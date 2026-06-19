Quels sont les artistes les plus écoutés sur Apple Music ?
Par Laurence - Publié le
Pour la première fois depuis le lancement d’Apple Music en 2015, Apple a accepté de lever le voile sur les artistes les plus écoutés de l’histoire de sa plateforme. Des chiffres dévoilés en partenariat avec Chart Data qui permettent de mieux comprendre les habitudes musicales de centaines de millions d’utilisateurs sur plus de dix ans de streaming. Et sans grande surprise, c’est le rap qui domine largement le classement.
Selon les données publiées, c’est Drake qui occupe la première place du classement historique des artistes les plus streamés sur la plateforme. Le Canadien devance Taylor Swift, qui s’impose malgré tout comme l’artiste féminine la plus écoutée de l’histoire du service.
Le podium est complété par Future, autre figure incontournable du rap américain. Apple Music précise que ces statistiques couvrent l’ensemble de la période allant de son lancement en juin 2015 jusqu’à aujourd’hui, soit près de onze années d’écoute.
En parcourant le Top 20, une tendance saute immédiatement aux yeux : la domination du rap et du hip-hop. Parmi les artistes les plus écoutés figurent notamment YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk ou encore Gunna. D’autres genres résistent toutefois à cette vague, avec la présence de The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber ou encore Eminem.
La présence de Taylor Swift à la deuxième place est particulièrement intéressante. Avant même le lancement d’Apple Music, la chanteuse s’était opposée publiquement à la décision d’Apple de ne pas rémunérer les artistes pendant la période d’essai gratuite de trois mois du service.
Face à la polémique, Cupertino avait finalement fait marche arrière. Un épisode devenu emblématique dans l’histoire d’Apple Music et qui avait contribué à renforcer les relations entre la plateforme et l’une des plus grandes stars mondiales.
Avec plus d’une décennie d’historique, ce classement offre surtout un aperçu intéressant de l’évolution des goûts des abonnés Apple Music. Il confirme également l’influence considérable du rap américain sur le streaming musical, y compris sur une plateforme souvent perçue comme plus généraliste que certains de ses concurrents.
Drake écrase la concurrence
Selon les données publiées, c’est Drake qui occupe la première place du classement historique des artistes les plus streamés sur la plateforme. Le Canadien devance Taylor Swift, qui s’impose malgré tout comme l’artiste féminine la plus écoutée de l’histoire du service.
Le podium est complété par Future, autre figure incontournable du rap américain. Apple Music précise que ces statistiques couvrent l’ensemble de la période allant de son lancement en juin 2015 jusqu’à aujourd’hui, soit près de onze années d’écoute.
En parcourant le Top 20, une tendance saute immédiatement aux yeux : la domination du rap et du hip-hop. Parmi les artistes les plus écoutés figurent notamment YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk ou encore Gunna. D’autres genres résistent toutefois à cette vague, avec la présence de The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber ou encore Eminem.
Un classement qui raconte aussi l’histoire d’Apple Music
La présence de Taylor Swift à la deuxième place est particulièrement intéressante. Avant même le lancement d’Apple Music, la chanteuse s’était opposée publiquement à la décision d’Apple de ne pas rémunérer les artistes pendant la période d’essai gratuite de trois mois du service.
Face à la polémique, Cupertino avait finalement fait marche arrière. Un épisode devenu emblématique dans l’histoire d’Apple Music et qui avait contribué à renforcer les relations entre la plateforme et l’une des plus grandes stars mondiales.
Le Top 20 des artistes les plus streamés sur Apple Music :
1. Drake
2. Taylor Swift
3. Future
4. YoungBoy Never Broke Again
5. Bad Bunny
6. Lil Baby
7. The Weeknd
8. Morgan Wallen
9. Kanye West
10. Post Malone
11. Travis Scott
12. Ariana Grande
13. Chris Brown
14. Kendrick Lamar
15. Lil Durk
16. Gunna
17. Rod Wave
18. Ed Sheeran
19. Justin Bieber
20. Eminem
1. Drake
2. Taylor Swift
3. Future
4. YoungBoy Never Broke Again
5. Bad Bunny
6. Lil Baby
7. The Weeknd
8. Morgan Wallen
9. Kanye West
10. Post Malone
11. Travis Scott
12. Ariana Grande
13. Chris Brown
14. Kendrick Lamar
15. Lil Durk
16. Gunna
17. Rod Wave
18. Ed Sheeran
19. Justin Bieber
20. Eminem
Qu'en penser ?
Avec plus d’une décennie d’historique, ce classement offre surtout un aperçu intéressant de l’évolution des goûts des abonnés Apple Music. Il confirme également l’influence considérable du rap américain sur le streaming musical, y compris sur une plateforme souvent perçue comme plus généraliste que certains de ses concurrents.