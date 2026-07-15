Huawei FreeClip 2 S : les écouteurs-bijoux dont le boîtier se transforme en écrin
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei décline ses écouteurs à clip dans une version S plus tournée vers la mode. Le FreeClip 2 S mise sur un boîtier brillant qui peut ranger vos boucles d'oreilles, deux nouvelles couleurs et un peu d'audio spatial. Il coûte 229,99 euros et il est disponible dès aujourd'hui en France.
Le principe des FreeClip n'a pas changé depuis 2023. Ce sont des écouteurs ouverts en forme de pince, qui se posent au creux de l'oreille sans la boucher. Sur cette version S, Huawei a surtout retravaillé le boîtier, qui devient presque une sphère à finition miroir. Son intérieur est un peu plus grand, assez pour glisser une paire de boucles d'oreilles à côté des écouteurs. La marque ajoute un bleu océan et un gris nacré, et poursuit sa collaboration avec le joaillier français Les Néréides pour des accessoires assortis.
Pour le reste, les changements sont plus discrets. L'arceau en silicone a été adouci pour se faire un peu oublier sur l'oreille. Huawei ajoute aussi un réglage qui monte ou baisse le volume tout seul selon le bruit autour de vous. La vraie nouveauté, c'est l'audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, une fonction qu'on trouve plutôt sur des écouteurs fermés.
Reste le prix, qui pose question. À 229,99 euros, le FreeClip 2 S se place tout en haut de la gamme pour des écouteurs ouverts, un format qui laisse l'oreille libre mais qui laisse aussi passer les basses et les bruits autour. Vous payez donc surtout le design, la finition et ce boîtier qui sert d'écrin, plus que la qualité sonore. Huawei propose une remise de trente euros jusqu'au 18 août, ce qui ne change pas vraiment le positionnement haut de gamme de l'objet.
L'objet est réussi, et l'idée du boîtier qui range vos bijoux est plutôt maligne pour ceux qui aiment les accessoires. On reste quand même prudents sur le prix, parce qu'à ce tarif on trouve d'excellents écouteurs fermés qui isolent vraiment, là où le FreeClip 2 S vend d'abord une allure.
Un boîtier qui se prend pour une boîte à bijoux
Le principe des FreeClip n'a pas changé depuis 2023. Ce sont des écouteurs ouverts en forme de pince, qui se posent au creux de l'oreille sans la boucher. Sur cette version S, Huawei a surtout retravaillé le boîtier, qui devient presque une sphère à finition miroir. Son intérieur est un peu plus grand, assez pour glisser une paire de boucles d'oreilles à côté des écouteurs. La marque ajoute un bleu océan et un gris nacré, et poursuit sa collaboration avec le joaillier français Les Néréides pour des accessoires assortis.
Le son gagne un peu en relief
Pour le reste, les changements sont plus discrets. L'arceau en silicone a été adouci pour se faire un peu oublier sur l'oreille. Huawei ajoute aussi un réglage qui monte ou baisse le volume tout seul selon le bruit autour de vous. La vraie nouveauté, c'est l'audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, une fonction qu'on trouve plutôt sur des écouteurs fermés.
Un tarif qui se paie au prix du style
Reste le prix, qui pose question. À 229,99 euros, le FreeClip 2 S se place tout en haut de la gamme pour des écouteurs ouverts, un format qui laisse l'oreille libre mais qui laisse aussi passer les basses et les bruits autour. Vous payez donc surtout le design, la finition et ce boîtier qui sert d'écrin, plus que la qualité sonore. Huawei propose une remise de trente euros jusqu'au 18 août, ce qui ne change pas vraiment le positionnement haut de gamme de l'objet.
On en dit quoi ?
L'objet est réussi, et l'idée du boîtier qui range vos bijoux est plutôt maligne pour ceux qui aiment les accessoires. On reste quand même prudents sur le prix, parce qu'à ce tarif on trouve d'excellents écouteurs fermés qui isolent vraiment, là où le FreeClip 2 S vend d'abord une allure.