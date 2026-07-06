iOS 27 cache des indices sur de futurs AirPods avec capteurs IR
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour des AirPods équipés de capteurs infra-rouge continuent de s’accumuler. Alors que plusieurs sources évoquent depuis des mois un lancement repoussé, iOS 27 bêta 2 apporte un nouvel indice intéressant. Un développeur a découvert dans le code du système des références à un mystérieux produit Apple, qui pourrait bien correspondre aux futurs AirPods dopés à Apple Intelligence.
C’est le développeur Sam Henri Gold, qui a mis la main sur cette découverte. En explorant les fichiers d’iOS 27 bêta 2, il a repéré plusieurs références à un appareil identifié sous le nom de code B790. Plus intéressant encore, certains éléments du code décrivent le fonctionnement de deux caméras placées
Dans un premier temps, le développeur a pensé qu’il pouvait s’agir des futures lunettes connectées d’Apple. Mais la nature des informations retrouvées laisse désormais penser qu’il s’agit plutôt des AirPods intégrant des capteurs visuels.
On le sait depuis quelques temps : le terme
L’idée est simple : il suffirait de porter ses AirPods pour demander à Siri des informations sur son environnement, sans avoir à sortir son iPhone ni utiliser la caméra du smartphone. Apple cherche ainsi à rendre les interactions avec son assistant beaucoup plus naturelles et instantanées.
Une incohérence subsiste toutefois. Selon Bloomberg, le projet des AirPods avec caméras porterait le nom de code B798, alors que les fichiers d’iOS 27 mentionnent B790. Cette différence pourrait simplement correspondre à différentes étapes du développement ou à des variantes internes du produit. À ce stade, Apple n’a évidemment rien confirmé.
Ces nouveaux AirPods étaient initialement pressentis pour cette année. Leur lancement aurait finalement été repoussé en raison des retards rencontrés sur le développement de la nouvelle génération de Siri et des fonctions Apple Intelligence.
Les dernières rumeurs évoquent désormais une présentation à l’automne 2027, aux côtés de l’iPhone du vingtième anniversaire, qui pourrait également marquer les débuts du premier iPhone pliable.
Q
Même s’il ne s’agit que d’une référence dans le code d’iOS 27, cette découverte renforce l’idée qu’Apple travaille activement sur des AirPods capables de
Les secrets cachés dans la bêta d’iOS 27
C’est le développeur Sam Henri Gold, qui a mis la main sur cette découverte. En explorant les fichiers d’iOS 27 bêta 2, il a repéré plusieurs références à un appareil identifié sous le nom de code B790. Plus intéressant encore, certains éléments du code décrivent le fonctionnement de deux caméras placées
de chaque côté de la tête de l’utilisateur.
Dans un premier temps, le développeur a pensé qu’il pouvait s’agir des futures lunettes connectées d’Apple. Mais la nature des informations retrouvées laisse désormais penser qu’il s’agit plutôt des AirPods intégrant des capteurs visuels.
Visual intelligence directement dans les AirPods
On le sait depuis quelques temps : le terme
cameraen vo est trompeur, puisqu’il ne s’agit pas pour les écouteurs de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos. Il serait question de capteur infra-rouges dont le rôle est essentiellement d’alimenter Visual Intelligence, la fonction d’Apple Intelligence capable d’analyser ce qui entoure l’utilisateur.
L’idée est simple : il suffirait de porter ses AirPods pour demander à Siri des informations sur son environnement, sans avoir à sortir son iPhone ni utiliser la caméra du smartphone. Apple cherche ainsi à rendre les interactions avec son assistant beaucoup plus naturelles et instantanées.
Quelques interrogations
Une incohérence subsiste toutefois. Selon Bloomberg, le projet des AirPods avec caméras porterait le nom de code B798, alors que les fichiers d’iOS 27 mentionnent B790. Cette différence pourrait simplement correspondre à différentes étapes du développement ou à des variantes internes du produit. À ce stade, Apple n’a évidemment rien confirmé.
Ces nouveaux AirPods étaient initialement pressentis pour cette année. Leur lancement aurait finalement été repoussé en raison des retards rencontrés sur le développement de la nouvelle génération de Siri et des fonctions Apple Intelligence.
Les dernières rumeurs évoquent désormais une présentation à l’automne 2027, aux côtés de l’iPhone du vingtième anniversaire, qui pourrait également marquer les débuts du premier iPhone pliable.
Q
Qu’en penser ?
Même s’il ne s’agit que d’une référence dans le code d’iOS 27, cette découverte renforce l’idée qu’Apple travaille activement sur des AirPods capables de
voirleur environnement. Ces écouteurs pourraient devenir l’un des piliers d’Apple Intelligence, en offrant un accès beaucoup plus naturel à Visual Intelligence. Reste désormais à savoir si Apple parviendra à finaliser les fonctions logicielles nécessaires, alors que le développement de Siri a déjà repoussé plusieurs projets liés à l’IA.