Sonos va-t-elle réussir à sortir de la crise avec sa nouvelle app ?

Qu'en penser ?



Sonos s'est bien gardé de communiquer la moindre date de lancement précise pour ces évolutions. D’après Bloomberg, de nouvelles informations pourraient être partagées fin mars ou en avril, une fois le développement plus avancé. Cette refonte progressive marque en tout cas un changement de méthode pour Sonos, qui semble désormais privilégier la stabilité, l’écoute des retours utilisateurs et les améliorations ciblées. Un virage nécessaire pour une marque dont l’expérience logicielle est devenue aussi stratégique que la qualité de ses enceintes.