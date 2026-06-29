Muse M-920 DMO : mais pourquoi je branche un casque à 600 euros sur un lecteur CD à 70 ?

On en dit quoi ?



J'ai pris ce petit Muse pour une petite lubie nostalgique, et au final je m'en sers régulièrement. À 70 euros il fait tout ce qu'on lui demande, il est léger, il se recharge comme le reste de mes appareils, et il redonne vie à une collection que je gardais surtout pour la déco. Non, dans mes oreilles d'humain normal, le CD ne sonne pas objectivement mieux que votre abonnement Apple Music, et je ne vais pas prétendre le contraire. Mais il y a un plaisir physique à choisir un disque, à le poser, à écouter un album du début à la fin sans rien pour vous interrompre. Prochaine étape, je pars en chasse de quelques cassettes audio tiens. Autant aller au bout du délire ! Si vous avez un lecteur K7 à me recommander, les commentaires sont ouverts !