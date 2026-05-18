Le nouveau casque ultra premium de Sony 1000X "The ColleXion" fuite en images

Qu'en penser ?



Avec The ColleXion, Sony semble surtout vouloir repositionner ses casques audio comme de véritables objets premium et lifestyle, à l’image de ce qu’Apple a réussi avec les AirPods Max. Longtemps référence du marché pour son excellent rapport qualité/prix et ses performances en réduction de bruit, la marque japonaise cherche désormais à séduire une clientèle davantage sensible au design, aux matériaux et à l’image du produit lui-même. Ce nouveau modèle marque ainsi un virage plus luxueux pour Sony, qui ambitionne clairement de s’installer durablement sur le segment des casques très haut de gamme dominé aujourd’hui par Apple.