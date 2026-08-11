Cette application vous aide à redécouvrir les vinyles et CD oubliés sur vos étagères

Qu’en penser ?



Record Picker s’adresse évidemment à un public assez précis, mais son approche va un peu plus loin que le simple catalogage. L’idée de faire remonter les albums oubliés d’une collection est plutôt pertinente, surtout lorsque celle-ci commence à compter plusieurs centaines de références.



Mood Pick apporte également une utilisation assez concrète d’Apple Intelligence, sans chercher à remplacer le plaisir de choisir et d’écouter un disque physique. L’absence d’abonnement et le prix raisonnable de la licence définitive devraient enfin plaire aux collectionneurs qui cherchent simplement un outil pour profiter davantage des albums qu’ils possèdent déjà.