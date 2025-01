Comment installer ou forcer la mise à jour du firmware de ses AirPods

Vérifier la version installée

Pour cela, il suffit de se rendre dans les Réglages d'iOS, puis Général , Informations et enfin AirPods , l'information se trouve en face de la ligne Version du programme interne , ou encore via Réglages / Bluetooth , puis en touchant l'icône Information . Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).

Un pas à pas pour forcer l'installation

• Vérifier que les AirPods sont à portée de Bluetooth de l'iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.

• Mettre ses AirPods dans leur boîtier de charge et fermer le couvercle.

• Brancher le boîtier de charge via le câble.

• Garder le couvercle du boîtier de charge fermé (surtout ne pas ouvrir) et attendre au moins 30 minutes.

• Ouvrir le boîtier pour reconnecter ses AirPods à son appareil

• Vérifier à nouveau la version du micrologiciel.

De nouveaux AirPods en préparation

Si la firme publie régulièrement des mises à jour pour le firmware de ses écouteurs, ces dernières sont le plus souvent mystérieuses. En outre, la firme fournit historiquement peu -ou pas du tout- d'informations sur la façon de forcer une update.Par défaut, les mises à jour sont lancées automatiquement pendant que les AirPods sont en charge et à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Mais il est également possible d’utiliser l'un de ses appareils pour vérifier la dernière version installée.Cupertino a ajouté, y compris les étapes de dépannage si celle-ci ne s'effectuait pas :Ce processus était généralement déjà connu, mais les étapes spécifiques de chargement via un câble et surtout le temps d'attente (de plus de 30 minutes) n'avaient jamais été officiellement établis.. Si cette innovation promet de révolutionner les fonctionnalités des écouteurs, le journaliste reste prudent sur les détails.Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ils fonctionneraient de. Dans un article publié en juin 2024, ce dernier avait évoqué la possibilité d'offrir une expérience audio spatiale plus immersive en interaction avec le casque Vision Pro, bien que cette technologie s’annonce aussi coûteuse qu’innovante.Par ailleurs, une autre utilisation envisagée, plus accessible et attrayante, serait le, rendant les interactions plus intuitives. Une telle avancée pourrait élargir les usages des AirPods, dépassant leur simple rôle d’écouteurs pour intégrer. La production en série de ces nouveaux AirPods pourrait commencer d’ici 2026, ouvrant la voie à une