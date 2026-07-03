Report possible des AirPods Pro avec capteurs infrarouges : encore la faute de Siri ?

Un projet mis en pause ?

des caméras ? pas tout à fait...

Siri pourrait être (encore) en retard

encore une énième rumeur ?

Qu’en penser ?



Si cette rumeur est exacte, elle montre une nouvelle fois qu’Apple préfère repousser un produit plutôt que de lancer une technologie jugée incomplète. Les AirPods Pro avec caméras semblent étroitement dépendre des progrès d’Apple Intelligence et surtout de la nouvelle version de Siri. Tant que cette dernière ne répondra pas aux attentes de Cupertino, il n’est pas impossible que ces écouteurs restent dans les laboratoires de développement encore plusieurs mois.

Sur le réseau social X, Kosutami est revenu sur une précédente publication dans laquelle il indiquait que le boîtier des futurs AirPods Pro était terminé. Il affirme désormais que, sans donner davantage d’explications.Si cette information se confirme, elle constituerait un revirement important. Elle va surtout à l'encontre des dernières indiscrétions de Bloomberg. En mai dernier, Mark Gurman expliquait en effet que, laissant envisager un lancement relativement proche.Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser,. En effet, Apple développerait des capteurs infrarouges capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur afin d’alimenter les futures fonctions d’Apple Intelligence et de Siri.L’objectif serait notamment de pafin de répondre à des questions contextuelles, à la manière des fonctions de Visual Intelligence déjà présentes sur les derniers iPhone. Le développement de ces AirPods durerait depuis près de quatre ans.Selon, Apple prévoyait initialement de commercialiser ces nouveaux AirPods au cours du premier semestre 2026. Le calendrier aurait toutefois été repoussé afin d’attendre la nouvelle génération de Siri reposant sur Apple Intelligence.Même si cette version plus intelligente de Siri est déjà présente dans les versions bêta d’iOS 27,. Cupertino aurait également dû composer avec les tensions persistantes sur les composants, notamment la mémoire, qui compliquent déjà la production de plusieurs autres appareils.Comme souvent, il convient toutefois de rester prudent., notamment la batterie entourée de métal de l’iPhone 16 Pro ou encore certains accessoires FineWoven avant leur présentation officielle.En revanche, toutes ses prédictions ne se sont pas vérifiées. Il avait notamment annoncé un lancement imminent des AirPods Pro 3 en 2024, ce qui ne s’est jamais produit. À ce stade, Apple n’a évidemment confirmé aucune suspension du projet, ni même l'existence de ce dernier.