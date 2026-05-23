Un mystérieux casque Apple se cache dans les registres de la FCC

Un nouveau produit Apple repéré dans la FCC

AirPods Max ou futur casque Beats ?

Une annonce possible avant la fin de l’année

Qu’en penser ?



Cette fuite rappelle surtout à quel point l’audio reste devenu stratégique pour Apple Entre les AirPods, Beats, Apple Music, l’audio spatial, les futurs usages liés à l’intelligence artificielle se dessine. Apple construit progressivement un écosystème sonore extrêmement cohérent autour de ses appareils. Le casque pourrait d’ailleurs jouer un rôle de plus en plus important dans l’ère Apple Intelligence : traduction temps réel, assistants vocaux avancés, interactions contextuelles, ou encore commandes IA permanentes.

Le document officiel mentionne un appareil portant le numéro de, présenté très simplement comme : Bluetooth over-ear headphones — autrement dit : un casque audio circum-aural Bluetooth.La certification précise également que l’appareil embarque une batterie intégrée, un microphone, et une antenne sans fil. Le dossier mentionne explicitement qu’il s’agit d’un, ce qui confirme bien l’origine du matériel.Le vrai mystère concerne désormaisÀ ce stade, il n'est pas possible de savoir s’il s’agit d. En effet, Apple utilise exactement le même système de numérotation interne pour les deux gammes.Par exemple,. La certification seule ne permet donc pas encore d’identifier précisément la marque commerciale du produit.La piste Beats semble toutefois la plus crédible. En effet, Apple a récemment mis à jour les AirPods Max avec une version USB-C et de nouveaux coloris. Une nouvelle génération complète semble donc peu probable à très court terme.En revanche,Les Beats Studio Pro datent déjà de 2023, tandis que les Beats Solo 4 ont été lancés en 2024. Apple pourrait donc préparer une évolution des Studio Pro, un nouveau modèle premium, ou même une gamme plus orientée IA et usages mobiles.Comme souvent avec les certifications FCC,Les documents restent encore largement masqués sous demande de confidentialité, ce qui est classique avant une annonce officielle., aux côtés des futurs iPhone, ou via un simple communiqué discret comme c’est désormais souvent le cas pour les produits Beats.