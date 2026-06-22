Redmi Headphones Neo : Xiaomi attaque l'ANC avec un casque à 59,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi rend disponible en France le Redmi Headphones Neo, son tout premier casque sans fil à arceau. Au programme, une réduction de bruit active poussée à 42 dB, des transducteurs de 40 mm et surtout 72 heures d'autonomie annoncées, le tout pour 59,99 euros. Sur le papier, de quoi titiller des modèles bien plus chers.
Jusqu'à présent, Redmi s'était fait un nom avec ses smartphones bien sûr, et avec ses écouteurs intra-auriculaires à petit prix. Le Redmi Headphones Neo change de format : c'est le premier casque circum-aural sans fil de la maison. Il pèse 263 grammes, existe en noir et en blanc, et a d'abord été lancé au Japon avant d'arriver en Europe. La connexion passe par du Bluetooth 5.4, avec gestion du multipoint pour jongler entre deux appareils.
Le gros argument du produit, c'est l'autonomie. Xiaomi parle de 72 heures d'écoute sur une seule charge, avec une batterie de 600 mAh. Et quand elle est à plat, dix minutes de charge doivent suffire pour récupérer cinq heures d'écoute. Pour ce qui est du son, on retrouve des transducteurs de 40 mm à diaphragme en titane, un mode filaire certifié Hi-Res Audio en USB-C, et une réduction de bruit adaptative qui grimpe jusqu'à 42 dB d'après la marque. Trois microphones épaulés par un traitement maison gèrent les appels, et l'ANC serait efficace par vent jusqu'à 18 km/h, ce qui n'est pas complètement dingue non plus comme chiffre, mais ok.
La fiche technique semble bonne, mais est à prendre avec un peu de recul. Les 72 heures sont annoncées à faible volume et réduction de bruit coupée, donc votre autonomie réelle, ANC activée et son poussé, descendra forcément bien plus bas. Xiaomi affirme aussi que ses 42 dB feraient mieux que le Sony WH-1000XM6 et l'AirPods Max d'Apple, deux références qui dépassent les 400 euros. Alors d'accord, mais une réduction de bruit ne se résume jamais à un chiffre, et il faudra l'écouter en conditions réelles pour juger. Face au Redmi, on trouve aussi le CMF Headphone Pro de Nothing, à environ 99 euros, dans la même cour du casque ANC abordable.
À 59,99 euros, difficile de faire la fine bouche. Xiaomi propose un casque à arceau avec ANC, Bluetooth 5.4 et une bonne autonomie, en tous cas sur le papier, pour le prix d'une paire d'écouteurs corrects. La marque a clairement compris où était la demande, et ce Redmi Headphones Neo a tout d'un produit qui se vendra bien, surtout si la qualité audio suit. On reste quand même prudents sur les promesses marketing.
Un premier casque à arceau pour Redmi
Jusqu'à présent, Redmi s'était fait un nom avec ses smartphones bien sûr, et avec ses écouteurs intra-auriculaires à petit prix. Le Redmi Headphones Neo change de format : c'est le premier casque circum-aural sans fil de la maison. Il pèse 263 grammes, existe en noir et en blanc, et a d'abord été lancé au Japon avant d'arriver en Europe. La connexion passe par du Bluetooth 5.4, avec gestion du multipoint pour jongler entre deux appareils.
72 heures d'autonomie
Le gros argument du produit, c'est l'autonomie. Xiaomi parle de 72 heures d'écoute sur une seule charge, avec une batterie de 600 mAh. Et quand elle est à plat, dix minutes de charge doivent suffire pour récupérer cinq heures d'écoute. Pour ce qui est du son, on retrouve des transducteurs de 40 mm à diaphragme en titane, un mode filaire certifié Hi-Res Audio en USB-C, et une réduction de bruit adaptative qui grimpe jusqu'à 42 dB d'après la marque. Trois microphones épaulés par un traitement maison gèrent les appels, et l'ANC serait efficace par vent jusqu'à 18 km/h, ce qui n'est pas complètement dingue non plus comme chiffre, mais ok.
Des chiffres à prendre avec des pincettes
La fiche technique semble bonne, mais est à prendre avec un peu de recul. Les 72 heures sont annoncées à faible volume et réduction de bruit coupée, donc votre autonomie réelle, ANC activée et son poussé, descendra forcément bien plus bas. Xiaomi affirme aussi que ses 42 dB feraient mieux que le Sony WH-1000XM6 et l'AirPods Max d'Apple, deux références qui dépassent les 400 euros. Alors d'accord, mais une réduction de bruit ne se résume jamais à un chiffre, et il faudra l'écouter en conditions réelles pour juger. Face au Redmi, on trouve aussi le CMF Headphone Pro de Nothing, à environ 99 euros, dans la même cour du casque ANC abordable.
On en dit quoi ?
À 59,99 euros, difficile de faire la fine bouche. Xiaomi propose un casque à arceau avec ANC, Bluetooth 5.4 et une bonne autonomie, en tous cas sur le papier, pour le prix d'une paire d'écouteurs corrects. La marque a clairement compris où était la demande, et ce Redmi Headphones Neo a tout d'un produit qui se vendra bien, surtout si la qualité audio suit. On reste quand même prudents sur les promesses marketing.