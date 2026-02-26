Huawei FreeBuds Pro 5 : une nouvelle référence face aux AirPods Pro ?
À l’occasion de son HUAWEI Innovative Product Launch organisé à Madrid, Huawei a officiellement levé le voile sur les HUAWEI FreeBuds Pro 5. Avec cette nouvelle génération d’écouteurs true wireless, le constructeur entend franchir un cap technologique majeur, notamment grâce à une architecture ANC Dual-Engine inédite, une intelligence audio renforcée et une qualité sonore sans perte annoncée comme l’une des plus avancées du marché.
Les FreeBuds Pro 5 se distinguent avant tout par leur système de réduction active du bruit (ANC) Dual-Engine. Contrairement aux solutions classiques reposant sur un seul transducteur, Huawei combine ici deux moteurs indépendants : un haut-parleur ultra-linéaire à double aimant, optimisé pour les basses fréquences et les bruits continus et un transducteur planaire micro ultra-fin dédié aux hautes fréquences et aux sons soudains.
L’ensemble est piloté par un modèle MIMO AI Sensing, capable d’analyser l’environnement sonore jusqu’à 400 000 fois par seconde. Le résultat est une adaptation en temps réel des ondes anti-bruit et une efficacité annoncée en hausse de 220 % par rapport à la génération précédente.
Au-delà de l’isolement, Huawei mise sur une gestion intelligente du son ambiant. Le Mode Awareness permet d’intégrer naturellement les bruits extérieurs importants — annonces, voix proches — sans retirer les écouteurs, grâce à un traitement avancé par intelligence artificielle.
Les FreeBuds Pro 5 intègrent également un volume adaptatif, capable d’ajuster automatiquement le niveau sonore selon l’environnement, qu’il s’agisse d’un espace calme ou d’une rue très fréquentée. L’objectif est de préserver la clarté d’écoute sans intervention manuelle de l’utilisateur.
Fidèle à sa promesse de restitution sonore fidèle, Huawei équipe ses nouveaux écouteurs d’un système acoustique Dual-Drive associé au codec L2HC 4.0. Cette combinaison permet une transmission audio sans perte allant jusqu’à 2,3 Mbps, avec une prise en charge en 48 kHz / 24 bits, pour une écoute haute résolution plus immersive.
La séparation dédiée des hautes et basses fréquences garantit une restitution équilibrée, avec des aigus précis et des basses profondes. Pour s’adapter aux goûts et aux usages, quatre profils audio sont proposés : Balanced, Voice, Classical et Bass, regroupés sous la signature HUAWEI SOUND.
Les FreeBuds Pro 5 misent également sur la qualité des communications. Ils intègrent un système à trois microphones, complété par un microphone à conduction osseuse, afin de capter la voix avec précision. Côté logiciel, un algorithme de réduction de bruit basé sur l’IA distingue efficacement la parole humaine des sons parasites, garantissant des appels nets et stables, y compris dans des environnements bruyants.
Comme d'autres produits concurrent, Huawei introduit un nouveau design
Le boîtier de charge évolue lui aussi vers un style plus épuré, avec une charnière dissimulée. Plus compact — 5,5 % plus petit que celui de la génération précédente — le boîtier bénéficie, pour les versions Sand, White et Grey, d’un nouveau procédé de couche en film excimer, créant une micro-texture qui semble très douce
La version Blue se démarque avec un revêtement en cuir vegan écoresponsable, façonné à l’aide d’un procédé 3D à courbure ultra profonde. Ce choix de matériau confère aux écouteurs une texture raffinée et un style plus affirmé, tout en conservant une sensation de confort au quotidien.
Huawei a également revu l’ergonomie avec son design Ergonomic Secure Fit, permettant aux FreeBuds Pro 5 d’épouser plus naturellement la morphologie de l’oreille. Le résultat : un maintien sûr, léger et confortable, même lors d’une utilisation prolongée ou en mouvement. Les écouteurs bénéficient en outre d’une certification IP57, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière, pour s’adapter à une grande variété de situations, du sport aux déplacements urbains.
Côté usages, les HUAWEI FreeBuds Pro 5 misent sur une connectivité fluide et intelligente. Les écouteurs prennent en charge la connexion simultanée à deux appareils, permettant de passer automatiquement d’un smartphone à un ordinateur portable selon l’activité en cours. Un appel entrant sur le téléphone interrompt ainsi une vidéo sur l’ordinateur, avant de reprendre là où elle s’était arrêtée une fois l’appel terminé.
Huawei intègre également la fonction Audio Sharing, qui permet de partager sans fil un flux audio avec une seconde paire d’écouteurs Huawei compatibles — pratique pour écouter de la musique ou regarder un film à deux, sans câble ni manipulation complexe.
Pour affiner l’expérience, les utilisateurs peuvent s’appuyer sur l’application HUAWEI Audio Connect, disponible sur iOS et Android, qui centralise les réglages audio, les profils sonores et les options de personnalisation des FreeBuds Pro 5. Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 sont disponibles dès à présent à partir de 169,99 euros.
Avec les FreeBuds Pro 5, Huawei affiche clairement ses ambitions sur le segment premium des écouteurs true wireless. En combinant innovations matérielles, intelligence artificielle et personnalisation audio poussée, le constructeur entend établir un nouveau standard pour l’écoute, les appels et la productivité nomade. Reste désormais à voir comment ces promesses technologiques se traduiront à l’usage face à une concurrence toujours plus affûtée.
