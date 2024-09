Youtube Premium : le prix n’augmente pas, il explose !

La France pour le moment en sursis

Partout en Europe, les utilisateurs reçoivent ce type de mail (Image : Reddit > AppleBackground6383)

Publicités en cascade pour les utilisateurs non abonnés

La France est pour l’instant épargnée,Les augmentations ont déjà frappé fort dans d’autres pays européens.Dans d'autres pays européens comme l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique,. En Suisse, les tarifs ont également été revus à la hausse, passant de 15,90 CHF à 17,90 CHF pour les abonnements individuels, et de 23,90 CHF à 33,90 CHF pour les forfaits familiaux. D’autres régions du monde ont aussi été touchées par ces augmentations, comme la Suède, l’Arabie saoudite, Singapour, la Colombie, la Malaisie, le Danemark, les Émirats arabes unis, l’Indonésie et la Thaïlande.En comparaison,En fait les abonnés français sont dans une situation un peu particulière :. Mais si Google décide d’harmoniser ses tarifs, préparez-vous à voir l’addition augmenter. Selon certaines spéculations, le tarif individuel pourrait lui aussi grimper à 13,99€ par mois, tandis que le forfait famille culminera, lui aussi, à 25,99€.Comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs qui n’ont pas souscrit à Youtube Premium se retrouvent aussi dans le collimateur de Google. Vous pensiez qu’il suffisait de supporter une ou deux pubs avant la vidéo pour en finir ? Eh bien, pas vraiment. On vous en avait parlé ici,, et ce, même sur les téléviseurs. Une stratégie qui vise clairement à convaincre les utilisateurs de sortir leur carte bleue, ou, à défaut, de craquer et de passer au blocage de publicités.Si l’objectif est d’inciter les gens à s’abonner, Google prend un sacré risque. Les utilisateurs pourraient bien être tentés d’explorer d’autres options , légales ou non,. Avec cette politique de hausses continues et de publicité invasive, Google pourrait bien perdre des abonnés, frustrés par cette pression constante pour passer à Premium.Pour rappel, l’abonnement à Youtube Premium, tout en offrant la possibilité de télécharger les vidéos pour un visionnage hors ligne, ainsi que la lecture en arrière-plan, une fonctionnalité indisponible pour les utilisateursVous en pensez quoi, vous ? Youtube Premium,Vous êtes abonnés ?