Report possible des AirPods Pro avec capteurs infrarouges : encore la faute de Siri ?
Par Laurence - Publié le
Les futurs AirPods Pro équipés de capteurs IR seraient-ils en difficulté ? Alors que plusieurs rapports récents affirmaient qu’Apple approchait de la phase de production, une nouvelle fuite vient jeter le doute sur l’avenir du projet. Selon le leaker Kosutami, le développement des écouteurs dopés à l’intelligence artificielle aurait tout simplement été suspendu.
Sur le réseau social X, Kosutami est revenu sur une précédente publication dans laquelle il indiquait que le boîtier des futurs AirPods Pro était terminé. Il affirme désormais que le projet serait en réalité suspendu, sans donner davantage d’explications.
Si cette information se confirme, elle constituerait un revirement important. Elle va surtout à l'encontre des dernières indiscrétions de Bloomberg. En mai dernier, Mark Gurman expliquait en effet que ces nouveaux AirPods Pro étaient entrés dans une phase avancée de tests, laissant envisager un lancement relativement proche.
Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, il ne s'agirait pas de caméras destinées à filmer ou à prendre des photos. En effet, Apple développerait des capteurs infrarouges capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur afin d’alimenter les futures fonctions d’Apple Intelligence et de Siri.
L’objectif serait notamment de permettre à l’assistant vocal de mieux comprendre ce que voit son utilisateur afin de répondre à des questions contextuelles, à la manière des fonctions de Visual Intelligence déjà présentes sur les derniers iPhone. Le développement de ces AirPods durerait depuis près de quatre ans.
L’une des principales explications pourrait encore être liée à Siri. Selon Bloomberg, Apple prévoyait initialement de commercialiser ces nouveaux AirPods au cours du premier semestre 2026. Le calendrier aurait toutefois été repoussé afin d’attendre la nouvelle génération de Siri reposant sur Apple Intelligence.
Même si cette version plus intelligente de Siri est déjà présente dans les versions bêta d’iOS 27, son déploiement auprès du grand public n’est attendu qu’en septembre. Cupertino aurait également dû composer avec les tensions persistantes sur les composants, notamment la mémoire, qui compliquent déjà la production de plusieurs autres appareils.
Comme souvent, il convient toutefois de rester prudent. Mais Kosutami est connu pour collectionner des prototypes Apple et a déjà dévoilé plusieurs informations exactes, notamment la batterie entourée de métal de l’iPhone 16 Pro ou encore certains accessoires FineWoven avant leur présentation officielle.
En revanche, toutes ses prédictions ne se sont pas vérifiées. Il avait notamment annoncé un lancement imminent des AirPods Pro 3 en 2024, ce qui ne s’est jamais produit. À ce stade, Apple n’a évidemment confirmé aucune suspension du projet, ni même l'existence de ce dernier.
Si cette rumeur est exacte, elle montre une nouvelle fois qu’Apple préfère repousser un produit plutôt que de lancer une technologie jugée incomplète. Les AirPods Pro avec caméras semblent étroitement dépendre des progrès d’Apple Intelligence et surtout de la nouvelle version de Siri. Tant que cette dernière ne répondra pas aux attentes de Cupertino, il n’est pas impossible que ces écouteurs restent dans les laboratoires de développement encore plusieurs mois.
Un projet mis en pause ?
Sur le réseau social X, Kosutami est revenu sur une précédente publication dans laquelle il indiquait que le boîtier des futurs AirPods Pro était terminé. Il affirme désormais que le projet serait en réalité suspendu, sans donner davantage d’explications.
Si cette information se confirme, elle constituerait un revirement important. Elle va surtout à l'encontre des dernières indiscrétions de Bloomberg. En mai dernier, Mark Gurman expliquait en effet que ces nouveaux AirPods Pro étaient entrés dans une phase avancée de tests, laissant envisager un lancement relativement proche.
des caméras ? pas tout à fait...
Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, il ne s'agirait pas de caméras destinées à filmer ou à prendre des photos. En effet, Apple développerait des capteurs infrarouges capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur afin d’alimenter les futures fonctions d’Apple Intelligence et de Siri.
L’objectif serait notamment de permettre à l’assistant vocal de mieux comprendre ce que voit son utilisateur afin de répondre à des questions contextuelles, à la manière des fonctions de Visual Intelligence déjà présentes sur les derniers iPhone. Le développement de ces AirPods durerait depuis près de quatre ans.
Siri pourrait être (encore) en retard
L’une des principales explications pourrait encore être liée à Siri. Selon Bloomberg, Apple prévoyait initialement de commercialiser ces nouveaux AirPods au cours du premier semestre 2026. Le calendrier aurait toutefois été repoussé afin d’attendre la nouvelle génération de Siri reposant sur Apple Intelligence.
Même si cette version plus intelligente de Siri est déjà présente dans les versions bêta d’iOS 27, son déploiement auprès du grand public n’est attendu qu’en septembre. Cupertino aurait également dû composer avec les tensions persistantes sur les composants, notamment la mémoire, qui compliquent déjà la production de plusieurs autres appareils.
encore une énième rumeur ?
Comme souvent, il convient toutefois de rester prudent. Mais Kosutami est connu pour collectionner des prototypes Apple et a déjà dévoilé plusieurs informations exactes, notamment la batterie entourée de métal de l’iPhone 16 Pro ou encore certains accessoires FineWoven avant leur présentation officielle.
En revanche, toutes ses prédictions ne se sont pas vérifiées. Il avait notamment annoncé un lancement imminent des AirPods Pro 3 en 2024, ce qui ne s’est jamais produit. À ce stade, Apple n’a évidemment confirmé aucune suspension du projet, ni même l'existence de ce dernier.
Qu’en penser ?
Si cette rumeur est exacte, elle montre une nouvelle fois qu’Apple préfère repousser un produit plutôt que de lancer une technologie jugée incomplète. Les AirPods Pro avec caméras semblent étroitement dépendre des progrès d’Apple Intelligence et surtout de la nouvelle version de Siri. Tant que cette dernière ne répondra pas aux attentes de Cupertino, il n’est pas impossible que ces écouteurs restent dans les laboratoires de développement encore plusieurs mois.