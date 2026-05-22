Xiaomi lance une YU7 GT survitaminée et une YU7 plus abordable

On en dit quoi ?



Honnêtement ? La stratégie de Xiaomi est assez bonne. D'un côté une YU7 GT qui va chercher des records sur circuit, de l'autre une YU7 Standard moins chère qui fait le vrai travail commercial. La première soigne l'image, la seconde remplit les carnets de commandes. Le tout en moins de deux ans sur le marché auto. Mais il faut garder la tête froide. Les autonomies en cycle CLTC sont toujours très optimistes, et surtout, ces prix tiennent à un contexte chinois très particulier qu'on ne retrouvera pas en Europe. En tous cas, un SUV électrique de 990 chevaux vendu par un fabricant de smartphones, ça aurait fait sourire il y a cinq ans. Aujourd'hui, plus personne ne rigole.