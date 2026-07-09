Apple Music devient une app native dans plus de 2 millions de Volvo, sans iPhone ni CarPlay
Par Vincent Lautier - Publié le
Bonne nouvelle pour les mélomanes en Volvo. La marque déploie Apple Music en application native dans plus de deux millions de ses voitures, directement dans le système embarqué et sans avoir besoin de brancher un iPhone ni de passer par CarPlay. Il suffit de se connecter à son compte pour retrouver ses playlists, le tout par une simple mise à jour à distance.
Concrètement, l'application débarque dans le système multimédia de la voiture par une mise à jour à distance, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire d'autre qu'attendre qu'elle arrive. Une fois connecté à votre compte Apple Music, vous accédez au catalogue de plus de 100 millions de titres, à vos albums, vos playlists et vos radios en direct, sans que votre téléphone entre en jeu à un seul moment. La mise à jour concerne les modèles produits depuis 2020, de l'EX90 à la XC60 en passant par les S90, V90, XC40 et compagnie, tandis que le futur EX60, attendu cet été, arrivera avec Apple Music déjà installé de série.
Le petit bonus, c'est le son spatial. Sur les EX60, EX90 et ES90 dotées du système audio haut de gamme signé Bowers et Wilkins, Apple Music passe en Spatial Audio grâce à la technologie Dolby Atmos, celle qui donne l'impression d'être entouré par la musique plutôt que d'écouter deux enceintes en face de soi. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'abonnement, Volvo glisse jusqu'à trois mois d'Apple Music offerts, à récupérer depuis l'application Volvo Cars jusqu'au 6 juillet 2027.
Le plus intéressant est ailleurs, dans le fait que ces Volvo tournent sous Android Automotive, le système maison de Google que l'on trouve directement intégré à la voiture. Elles avaient déjà Spotify ou Tidal via le magasin d'applications de Google, mais voir Apple Music s'installer nativement est loin d'être systématique, et surtout ça libère le conducteur de l'obligation de trimballer son iPhone et de le brancher à chaque trajet. Apple étend son service là où on ne l'attendait pas forcément, quitte à jouer dans la cour de Google.
Retrouver Apple Music sans avoir à brancher son iPhone ni à lancer CarPlay, c'est franchement pratique, et cette petite trêve entre l'écosystème d'Apple et la voiture sous Google fait plaisir à voir. Le son Dolby Atmos réservé aux finitions haut de gamme reste la cerise sur le gâteau, même si tout le monde n'y aura pas droit.
Apple Music directement dans le tableau de bord
Concrètement, l'application débarque dans le système multimédia de la voiture par une mise à jour à distance, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire d'autre qu'attendre qu'elle arrive. Une fois connecté à votre compte Apple Music, vous accédez au catalogue de plus de 100 millions de titres, à vos albums, vos playlists et vos radios en direct, sans que votre téléphone entre en jeu à un seul moment. La mise à jour concerne les modèles produits depuis 2020, de l'EX90 à la XC60 en passant par les S90, V90, XC40 et compagnie, tandis que le futur EX60, attendu cet été, arrivera avec Apple Music déjà installé de série.
Le son spatial réservé aux mieux équipées
Le petit bonus, c'est le son spatial. Sur les EX60, EX90 et ES90 dotées du système audio haut de gamme signé Bowers et Wilkins, Apple Music passe en Spatial Audio grâce à la technologie Dolby Atmos, celle qui donne l'impression d'être entouré par la musique plutôt que d'écouter deux enceintes en face de soi. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'abonnement, Volvo glisse jusqu'à trois mois d'Apple Music offerts, à récupérer depuis l'application Volvo Cars jusqu'au 6 juillet 2027.
Apple qui pose ses valises chez Google
Le plus intéressant est ailleurs, dans le fait que ces Volvo tournent sous Android Automotive, le système maison de Google que l'on trouve directement intégré à la voiture. Elles avaient déjà Spotify ou Tidal via le magasin d'applications de Google, mais voir Apple Music s'installer nativement est loin d'être systématique, et surtout ça libère le conducteur de l'obligation de trimballer son iPhone et de le brancher à chaque trajet. Apple étend son service là où on ne l'attendait pas forcément, quitte à jouer dans la cour de Google.
On en dit quoi ?
Retrouver Apple Music sans avoir à brancher son iPhone ni à lancer CarPlay, c'est franchement pratique, et cette petite trêve entre l'écosystème d'Apple et la voiture sous Google fait plaisir à voir. Le son Dolby Atmos réservé aux finitions haut de gamme reste la cerise sur le gâteau, même si tout le monde n'y aura pas droit.