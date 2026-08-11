Cette application vous aide à redécouvrir les vinyles et CD oubliés sur vos étagères
Par Laurence - Publié le
Lorsque les vinyles et les CD commencent à s’accumuler sur les étagères, un phénomène assez classique apparaît : malgré des dizaines, voire des centaines d’albums disponibles, ce sont souvent les mêmes qui finissent sur la platine. Record Picker part justement de ce constat. Cette nouvelle application pour les appareils Apple propose de cataloguer sa collection, mais surtout plusieurs manières de choisir le prochain disque à écouter.
Record Picker ne cherche pas simplement à remplacer un tableur Excel ou une application de catalogage. Outre sa fonction catalogage, on principal intérêt repose sur trois systèmes permettant de piocher dans sa propre collection.
Le premier est assez classique avec un tirage aléatoire, mais celui-ci peut également être pondéré. L’application peut ainsi privilégier les disques les moins écoutés, tout en prenant en compte les favoris, les filtres appliqués ou encore l’historique d’écoute.
La fonction Mood Pick se veut plus originale et permet simplement de décrire son envie du moment : une lecture au calme, une soirée électro ou encore un dimanche pluvieux. Sur les appareils compatibles, Apple Intelligence analyse cette demande localement et propose un album correspondant parmi ceux présents dans la collection.
Enfin, le Disque du jour s’appuie sur des évènements comme l’actualité musicale, les anniversaires marquants et, de manière facultative, les concerts organisés à proximité. Chaque suggestion est expliquée et accompagnée de ses sources, tandis que la collection personnelle n’est pas transmise au service chargé de récupérer ces informations.
Record Picker propose également une fonction qui devrait intéresser les amateurs de classique, dont les collections se prêtent parfois assez mal à une simple organisation par artiste et album. Un graphe visuel relie compositeurs, œuvres et interprètes, permettant par exemple de naviguer entre plusieurs enregistrements d’une même œuvre ou de retrouver les différents interprètes présents dans sa discothèque. L’application propose par ailleurs l’import d’une collection Discogs ainsi que différentes statistiques pour analyser ses habitudes d’écoute et le contenu de sa collection.
Développée en Swift et SwiftUI, Record Picker est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Cette dernière dispose d’une interface spécifiquement adaptée au petit écran, avec la pochette de l’album en arrière-plan, des commandes accessibles au pouce et des retours haptiques.
Le modèle économique reste également assez simple. Il n’y a ni publicité, ni pistage, ni abonnement. Record Picker peut être utilisée gratuitement pour cataloguer jusqu’à 100 disques. Au-delà, un achat Pro définitif facturé 9,99 euros permet de gérer une collection sans limite.
Record Picker 1.9 est actuellement disponible sur l’App Store, tandis que la version 2.0 est déjà en cours de validation. Pour accompagner cette actualité, le développeur organise également le #RecordPickerChallenge sur Instagram, du 9 au 22 août 2026. À cette occasion, cinq codes permettant de débloquer Record Picker Pro sont mis en jeu chaque jour, sans obligation d’achat.
Record Picker s’adresse évidemment à un public assez précis, mais son approche va un peu plus loin que le simple catalogage. L’idée de faire remonter les albums oubliés d’une collection est plutôt pertinente, surtout lorsque celle-ci commence à compter plusieurs centaines de références.
Mood Pick apporte également une utilisation assez concrète d’Apple Intelligence, sans chercher à remplacer le plaisir de choisir et d’écouter un disque physique. L’absence d’abonnement et le prix raisonnable de la licence définitive devraient enfin plaire aux collectionneurs qui cherchent simplement un outil pour profiter davantage des albums qu’ils possèdent déjà.
TROIS FAÇONS DE CHOISIR LE PROCHAIN ALBUM
Record Picker ne cherche pas simplement à remplacer un tableur Excel ou une application de catalogage. Outre sa fonction catalogage, on principal intérêt repose sur trois systèmes permettant de piocher dans sa propre collection.
Le premier est assez classique avec un tirage aléatoire, mais celui-ci peut également être pondéré. L’application peut ainsi privilégier les disques les moins écoutés, tout en prenant en compte les favoris, les filtres appliqués ou encore l’historique d’écoute.
La fonction Mood Pick se veut plus originale et permet simplement de décrire son envie du moment : une lecture au calme, une soirée électro ou encore un dimanche pluvieux. Sur les appareils compatibles, Apple Intelligence analyse cette demande localement et propose un album correspondant parmi ceux présents dans la collection.
Enfin, le Disque du jour s’appuie sur des évènements comme l’actualité musicale, les anniversaires marquants et, de manière facultative, les concerts organisés à proximité. Chaque suggestion est expliquée et accompagnée de ses sources, tandis que la collection personnelle n’est pas transmise au service chargé de récupérer ces informations.
UNE PLACE POUR LA MUSIQUE CLASSIQUE
Record Picker propose également une fonction qui devrait intéresser les amateurs de classique, dont les collections se prêtent parfois assez mal à une simple organisation par artiste et album. Un graphe visuel relie compositeurs, œuvres et interprètes, permettant par exemple de naviguer entre plusieurs enregistrements d’une même œuvre ou de retrouver les différents interprètes présents dans sa discothèque. L’application propose par ailleurs l’import d’une collection Discogs ainsi que différentes statistiques pour analyser ses habitudes d’écoute et le contenu de sa collection.
DE L’IPHONE À L’APPLE WATCH
Développée en Swift et SwiftUI, Record Picker est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Cette dernière dispose d’une interface spécifiquement adaptée au petit écran, avec la pochette de l’album en arrière-plan, des commandes accessibles au pouce et des retours haptiques.
Le modèle économique reste également assez simple. Il n’y a ni publicité, ni pistage, ni abonnement. Record Picker peut être utilisée gratuitement pour cataloguer jusqu’à 100 disques. Au-delà, un achat Pro définitif facturé 9,99 euros permet de gérer une collection sans limite.
Record Picker 1.9 est actuellement disponible sur l’App Store, tandis que la version 2.0 est déjà en cours de validation. Pour accompagner cette actualité, le développeur organise également le #RecordPickerChallenge sur Instagram, du 9 au 22 août 2026. À cette occasion, cinq codes permettant de débloquer Record Picker Pro sont mis en jeu chaque jour, sans obligation d’achat.
Qu’en penser ?
Record Picker s’adresse évidemment à un public assez précis, mais son approche va un peu plus loin que le simple catalogage. L’idée de faire remonter les albums oubliés d’une collection est plutôt pertinente, surtout lorsque celle-ci commence à compter plusieurs centaines de références.
Mood Pick apporte également une utilisation assez concrète d’Apple Intelligence, sans chercher à remplacer le plaisir de choisir et d’écouter un disque physique. L’absence d’abonnement et le prix raisonnable de la licence définitive devraient enfin plaire aux collectionneurs qui cherchent simplement un outil pour profiter davantage des albums qu’ils possèdent déjà.