de mettre la main au portefeuille.Un autre challenge attend Spotify avec. Lorsque cette formule sera enfin disponible, le firme devra dévoiler une offre assez complète et intéressante pour que les utilisateurs acceptent de payer plus cher que pour l'offre Premium. En attendant, Spotify vient de boucler un excellent trimestre, entrainant la hausse de son titre en Bourse (+15%) -la plus forte depuis trois ans.