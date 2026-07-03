Sony enterre le disque physique, GitHub réplique en gravant votre code sur CD-ROM
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez, Sony a officialisé cette semaine l'arrêt des disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation dès l'année prochaine. GitHub, propriété de Microsoft, a répondu par un troll plutôt rigolo : proposer de recevoir son dépôt de code gravé sur un vrai CD-ROM. En dehors de la vanne, tout ceci pose une vraie question sur ce qu'on possède vraiment.
C'est sur le PlayStation Blog que la nouvelle est tombée. À partir de janvier 2028, les nouveautés ne sortiront donc plus qu'en numérique, sur le PlayStation Store comme chez les revendeurs (avec un code dans une boîte). Les jeux déjà vendus en boîte le seront toujours, et restent parfaitement jouables. Pour se justifier, Sony brandit un chiffre : 78 % des ventes de jeux complets se faisaient déjà en dématérialisé sur son exercice clos en avril 2026, ce qu'il appelle poliment une évolution des habitudes. Sauf que bon, tout ceci pose plein de questions, et cette décision est un peu violente pour les revendeurs et certains petits éditeurs.
La meilleure réponse à tout vient de GitHub. Le site propose aux développeurs de recevoir chez eux leur dépôt public gravé sur un CD-ROM Le message ne se prive de rien :
GitHub appartenant à Microsoft, qui édite aussi les Xbox, la vanne ressemble surtout à un croche-pied glissé à Sony. Le fond mérite pourtant plus qu'une vanne . Votre belle ludothèque numérique n'est jamais qu'une autorisation aimablement prêtée par une plateforme, et elle s'évapore le jour où le serveur ferme boutique ou décide de retirer le titre. Un disque, lui, se prête à un copain et se retrouve intact dans un carton des années plus tard (même s'il n'est pas immortel lui non plus, loin de là).
On a rarement vu un troll aussi bien exécuté. GitHub grave sur 700 Mo un malaise que Sony aurait adoré étouffer, et c'est rigolo. Par contre, relativisons un peu, car Microsoft dématérialise avec le même appétit et son Game Pass en est la preuve vivante. Le physique s'éteint, et ses propres fossoyeurs viennent lui déposer des fleurs.
Janvier 2028, clap de fin pour les jeux en physique
C'est sur le PlayStation Blog que la nouvelle est tombée. À partir de janvier 2028, les nouveautés ne sortiront donc plus qu'en numérique, sur le PlayStation Store comme chez les revendeurs (avec un code dans une boîte). Les jeux déjà vendus en boîte le seront toujours, et restent parfaitement jouables. Pour se justifier, Sony brandit un chiffre : 78 % des ventes de jeux complets se faisaient déjà en dématérialisé sur son exercice clos en avril 2026, ce qu'il appelle poliment une évolution des habitudes. Sauf que bon, tout ceci pose plein de questions, et cette décision est un peu violente pour les revendeurs et certains petits éditeurs.
GitHub sort la graveuse
La meilleure réponse à tout vient de GitHub. Le site propose aux développeurs de recevoir chez eux leur dépôt public gravé sur un CD-ROM Le message ne se prive de rien :
Nous vous avons entendus... votre code est physiquement à vous, pour toujours, jusqu'à ce que vous le perdiez, soyons honnêtes. Pour obtenir votre CD, vous remplissez un formulaire Microsoft Forms de rien du tout, celui-là même qui sert d'habitude aux sondages vite fait bien fait. L'opération court du 2 au 6 juillet, ne concerne que les 1 000 premières demandes, un seul disque par personne, et uniquement pour un dépôt public.
Microsoft ne rit qu'à moitié
GitHub appartenant à Microsoft, qui édite aussi les Xbox, la vanne ressemble surtout à un croche-pied glissé à Sony. Le fond mérite pourtant plus qu'une vanne . Votre belle ludothèque numérique n'est jamais qu'une autorisation aimablement prêtée par une plateforme, et elle s'évapore le jour où le serveur ferme boutique ou décide de retirer le titre. Un disque, lui, se prête à un copain et se retrouve intact dans un carton des années plus tard (même s'il n'est pas immortel lui non plus, loin de là).
On en dit quoi ?
On a rarement vu un troll aussi bien exécuté. GitHub grave sur 700 Mo un malaise que Sony aurait adoré étouffer, et c'est rigolo. Par contre, relativisons un peu, car Microsoft dématérialise avec le même appétit et son Game Pass en est la preuve vivante. Le physique s'éteint, et ses propres fossoyeurs viennent lui déposer des fleurs.