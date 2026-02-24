Sonos va-t-elle réussir à sortir de la crise avec sa nouvelle app ?
Après une année 2024 marquée par une refonte logicielle très critiquée, Sonos s’apprête à revoir en profondeur — mais par étapes — l’expérience de son application mobile. Selon Bloomberg, le spécialiste de l’audio connecté travaille sur une série d’améliorations destinées à simplifier la navigation, améliorer l’ergonomie et introduire de nouveaux contrôles sur l’écran verrouillé de l’iPhone, via les Live Activities.
Contrairement à la refonte radicale déployée en 2024, très mal accueillie par les utilisateurs, Sonos a cette fois opté pour une approche progressive et optionnelle. Les changements seront déployés au fil des prochains mois, sur iOS comme sur Android, sans bouleverser l’interface d’un seul coup. Le but est ici de restaurer la confiance des utilisateurs en corrigeant les irritants du quotidien, plutôt que d’imposer une nouvelle vision jugée prématurée et de déclencher une crise létale.
Lors d’une présentation interne organisée au siège de Sonos à Goleta, en Californie, Tom Conrad a dévoilé des versions préliminaires de la nouvelle interface. Il a reconnu que, malgré les améliorations apportées depuis un an, l’application actuelle souffre encore de plusieurs problèmes d’ergonomie.
Les axes de travail prioritaires concernent notamment la gestion des pièces et des groupes d’enceintes, la navigation entre les différentes sources audio, ou encore l’accès plus rapide aux commandes de lecture les plus utilisées. Le design final n’est pas encore figé, mais Sonos cherche avant tout à réduire la friction dans les usages les plus fréquents.
La nouveauté la plus marquante concerne spécifiquement iOS. Sonos travaille sur l’intégration de contrôles de lecture directement sur l’écran verrouillé de l’iPhone, une fonctionnalité déjà disponible depuis longtemps sur Android.
Pour y parvenir, l’entreprise compte s’appuyer sur les Live Activities, introduites par Apple avec iOS 16. Cette technologie permet aux applications d’afficher des informations en temps réel sur l’écran verrouillé et, sur les appareils compatibles, dans la Dynamic Island.
Jusqu’ici surtout utilisées pour le suivi de livraisons, de trajets ou de scores sportifs, les Live Activities peuvent aussi proposer des commandes multimédias persistantes. Concrètement, les utilisateurs pourraient contrôler la musique diffusée sur leurs enceintes Sonos sans ouvrir l’application, directement depuis l’écran verrouillé.
Sonos s'est bien gardé de communiquer la moindre date de lancement précise pour ces évolutions. D’après Bloomberg, de nouvelles informations pourraient être partagées fin mars ou en avril, une fois le développement plus avancé. Cette refonte progressive marque en tout cas un changement de méthode pour Sonos, qui semble désormais privilégier la stabilité, l’écoute des retours utilisateurs et les améliorations ciblées. Un virage nécessaire pour une marque dont l’expérience logicielle est devenue aussi stratégique que la qualité de ses enceintes.
Une stratégie plus prudente après l’échec de 2024
