Apple protège d'anciens iPhone et iPad avec ce correctif de sécurité

Qu'en penser ?



Avec ces nouvelles mises à jour, Apple rappelle l’importance d’installer régulièrement les correctifs de sécurité, même sur des appareils plus anciens. La publication de ces correctifs montre aussi que la firme continue de maintenir un suivi de sécurité sur une large partie de son parc d’iPhone et d’iPad, bien après la fin du support des nouvelles versions du système.