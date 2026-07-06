iOS 27 cache des indices sur de futurs AirPods avec capteurs IR

Les secrets cachés dans la bêta d’iOS 27

de chaque côté de la tête de l’utilisateur

Visual intelligence directement dans les AirPods

camera

Quelques interrogations

Qu’en penser ?

voir

C’est le développeur Sam Henri Gold, qui a mis la main sur cette découverte. En explorant les fichiers d’iOS 27 bêta 2, il a repéré. Plus intéressant encore, certains éléments du code décrivent leDans un premier temps, le développeur a pensé qu’il pouvait s’agir des futures lunettes connectées d’Apple. Mais la nature des informations retrouvées laisse désormais penser qu’il s’agit plutôt des AirPods intégrant des capteurs visuels.On le sait depuis quelques temps : le termeen vo est trompeur, puisqu’. Il serait question de capteur infra-rouges dont le rôle est essentiellement d’alimenter, la fonction d’Apple Intelligence capable d’analyser ce qui entoure l’utilisateur.L’idée est simple : il suffirait de porter ses AirPods pour demander à Siri des informations sur son environnement, sans avoir à sortir son iPhone ni utiliser la caméra du smartphone. Apple cherche ainsi à rendreUne incohérence subsiste toutefois. Selon Bloomberg, le projet des AirPods avec caméras porterait le nom de code, alors que les fichiers d’iOS 27 mentionnent. Cette différence pourrait simplement correspondre à différentes étapes du développement ou à desinternes du produit. À ce stade, Apple n’a évidemment rien confirmé.Ces nouveaux AirPods étaient initialement pressentis pour cette année. Leur lancement aurait finalement étéen raison des retards rencontrés sur le développement de la nouvelle génération de Siri et des fonctions Apple Intelligence.Les dernières rumeurs évoquent désormais une, qui pourrait également marquer les débuts du premier iPhone pliable.