Le nouveau casque ultra premium de Sony 1000X "The ColleXion" fuite en images
Par Laurence - Publié le
Sony pourrait bientôt lancer un nouveau casque audio très haut de gamme pour célébrer les 10 ans de sa célèbre série 1000X. Baptisé
D’après les nombreuses images partagées par OnLeaks et Hoteudeals, ce nouveau modèle reprend la base des WH-1000XM6 lancés l’an dernier, mais avec une approche beaucoup plus premium.
Les changements semblent surtout concerner le design, les matériaux, et la solidité. On retrouve notamment des coussinets plus épais, des écouteurs plus larges, une finition beaucoup plus luxueuse, ainsi qu’un arceau renforcé en métal poli.
Sony aurait aussi revu plusieurs éléments ergonomiques : les boutons seraient davantage espacés, les microphones ANC plus visibles, et une nouvelle surface tactile serait située à l’arrière des écouteurs.
L’un des principaux changements concernerait la robustesse. Selon plusieurs fuites, Sony aurait renforcé l’arceau avec une structure métallique d’un seul bloc afin de corriger certaines critiques sur la fragilité des WH-1000XM6. Le casque abandonnerait notamment le système à double branche au profit d’une conception beaucoup plus solide. Un détail important pour une gamme souvent utilisée en voyage, dans les transports, ou quotidiennement.
Côté technique, Sony conserverait globalement les bases des XM6 : jusqu’à 24 heures d’autonomie avec réduction de bruit active, environ 32 heures sans ANC, et une charge rapide permettant 1h30 d’écoute après seulement 5 minutes de recharge. Le casque utiliserait toujours : le processeur QN3, un système à 12 microphones, ainsi que les technologies audio propriétaires de Sony comme DSEE Ultimate et 360 Reality Audio.
Le caque serait vendu 649 dollars aux États-Unis, soit environ 200 dollars de plus que les WH-1000XM6 à leur lancement. A ce tarif, Sony se rapproche directement des AirPods Max. Le casque semble d’ailleurs assumer totalement cette orientation luxe avec des matériaux plus premium, un étui façon sac à main, une finition très travaillée, et un design plus mode que purement technologique.
Avec The ColleXion, Sony semble surtout vouloir repositionner ses casques audio comme de véritables objets premium et lifestyle, à l’image de ce qu’Apple a réussi avec les AirPods Max. Longtemps référence du marché pour son excellent rapport qualité/prix et ses performances en réduction de bruit, la marque japonaise cherche désormais à séduire une clientèle davantage sensible au design, aux matériaux et à l’image du produit lui-même. Ce nouveau modèle marque ainsi un virage plus luxueux pour Sony, qui ambitionne clairement de s’installer durablement sur le segment des casques très haut de gamme dominé aujourd’hui par Apple.
1000X The ColleXion, ce modèle vient de fuiter massivement sur internet avant son annonce officielle attendue cette semaine.
Un casque plus luxueux que les WH-1000XM6
D’après les nombreuses images partagées par OnLeaks et Hoteudeals, ce nouveau modèle reprend la base des WH-1000XM6 lancés l’an dernier, mais avec une approche beaucoup plus premium.
Les changements semblent surtout concerner le design, les matériaux, et la solidité. On retrouve notamment des coussinets plus épais, des écouteurs plus larges, une finition beaucoup plus luxueuse, ainsi qu’un arceau renforcé en métal poli.
Sony aurait aussi revu plusieurs éléments ergonomiques : les boutons seraient davantage espacés, les microphones ANC plus visibles, et une nouvelle surface tactile serait située à l’arrière des écouteurs.
Résistance, autonomie, prix
L’un des principaux changements concernerait la robustesse. Selon plusieurs fuites, Sony aurait renforcé l’arceau avec une structure métallique d’un seul bloc afin de corriger certaines critiques sur la fragilité des WH-1000XM6. Le casque abandonnerait notamment le système à double branche au profit d’une conception beaucoup plus solide. Un détail important pour une gamme souvent utilisée en voyage, dans les transports, ou quotidiennement.
Côté technique, Sony conserverait globalement les bases des XM6 : jusqu’à 24 heures d’autonomie avec réduction de bruit active, environ 32 heures sans ANC, et une charge rapide permettant 1h30 d’écoute après seulement 5 minutes de recharge. Le casque utiliserait toujours : le processeur QN3, un système à 12 microphones, ainsi que les technologies audio propriétaires de Sony comme DSEE Ultimate et 360 Reality Audio.
Le caque serait vendu 649 dollars aux États-Unis, soit environ 200 dollars de plus que les WH-1000XM6 à leur lancement. A ce tarif, Sony se rapproche directement des AirPods Max. Le casque semble d’ailleurs assumer totalement cette orientation luxe avec des matériaux plus premium, un étui façon sac à main, une finition très travaillée, et un design plus mode que purement technologique.
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Avec The ColleXion, Sony semble surtout vouloir repositionner ses casques audio comme de véritables objets premium et lifestyle, à l’image de ce qu’Apple a réussi avec les AirPods Max. Longtemps référence du marché pour son excellent rapport qualité/prix et ses performances en réduction de bruit, la marque japonaise cherche désormais à séduire une clientèle davantage sensible au design, aux matériaux et à l’image du produit lui-même. Ce nouveau modèle marque ainsi un virage plus luxueux pour Sony, qui ambitionne clairement de s’installer durablement sur le segment des casques très haut de gamme dominé aujourd’hui par Apple.