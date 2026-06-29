Muse M-920 DMO : mais pourquoi je branche un casque à 600 euros sur un lecteur CD à 70 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
J'ai une belle collection de vinyles depuis quelques années, mais aussi une bonne pile de CD que je gardais surtout pour ma vieille Kia, qui n'avait qu'un autoradio à fente. La voiture est partie, les CD sont restés, posés en déco dans leurs boîtiers. Du coup, plutôt que de les regarder prendre la poussière, j'ai eu envie de les réécouter pour de vrai. Et c'est comme ça que je me suis pris d'affection pour ce petit baladeur, le Muse M-920 DMO qu'on trouve entre 60 et 80 euros ici et là.
Le Muse M-920 DMO n'est pas tout à fait le Discman qur j'avais quand j'étais ado, avant mon premier lecteur MP3. Lui, il lit les CD audio, les CD-R, les CD-RW et les disques gravés en MP3, donc un seul disque peut contenir des dizaines d'albums compressés. Pour l'affichage des informations, une petite dalle OLED qui affiche la piste, le temps restant, la batterie et l'état de la connexion. Tous les boutons sont physiques, pas de tactile agaçant, et franchement ça fait du bien.
Niveau gabarit, on est sur un objet de poche de 150 millimètres de diamètre pour 29 d'épaisseur, et seulement 280 grammes. La batterie de 2000 mAh est donnée pour tenir une dizaine d'heures, ce que je confirme, et se recharge en USB-C, donc avec le même chargeur que le téléphone ou le portable. Il est possible d'y brancher une batterie externe classique, le même gerne que vous avez pour votre téléphone.
Il y a aussi une mémoire anti-choc de 120 secondes pour les CD et 180 secondes pour les MP3, pour rappel, l'antivibration évite les trop pénibles sauts de lecture quand on est en mouvement. L'appareil a aussi deux façons d'écouter, une prise casque jack de 3,5 millimètres et un émetteur Bluetooth pour envoyer le son vers un casque ou une enceinte sans fil. On a donc là un lecteur CD qui diffuse en Bluetooth, c'est rigolo quand même.
Je ne vais pas vous vendre une grande révélation mystique sur la chaleur du CD. La qualité audio des applications de streaming est aujourd'hui parfaite selon moi. Spotify propose du lossless, Apple Music propose du sans perte et du Dolby Atmos depuis des années, et dans un casque grand public, distinguer un CD d'un fichier Apple Music en haute définition relève selon moi beaucoup de l'autosuggestion. Le CD garde quand même un atout, il vous sert exactement le master gravé sur le disque, sans compression destructrice et sans algorithme qui choisit à votre place.
Mais le vrai changement n'est pas là. Écouter un CD sur ce genre de lecteur, c'est écouter de la musique sans aucune distraction et sans notification qui vient s'incruster par-dessus. C'est aussi écouter un album en entier, par défaut dans l'ordre voulu par l'artiste, ce qu'on fait de moins en moins avec les applications et leurs playlists qui sautent d'un morceau à l'autre. On retombe sur des titres qu'on zappait toujours, et l'album reprend du sens.
Là où j'ai poussé le vice un peu loin, c'est sur le branchement. J'écoute ce lecteur avec mes AirPods Max, mais pas en Bluetooth. J'utilise le câble USB-C vers mini-jack d'Apple, le mini-jack dans la prise casque du Muse et l'USB-C dans le casque. Une liaison filaire entre un baladeur à 70 euros et un casque à plus de 600, branché à l'ancienne alors que les deux savent parfaitement causer en sans-fil. C'est absurde oui, et c'est peut-être ce qui me plaît.
Autre bon plan, la chine de CD. Chez les déstockeurs du genre Noz ou en brocante, on tombe régulièrement sur des bacs de CD à 1 euro, et entre deux compilations oubliables, il y a parfois de vraies pépites pour le prix d'un croissant. Pareil avec les livres et les magazines pour gosses, souvent vendus avec un CD de contes ou d'histoires glissé dans la couverture. Autant de CD qui moisissent dans leurs coins faute de lecteur, et qui retrouvent enfin une utilité.
J'ai pris ce petit Muse pour une petite lubie nostalgique, et au final je m'en sers régulièrement. À 70 euros il fait tout ce qu'on lui demande, il est léger, il se recharge comme le reste de mes appareils, et il redonne vie à une collection que je gardais surtout pour la déco. Non, dans mes oreilles d'humain normal, le CD ne sonne pas objectivement mieux que votre abonnement Apple Music, et je ne vais pas prétendre le contraire. Mais il y a un plaisir physique à choisir un disque, à le poser, à écouter un album du début à la fin sans rien pour vous interrompre. Prochaine étape, je pars en chasse de quelques cassettes audio tiens. Autant aller au bout du délire ! Si vous avez un lecteur K7 à me recommander, les commentaires sont ouverts !
Un baladeur CD classique mais moderniné
Le Muse M-920 DMO n'est pas tout à fait le Discman qur j'avais quand j'étais ado, avant mon premier lecteur MP3. Lui, il lit les CD audio, les CD-R, les CD-RW et les disques gravés en MP3, donc un seul disque peut contenir des dizaines d'albums compressés. Pour l'affichage des informations, une petite dalle OLED qui affiche la piste, le temps restant, la batterie et l'état de la connexion. Tous les boutons sont physiques, pas de tactile agaçant, et franchement ça fait du bien.
Niveau gabarit, on est sur un objet de poche de 150 millimètres de diamètre pour 29 d'épaisseur, et seulement 280 grammes. La batterie de 2000 mAh est donnée pour tenir une dizaine d'heures, ce que je confirme, et se recharge en USB-C, donc avec le même chargeur que le téléphone ou le portable. Il est possible d'y brancher une batterie externe classique, le même gerne que vous avez pour votre téléphone.
Il y a aussi une mémoire anti-choc de 120 secondes pour les CD et 180 secondes pour les MP3, pour rappel, l'antivibration évite les trop pénibles sauts de lecture quand on est en mouvement. L'appareil a aussi deux façons d'écouter, une prise casque jack de 3,5 millimètres et un émetteur Bluetooth pour envoyer le son vers un casque ou une enceinte sans fil. On a donc là un lecteur CD qui diffuse en Bluetooth, c'est rigolo quand même.
Et le son, il est bon ?
Je ne vais pas vous vendre une grande révélation mystique sur la chaleur du CD. La qualité audio des applications de streaming est aujourd'hui parfaite selon moi. Spotify propose du lossless, Apple Music propose du sans perte et du Dolby Atmos depuis des années, et dans un casque grand public, distinguer un CD d'un fichier Apple Music en haute définition relève selon moi beaucoup de l'autosuggestion. Le CD garde quand même un atout, il vous sert exactement le master gravé sur le disque, sans compression destructrice et sans algorithme qui choisit à votre place.
Mais le vrai changement n'est pas là. Écouter un CD sur ce genre de lecteur, c'est écouter de la musique sans aucune distraction et sans notification qui vient s'incruster par-dessus. C'est aussi écouter un album en entier, par défaut dans l'ordre voulu par l'artiste, ce qu'on fait de moins en moins avec les applications et leurs playlists qui sautent d'un morceau à l'autre. On retombe sur des titres qu'on zappait toujours, et l'album reprend du sens.
Là où j'ai poussé le vice un peu loin, c'est sur le branchement. J'écoute ce lecteur avec mes AirPods Max, mais pas en Bluetooth. J'utilise le câble USB-C vers mini-jack d'Apple, le mini-jack dans la prise casque du Muse et l'USB-C dans le casque. Une liaison filaire entre un baladeur à 70 euros et un casque à plus de 600, branché à l'ancienne alors que les deux savent parfaitement causer en sans-fil. C'est absurde oui, et c'est peut-être ce qui me plaît.
Autre bon plan, la chine de CD. Chez les déstockeurs du genre Noz ou en brocante, on tombe régulièrement sur des bacs de CD à 1 euro, et entre deux compilations oubliables, il y a parfois de vraies pépites pour le prix d'un croissant. Pareil avec les livres et les magazines pour gosses, souvent vendus avec un CD de contes ou d'histoires glissé dans la couverture. Autant de CD qui moisissent dans leurs coins faute de lecteur, et qui retrouvent enfin une utilité.
On en dit quoi ?
J'ai pris ce petit Muse pour une petite lubie nostalgique, et au final je m'en sers régulièrement. À 70 euros il fait tout ce qu'on lui demande, il est léger, il se recharge comme le reste de mes appareils, et il redonne vie à une collection que je gardais surtout pour la déco. Non, dans mes oreilles d'humain normal, le CD ne sonne pas objectivement mieux que votre abonnement Apple Music, et je ne vais pas prétendre le contraire. Mais il y a un plaisir physique à choisir un disque, à le poser, à écouter un album du début à la fin sans rien pour vous interrompre. Prochaine étape, je pars en chasse de quelques cassettes audio tiens. Autant aller au bout du délire ! Si vous avez un lecteur K7 à me recommander, les commentaires sont ouverts !