Xiaomi lance une YU7 GT survitaminée et une YU7 plus abordable
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi continue de pousser ses pions sur le marché de la voiture électrique. La marque vient d'ajouter deux versions à sa gamme YU7, son SUV électrique : une YU7 GT survitaminée de 990 chevaux, et une YU7 Standard plus abordable qui prend la place d'entrée de gamme. Deux modèles aux profils opposés, réservés à la Chine, un marché qui ne joue pas avec les mêmes règles que le nôtre.
La YU7 GT est la version musclée de la gamme. Sous le capot, deux moteurs et 990 chevaux, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 2,92 secondes et grimper jusqu'à 300 km/h. Des chiffres de supercar pour un SUV familial. Xiaomi a d'ailleurs emmené cette GT sur le Nürburgring, où elle a signé le meilleur temps jamais réalisé par un SUV, devant l'Audi RS Q8. Côté batterie, le constructeur annonce environ 705 km d'autonomie en cycle CLTC. Ce cycle chinois étant plus généreux que la norme européenne, la valeur réelle sera plus basse. Il faudra compter de 389 900 à 429 900 yuans, soit environ 49 000 à 54 000 euros.
À l'autre bout de la gamme, la YU7 Standard vise tout autre chose. Elle devient la nouvelle entrée de gamme, à 233 500 yuans, environ 29 600 euros. L'ancienne version de base, elle, est rebaptisée Long Range. Avec un seul moteur et 315 chevaux, la Standard se contente du 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et de 220 km/h en pointe. Rien de sportif, mais ce n'est pas le but : cette version est là pour faire du volume et rendre la YU7 accessible à plus de monde. Son autonomie annoncée atteint 643 km en cycle CLTC, et la recharge rapide récupère environ 400 km en un quart d'heure. Sur le papier, le rapport prix-prestations est très bon.
Reste qu'il faut lire ces chiffres avec prudence. Le marché automobile chinois est un cas à part. C'est le plus gros du monde, et aussi le plus féroce, avec des dizaines de marques locales lancées dans une guerre des prix permanente. Les constructeurs chinois s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement locale très bon marché, en particulier pour les batteries, et sur les aides publiques massives dont bénéficie depuis des années toute l'industrie électrique du pays.
Un tarif comme celui de la YU7 Standard est donc le produit de ce contexte particulier, pas une référence universelle. Xiaomi a bien prévu de vendre ses voitures en Europe, mais pas avant 2027, et l'Union européenne applique déjà des droits de douane supplémentaires sur les modèles électriques chinois, de quoi faire monter la facture. Même si la YU7 finit par arriver chez nous, ce ne sera pas à ces prix-là.
Honnêtement ? La stratégie de Xiaomi est assez bonne. D'un côté une YU7 GT qui va chercher des records sur circuit, de l'autre une YU7 Standard moins chère qui fait le vrai travail commercial. La première soigne l'image, la seconde remplit les carnets de commandes. Le tout en moins de deux ans sur le marché auto. Mais il faut garder la tête froide. Les autonomies en cycle CLTC sont toujours très optimistes, et surtout, ces prix tiennent à un contexte chinois très particulier qu'on ne retrouvera pas en Europe. En tous cas, un SUV électrique de 990 chevaux vendu par un fabricant de smartphones, ça aurait fait sourire il y a cinq ans. Aujourd'hui, plus personne ne rigole.
La YU7 GT, un SUV pour la piste
La YU7 GT est la version musclée de la gamme. Sous le capot, deux moteurs et 990 chevaux, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 2,92 secondes et grimper jusqu'à 300 km/h. Des chiffres de supercar pour un SUV familial. Xiaomi a d'ailleurs emmené cette GT sur le Nürburgring, où elle a signé le meilleur temps jamais réalisé par un SUV, devant l'Audi RS Q8. Côté batterie, le constructeur annonce environ 705 km d'autonomie en cycle CLTC. Ce cycle chinois étant plus généreux que la norme européenne, la valeur réelle sera plus basse. Il faudra compter de 389 900 à 429 900 yuans, soit environ 49 000 à 54 000 euros.
Une YU7 Standard pensée pour les gros volumes
À l'autre bout de la gamme, la YU7 Standard vise tout autre chose. Elle devient la nouvelle entrée de gamme, à 233 500 yuans, environ 29 600 euros. L'ancienne version de base, elle, est rebaptisée Long Range. Avec un seul moteur et 315 chevaux, la Standard se contente du 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et de 220 km/h en pointe. Rien de sportif, mais ce n'est pas le but : cette version est là pour faire du volume et rendre la YU7 accessible à plus de monde. Son autonomie annoncée atteint 643 km en cycle CLTC, et la recharge rapide récupère environ 400 km en un quart d'heure. Sur le papier, le rapport prix-prestations est très bon.
Des prix qui ne valent que pour la Chine
Reste qu'il faut lire ces chiffres avec prudence. Le marché automobile chinois est un cas à part. C'est le plus gros du monde, et aussi le plus féroce, avec des dizaines de marques locales lancées dans une guerre des prix permanente. Les constructeurs chinois s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement locale très bon marché, en particulier pour les batteries, et sur les aides publiques massives dont bénéficie depuis des années toute l'industrie électrique du pays.
Un tarif comme celui de la YU7 Standard est donc le produit de ce contexte particulier, pas une référence universelle. Xiaomi a bien prévu de vendre ses voitures en Europe, mais pas avant 2027, et l'Union européenne applique déjà des droits de douane supplémentaires sur les modèles électriques chinois, de quoi faire monter la facture. Même si la YU7 finit par arriver chez nous, ce ne sera pas à ces prix-là.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? La stratégie de Xiaomi est assez bonne. D'un côté une YU7 GT qui va chercher des records sur circuit, de l'autre une YU7 Standard moins chère qui fait le vrai travail commercial. La première soigne l'image, la seconde remplit les carnets de commandes. Le tout en moins de deux ans sur le marché auto. Mais il faut garder la tête froide. Les autonomies en cycle CLTC sont toujours très optimistes, et surtout, ces prix tiennent à un contexte chinois très particulier qu'on ne retrouvera pas en Europe. En tous cas, un SUV électrique de 990 chevaux vendu par un fabricant de smartphones, ça aurait fait sourire il y a cinq ans. Aujourd'hui, plus personne ne rigole.