Redmi Headphones Neo : Xiaomi attaque l'ANC avec un casque à 59,99 euros

On en dit quoi ?



À 59,99 euros, difficile de faire la fine bouche. Xiaomi propose un casque à arceau avec ANC, Bluetooth 5.4 et une bonne autonomie, en tous cas sur le papier, pour le prix d'une paire d'écouteurs corrects. La marque a clairement compris où était la demande, et ce Redmi Headphones Neo a tout d'un produit qui se vendra bien, surtout si la qualité audio suit. On reste quand même prudents sur les promesses marketing.