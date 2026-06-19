Apple corrige une faille des Beats Studio Buds qui permettait d'écouter via leur micro

On en dit quoi ?



Pas de panique ! Pour que l'attaque fonctionne, il fallait que vos écouteurs soient à la fois sortis de tout appairage et en train de chercher un appareil, avec un pirate posté à quelques mètres au bon moment. Autant dire un scénario assez rare. N'empêche, l'idée qu'un casque vendu 149,95 euros à son lancement puisse se transformer en micro pour un inconnu a de quoi refroidir. Et ça rappelle une chose qu'on oublie vite : nos écouteurs sont devenus de petits ordinateurs, avec leurs failles et leurs correctifs, exactement comme un téléphone. Reste cette question un peu vertigineuse : combien de produits Airoha traînent encore dans des tiroirs, jamais mis à jour ?