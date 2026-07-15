Huawei FreeClip 2 S : les écouteurs-bijoux dont le boîtier se transforme en écrin

On en dit quoi ?



L'objet est réussi, et l'idée du boîtier qui range vos bijoux est plutôt maligne pour ceux qui aiment les accessoires. On reste quand même prudents sur le prix, parce qu'à ce tarif on trouve d'excellents écouteurs fermés qui isolent vraiment, là où le FreeClip 2 S vend d'abord une allure.