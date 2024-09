Les AirPods Max USB C ne fonctionnent plus en filaire ! De qui se moque-t-on ?

Les AirPods Max USB C ne fonctionnent plus en filaire !

Apple confirme (à moitié)

Carton rouge pour Apple, donc, qui n'avait déjà pas intégré la puce H2 à ces modèles, et qui désormais, lui retire encore une fonctionnalité. A 579€, c'est tout simplement inadmissible.

MAJ : Apple va peut-être proposer un adaptateur (propriétaire) USB C vers jack spécifique pour ce modèle... les modèles standards du marché ne fonctionnant pas (on a testé). Si c'est le cas, pourquoi ne pas proposer l'USB Audio directement ? Mystère.

Blague à part, j'ai plutôt tendance à intégrer cette dernière catégorie, d'une part car charger un clavier, une souris ou un simple casque me rend dingue, mais surtout car je préfèreCertes, vous perdiez quelquesoctets au passage à la conversion analogique-numérique et numérique vers analogique, mais au moins, la latence restait raisonnable face au bluetooth.pour remplir la batterie.Avec les nouveaux AirPods Max USB C , on aurait pu. Cela aurait aussi permis de recharger le casque pendant l'écoute. Malheureusement, Apple en a décidé autrement !Sur Reddit , d'autres ont tenté de passer par des adaptateurs Lightning vers Jack d'Apple, associé au fameux adaptateur USB C vers Lightning avec DAC intégré , mais rien n'y fait.Mais si vous regardez les spécifications détaillées sur le site d'Apple, il est bien marquéet pas un mot sur le reste. A contrario,Bref,, alors même que l'USB aurait largement facilité les choses. En clair, l'USB n'est a priori relié qu'à la batterie, et exclut donc toute possibilité d'utilisation en filaire.Pour tous ceux qui, le casque devient alors quasi-inutile, sauf à accepter la latence inhérente au bluetooth. D'autre part,, dont la bande passante est insuffisante pour faire transiter du Lossless. Mais là encore, il faudra se tourner vers la concurrence ou allez chez Beats...