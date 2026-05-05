Bose ressuscite sa gamme Lifestyle avec trois nouveaux produits !
Par Laurence - Publié le
Bose relance officiellement sa mythique gamme Lifestyle avec trois nouveaux produits audio compatibles Apple AirPlay. Au programme : une enceinte compacte, une barre de son Dolby Atmos et un caisson de basses premium. Et surtout, la nouvelle Bose Lifestyle Ultra Speaker semble clairement vouloir venir concurrencer le HomePod d’Apple.
Le nom Lifestyle ne sera pas sans rappeler quelques souvenirs à certains d'entre nous. Lancée en 1990, cette gamme avait marqué toute une génération grâce à ses systèmes audio haut de gamme au design compact et élégant.
Bose avait finalement abandonné cette appellation en 2022, avant de la faire revenir aujourd’hui avec une toute nouvelle collection. La gamme comprend donc la Bose Lifestyle Ultra Speaker, la Bose Lifestyle Ultra Soundbar et le Bose Lifestyle Ultra Subwoofer.
Vendue entre 349 et 369 euros selon la finition, cette enceinte compacte cherche visiblement à séduire les utilisateurs voulant un son immersif sans multiplier les appareils dans leur salon. Et, comme le HomePod original, deux enceintes peuvent être appairées en stéréo.
Bose mise ici sur plusieurs technologies maison : la technologie TrueSpatial, et le traitement CleanBass pour produire des basses puissantes malgré le format compact. La firme veut proposer ici une version moderne de la technologie d’enceintes Direct/Reflecting reposant sur trois haut-parleurs (deux orientés vers l’avant et un vers le haut) pour projeter le son vers le plafond et les murs et ensuite vers l’auditeur.
La Lifestyle Ultra Soundbar constitue quant à elle la première grande refonte des barres de son Bose depuis près de dix ans. Compatible Dolby Atmos, elle embarque six haut-parleurs large bande à plage étendue (deux orientés vers le haut et quatre vers l’avant), d’un haut-parleur d’aigu central et de deux haut-parleurs.
La barre de son intègre également un mode SpeechClarity dopé à l’IA pour améliorer les dialogues, la calibration automatique CustomTune, et une compatibilité complète avec AirPlay, Google Cast et Spotify Connect.
Pour compléter l’ensemble, Bose propose également le Bose Lifestyle Ultra Subwoofer, un caisson de basses sans fil pensé pour renforcer l’expérience home cinéma. Grâce aux technologies CleanBass et QuietPort, il promet des graves puissants et maîtrisés, même à volume élevé, tout en limitant les distorsions. Associé aux enceintes et à la barre de son Lifestyle Ultra, il prend en charge les très basses fréquences afin de libérer le reste du système pour les médiums et les aigus, avec à la clé des dialogues plus clairs et une scène sonore plus précise.
Le constructeur mise énormément sur le design avec des grilles textiles inspirées du mobilier, des panneaux en verre premium, et plusieurs coloris dont une édition
Bose ressuscite une gamme culte des années 90
Le nom Lifestyle ne sera pas sans rappeler quelques souvenirs à certains d'entre nous. Lancée en 1990, cette gamme avait marqué toute une génération grâce à ses systèmes audio haut de gamme au design compact et élégant.
Bose avait finalement abandonné cette appellation en 2022, avant de la faire revenir aujourd’hui avec une toute nouvelle collection. La gamme comprend donc la Bose Lifestyle Ultra Speaker, la Bose Lifestyle Ultra Soundbar et le Bose Lifestyle Ultra Subwoofer.
Le Lifestyle Ultra Speaker, concurrent du HomePod
Vendue entre 349 et 369 euros selon la finition, cette enceinte compacte cherche visiblement à séduire les utilisateurs voulant un son immersif sans multiplier les appareils dans leur salon. Et, comme le HomePod original, deux enceintes peuvent être appairées en stéréo.
Bose mise ici sur plusieurs technologies maison : la technologie TrueSpatial, et le traitement CleanBass pour produire des basses puissantes malgré le format compact. La firme veut proposer ici une version moderne de la technologie d’enceintes Direct/Reflecting reposant sur trois haut-parleurs (deux orientés vers l’avant et un vers le haut) pour projeter le son vers le plafond et les murs et ensuite vers l’auditeur.
Une barre de son Dolby Atmos très ambitieuse
La Lifestyle Ultra Soundbar constitue quant à elle la première grande refonte des barres de son Bose depuis près de dix ans. Compatible Dolby Atmos, elle embarque six haut-parleurs large bande à plage étendue (deux orientés vers le haut et quatre vers l’avant), d’un haut-parleur d’aigu central et de deux haut-parleurs.
La barre de son intègre également un mode SpeechClarity dopé à l’IA pour améliorer les dialogues, la calibration automatique CustomTune, et une compatibilité complète avec AirPlay, Google Cast et Spotify Connect.
ET les basses !
Pour compléter l’ensemble, Bose propose également le Bose Lifestyle Ultra Subwoofer, un caisson de basses sans fil pensé pour renforcer l’expérience home cinéma. Grâce aux technologies CleanBass et QuietPort, il promet des graves puissants et maîtrisés, même à volume élevé, tout en limitant les distorsions. Associé aux enceintes et à la barre de son Lifestyle Ultra, il prend en charge les très basses fréquences afin de libérer le reste du système pour les médiums et les aigus, avec à la clé des dialogues plus clairs et une scène sonore plus précise.
Disponibilité
Le constructeur mise énormément sur le design avec des grilles textiles inspirées du mobilier, des panneaux en verre premium, et plusieurs coloris dont une édition
sable bois flottéparticulièrement élégante. L’enceinte Bose Lifestyle Ultra Speaker (349,95 €), la barre de son Bose Lifestyle Ultra Soundbar (999,95 €) et le caisson de basses Bose Lifestyle Ultra Subwoofer (899,95 €) seront disponibles le vendredi 15 mai, mais peuvent être précommandés sur le site Bose.fr dès aujourd’hui.