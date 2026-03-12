Apple protège d'anciens iPhone et iPad avec ce correctif de sécurité
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier plusieurs mises à jour destinées aux anciens iPhone et iPad. La firme déploie iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 et iPadOS 15.8.7, des versions qui apportent principalement des correctifs de sécurité pour les appareils qui ne peuvent plus installer les versions récentes du système.
Ces mises à jour concernent les iPhone et iPad qui ne sont plus compatibles avec les dernières versions d’iOS et d’iPadOS. Apple précise dans ses notes de version que ces mises à jour incluent des correctifs de sécurité importants.
Les utilisateurs peuvent installer les correctifs en se rendant comme d'habitude dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Comme d’habitude, les appareils configurés pour les mises à jour automatiques devraient recevoir ces nouvelles versions dans les prochains jours.
Selon les informations publiées par Cupertino, ces mises à jour corrigent plusieurs failles associées à l’exploit sophistiqué Coruna, dévoilé la semaine dernière par les chercheurs de Google.
Ces vulnérabilités avaient déjà été corrigées dans des versions plus récentes d’iOS, notamment dans iOS 16 et iOS 17, mais les nouveaux correctifs permettent désormais de protéger les appareils plus anciens qui ne peuvent pas passer à ces versions.
Apple s’est engagée à fournir au moins cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses iPhone après leur lancement. Dans les faits, la société prolonge souvent ce support bien au-delà.
Plus tôt cette année, par exemple, l’iPhone 5s a reçu une mise à jour de sécurité près de 13 ans après sa sortie, preuve que la marque continue de corriger certaines failles même sur des appareils très anciens.
C’est un point souvent sous-estimé, mais crucial pour les entreprises conservant des flottes matérielles anciennes, les administrations, ou tout simplement les utilisateurs qui n’ont pas (ou ne veulent pas) renouveler leur matériel.
Avec ces nouvelles mises à jour, Apple rappelle l’importance d’installer régulièrement les correctifs de sécurité, même sur des appareils plus anciens. La publication de ces correctifs montre aussi que la firme continue de maintenir un suivi de sécurité sur une large partie de son parc d’iPhone et d’iPad, bien après la fin du support des nouvelles versions du système.
