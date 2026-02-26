Huawei FreeBuds Pro 5 : une nouvelle référence face aux AirPods Pro ?

Une réduction de bruit active Dual-Engine inédite

Une intelligence audio pensée pour le quotidien

Un son sans perte et personnalisable

Un design premium repensé, entre élégance et confort

Star Oval

Un p'tit côté AirPods Pro mais en bleu

Une connectivité pensée pour le multi-appareils

Qu'en penser ?



Avec les FreeBuds Pro 5, Huawei affiche clairement ses ambitions sur le segment premium des écouteurs true wireless. En combinant innovations matérielles, intelligence artificielle et personnalisation audio poussée, le constructeur entend établir un nouveau standard pour l’écoute, les appels et la productivité nomade. Reste désormais à voir comment ces promesses technologiques se traduiront à l’usage face à une concurrence toujours plus affûtée.

. Contrairement aux solutions classiques reposant sur un seul transducteur, Huawei combine ici: un haut-parleur ultra-linéaire à double aimant, optimisé pour les basses fréquences et les bruits continus et un transducteur planaire micro ultra-fin dédié aux hautes fréquences et aux sons soudains.L’ensemble est piloté par un modèle, capable d’analyser l’environnement sonore jusqu’à 400 000 fois par seconde. Le résultat est une adaptation en temps réel des ondes anti-bruit et une efficacité annoncée en hausse de 220 % par rapport à la génération précédente.Au-delà de l’isolement,. Le Mode Awareness permet d’intégrer naturellement les bruits extérieurs importants — annonces, voix proches — sans retirer les écouteurs, grâce à un traitement avancé par intelligence artificielle.Les FreeBuds Pro 5 intègrent également un, capable d’ajuster automatiquement le niveau sonore selon l’environnement, qu’il s’agisse d’un espace calme ou d’une rue très fréquentée. L’objectif estFidèle à sa promesse de restitution sonore fidèle,Cette combinaison permet une transmission audio sans perte allant jusqu’à 2,3 Mbps, avec une prise en charge en 48 kHz / 24 bits, pour une écoute haute résolution plus immersive.La séparation dédiée des hautes et basses fréquences garantit une restitution équilibrée, avec des aigus précis et des basses profondes. Pour s’adapter aux goûts et aux usages,: Balanced, Voice, Classical et Bass, regroupés sous la signature HUAWEI SOUND.Ils intègrent uncomplété par un microphone à conduction osseuse, afin de capter la voix avec précision. Côté logiciel, un algorithme de réduction de bruit basé sur l’IA distingue efficacement la parole humaine des sons parasites, garantissant des appels nets et stables, y compris dans des environnements bruyants.Comme d'autres produits concurrent, Huawei introduit un nouveau design, pensé pour conjuguer esthétisme et ergonomie. Les écouteurs adoptent une finition taillée au diamant, qui crée un subtil jeu de lumière et d’ombres selon les angles. La gamme se décline en quatre coloris :, chacun affirmant une identité visuelle distincte.Le boîtier de charge évolue lui aussi vers un style plus épuré, avec une charnière dissimulée. Plus compact — 5,5 % plus petit que celui de la génération précédente — le boîtier bénéficie, pour les versions Sand, White et Grey, d’un nouveau procédé de couche en film excimer, créant une micro-texture qui semble très douceCe choix de matériau confère aux écouteurs une texture raffinée et un style plus affirmé, tout en conservant une sensation de confort au quotidien.Huawei a également revu l’ergonomie avec son design Ergonomic Secure Fit, permettant aux FreeBuds Pro 5 d’épouser plus naturellement la morphologie de l’oreille. Le résultat : un maintien sûr, léger et confortable, même lors d’une utilisation prolongée ou en mouvement. Les écouteurs bénéficient en outre d’une certification IP57, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière, pour s’adapter à une grande variété de situations, du sport aux déplacements urbains.Côté usages,. Les écouteurs prennent en charge la connexion simultanée à deux appareils, permettant de passer automatiquement d’un smartphone à un ordinateur portable selon l’activité en cours. Un appel entrant sur le téléphone interrompt ainsi une vidéo sur l’ordinateur, avant de reprendre là où elle s’était arrêtée une fois l’appel terminé., qui permet de partager sans fil un flux audio avec une seconde paire d’écouteurs Huawei compatibles — pratique pour écouter de la musique ou regarder un film à deux, sans câble ni manipulation complexe.Pour affiner l’expérience,, qui centralise les réglages audio, les profils sonores et les options de personnalisation des FreeBuds Pro 5.