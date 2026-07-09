Apple Music devient une app native dans plus de 2 millions de Volvo, sans iPhone ni CarPlay

On en dit quoi ?



Retrouver Apple Music sans avoir à brancher son iPhone ni à lancer CarPlay, c'est franchement pratique, et cette petite trêve entre l'écosystème d'Apple et la voiture sous Google fait plaisir à voir. Le son Dolby Atmos réservé aux finitions haut de gamme reste la cerise sur le gâteau, même si tout le monde n'y aura pas droit.