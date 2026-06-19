Quels sont les artistes les plus écoutés sur Apple Music ?

Drake écrase la concurrence

Un classement qui raconte aussi l’histoire d’Apple Music

Le Top 20 des artistes les plus streamés sur Apple Music :



1. Drake

2. Taylor Swift

3. Future

4. YoungBoy Never Broke Again

5. Bad Bunny

6. Lil Baby

7. The Weeknd

8. Morgan Wallen

9. Kanye West

10. Post Malone

11. Travis Scott

12. Ariana Grande

13. Chris Brown

14. Kendrick Lamar

15. Lil Durk

16. Gunna

17. Rod Wave

18. Ed Sheeran

19. Justin Bieber

20. Eminem

Qu'en penser ?



Avec plus d’une décennie d’historique, ce classement offre surtout un aperçu intéressant de l’évolution des goûts des abonnés Apple Music. Il confirme également l’influence considérable du rap américain sur le streaming musical, y compris sur une plateforme souvent perçue comme plus généraliste que certains de ses concurrents.

Selon les données publiées,. Le Canadien devance Taylor Swift, qui s’impose malgré tout comme l’artiste féminine la plus écoutée de l’histoire du service., autre figure incontournable du rap américain. Apple Music précise que ces statistiques couvrent l’ensemble de la période allant de son lancement en juin 2015 jusqu’à aujourd’hui, soit près de onze années d’écoute.En parcourant le Top 20, une tendance saute immédiatement aux yeux :. Parmi les artistes les plus écoutés figurent notamment YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk ou encore Gunna., avec la présence de The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber ou encore Eminem.La présence de Taylor Swift à la deuxième place est particulièrement intéressante. Avant même le lancement d’Apple Music,pendant la période d’essai gratuite de trois mois du service.Face à la polémique, Cupertino avait finalement fait. Un épisode devenu emblématique dans l’histoire d’Apple Music et qui avait contribué à renforcer les relations entre la plateforme et l’une des plus grandes stars mondiales.