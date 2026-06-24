YouTube Music va-t-elle enfin permettre les téléchargements hors ligne sur Apple Watch ?

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Des indices repérés dans le code de l’application

Clear Downloads

Un retard difficile à expliquer

Qu’en penser ?



Google semble enfin combler l’une des principales lacunes de YouTube Music sur watchOS. Cette évolution paraît d’autant plus logique que la concurrence propose cette fonction depuis longtemps et que l’infrastructure existe déjà sur Wear OS et Garmin. Reste désormais à savoir quand Google activera officiellement cette capacité. Pour les utilisateurs d’Apple Watch abonnés à YouTube Music, il s’agirait sans doute de l’une des améliorations les plus utiles apportées à l’application depuis son arrivée sur la plateforme.

Pour de nombreux utilisateurs d’Apple Watch,constitue l’un des principaux avantages de la montre connectée.Associée à des, l’Apple Watch peut diffuser de la musique directement depuis son stockage interne, sans dépendre d’un smartphone à proximité. Apple Music propose cette fonction depuis plusieurs années. Spotify a suivi le mouvement, tout comme d’autres plateformes de streaming audio. YouTube Music, en revanche, continue de faire figure d’exception sur watchOS.Selon des informations relayées sur X via, de nouvelles références ont été découvertes dans le code de l’application YouTube Music pour Apple Watch. Parmi elles figurent notamment des mentions explicites à la suppression de téléchargements () ainsi qu’à la gestion de l’espace de stockage utilisé sur la montre.Ces éléments ne constituent pas une confirmation officielle de Google, mais ils suggèrent fortement que les équipes de développement travaillent actuellement sursur l’Apple Watch.L’arrivée de cette fonctionnalité serait loin d’être révolutionnaire sur le plan technique.YouTube Music prend déjà en charge les téléchargements hors ligne sur les montres sous, notamment les Pixel Watch de Google et les Galaxy Watch de Samsung. Le service propose également une expérience similaire sur certaines montres Garmin. Dans ce contexte, l’absence de support sur Apple Watch apparaissait de plus en plus comme une, d’autant que la montre d’Apple reste de loin la smartwatch la plus populaire au monde.Si cette nouveauté se confirme,. Les utilisateurs pourraient télécharger leurs playlists, albums ou podcasts favoris directement sur leur montre avant une séance de course à pied, de vélo ou de sport en salle, puis partir sans leur iPhone tout en conservant l’accès à leur bibliothèque musicale. Une fonctionnalité devenue presque incontournable dans l’univers des montres connectées haut de gamme.