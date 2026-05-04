iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 en approche
Par Laurence - Publié le
Une semaine seulement après la dernière bêta, Apple déploie non pas une cinquième bêta de ses systèmes estampillés 26.5 mais la Release Candidate d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS. Comme souvent lors de ce type de lancement, les téléchargements pourraient prendre un peu de temps, les serveurs de Cupertino étant régulièrement mis à rude épreuve au moment de la mise en ligne des nouvelles versions.
Rappelons que ces versions s’adressent avant tout aux développeurs enregistrés au programme d’Apple. Mais il est également possible d’y accéder gratuitement en activant le profil développeur sur un appareil compatible.
L’installation passe ensuite par Réglages > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou Réglages Système sur Mac. Et comme toujours avec les versions bêta et les RC, une sauvegarde complète est vivement recommandée avant de se lancer. Ces builds restent des logiciels en développement, susceptibles de contenir des bugs plus ou moins gênants. Mieux vaut donc éviter de les installer sur un appareil utilisé au quotidien.
Notons que les petites notes de téléchargement précisent que
Alors que la WWDC et iOS 27 approchent à grands pas, iOS 26.5 semble davantage orientée vers l’optimisation et les corrections de bugs que vers l’ajout de nouvelles fonctionnalités majeures.
Pour rappel, première bêta d’iOS 26.5 avait jusque-là introduit plusieurs évolutions, comme le RCS chiffré de bout en bout dans Messages, une nouvelle section de lieux suggérés dans Apple Plans et surtout, l’arrivée de contenus sponsorisés dans Plans, marquant une évolution stratégique importante du côté des services
La deuxième bêta était relativement plus fournie : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
La bêta 3 avait brillé par son absence de nouveauté notable (et puis elle est arrivée en pleine annonce de Tim Cook cédant sa place de CEO à John Ternus). En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
COMMENT INSTALLER LES RC ?
Rappelons que ces versions s’adressent avant tout aux développeurs enregistrés au programme d’Apple. Mais il est également possible d’y accéder gratuitement en activant le profil développeur sur un appareil compatible.
L’installation passe ensuite par Réglages > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou Réglages Système sur Mac. Et comme toujours avec les versions bêta et les RC, une sauvegarde complète est vivement recommandée avant de se lancer. Ces builds restent des logiciels en développement, susceptibles de contenir des bugs plus ou moins gênants. Mieux vaut donc éviter de les installer sur un appareil utilisé au quotidien.
Notons que les petites notes de téléchargement précisent que
cette mise à jour introduit des messages RCS (bêta) chiffrés de bout en bout et un fond d'écran Pride Luminance téléchargeable, ainsi que des améliorations, des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone.
UNE MISE À JOUR QUI S’AFFINE
Alors que la WWDC et iOS 27 approchent à grands pas, iOS 26.5 semble davantage orientée vers l’optimisation et les corrections de bugs que vers l’ajout de nouvelles fonctionnalités majeures.
Pour rappel, première bêta d’iOS 26.5 avait jusque-là introduit plusieurs évolutions, comme le RCS chiffré de bout en bout dans Messages, une nouvelle section de lieux suggérés dans Apple Plans et surtout, l’arrivée de contenus sponsorisés dans Plans, marquant une évolution stratégique importante du côté des services
La deuxième bêta était relativement plus fournie : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
Lieux suggérés, qui mêle recommandations et monétisation. En parallèle, Apple teste d’autres évolutions, comme des abonnements plus flexibles pour les développeurs et le chiffrement RCS pour les messages avec Android. Une mise à jour qui illustre clairement la montée en puissance des services… et leur dimension commerciale.
La bêta 3 avait brillé par son absence de nouveauté notable (et puis elle est arrivée en pleine annonce de Tim Cook cédant sa place de CEO à John Ternus). En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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