Amazon casse le prix du Beats Studio Pro (-40%) : une bonne alternative aux AirPods Max !
Si vous comptez vous offrir, un casque Bluetooth avec réduction active du bruit ambiant (ANC), le modèle le plus haut de gamme de Beats, actuellement en promotion est un excellent candidat.
Le Beats Studio Pro offre une autonomie pouvant atteindre 40 heures, ou 24 heures si l'ANC ou le mode Transparence sont activés. Le casque se distingue réellement de l'AirPods Max niveau connectivité puisqu'en sus du Bluetooth 5.3, il sera possible de diffuser le son via un câble USB-C ou un câble mini-jack 3,5mm, tous deux inclus dans la boîte. En USB-C, le Beats Studio Pro est compatible avec l'audio Lossless haute définition 24bit/48kHz (l'ANC et le mode Transparence sont alors désactivés) et offre trois profils : Signature pour un son équilibré, Entertainment pour les films et les jeux et Conversation pour les appels et les podcasts. Bref, un casque assez complet offrant un bon rapport qualité/prix, surtout à ce tarif.
Beats Studio Pro
40 heures d'autonomie, Bluetooth, USB-C et mini-jack
