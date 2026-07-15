Deux ans après le fiasco, Sonos répare enfin l'appli
Par Vincent Lautier - Publié le
Il aura fallu deux ans à Sonos pour réparer les dégâts. La marque d'enceintes connectées déploie une grosse mise à jour de son application, celle par laquelle on pilote tout son système audio, et qui traînait une réputation catastrophique depuis la refonte ratée de 2024. À l'époque, le naufrage avait été tel que Sonos avait dû repousser des sorties de matériel juste pour éteindre l'incendie.
Difficile d'oublier l'ampleur du désastre. En voulant tout moderniser d'un seul coup en 2024, Sonos avait accouché d'une appli bancale, où des fonctions disparaissaient du jour au lendemain et où les enceintes refusaient tout bonnement de répondre. La colère des clients a été si forte que la marque a passé des mois à recoller les morceaux, et son image d'audio premium en est ressortie sérieusement écornée. Cette fois, la leçon semble digérée, puisque la nouvelle mouture a d'abord vécu en bêta, en observant comment les gens se servent réellement de l'appli au quotidien.
Le changement qui saute aux yeux, c'est cette barre de navigation revenue en bas de l'écran, avec trois onglets bien lisibles pour l'accueil, le système et la recherche, histoire de ne plus jamais se demander où l'on a atterri. Vous pouvez enfin ranger vos enceintes à votre sauce, par ordre alphabétique, selon celles que vous sollicitez le plus ou celle qui joue à l'instant, et carrément épingler vos préférées pour les dégainer d'un geste. Sur iPhone, le curseur de volume gagne en réactivité et peut désormais glisser vers des raccourcis d'égaliseur, pendant que l'écran se teinte des couleurs de la pochette en cours. Un simple balayage suffit maintenant pour virer un favori.
Échaudée, la marque avance sur des œufs. La mise à jour arrive par vagues sur une quinzaine de jours, sans jamais être poussée à tout le monde en même temps, et les possesseurs d'un Android devront patienter jusqu'à la mise à jour automatique. Sonos tient d'ailleurs à préciser un détail qui en dit long, il ne s'agit pas d'une nouvelle appli mais d'une meilleure façon de circuler dans l'ancienne. La trouille de tout refaire basculer n'est visiblement pas loin.
Voir Sonos remettre enfin de l'ordre dans une appli qu'il avait lui-même sabordée, c'est plutôt rassurant pour tous ceux qui ont mis le prix dans ses enceintes. Reste un petit goût amer, celui d'un géant de l'audio qui met deux ans à réparer un dégât qu'il s'était infligé tout seul.
Le souvenir d'une refonte catastrophe
Difficile d'oublier l'ampleur du désastre. En voulant tout moderniser d'un seul coup en 2024, Sonos avait accouché d'une appli bancale, où des fonctions disparaissaient du jour au lendemain et où les enceintes refusaient tout bonnement de répondre. La colère des clients a été si forte que la marque a passé des mois à recoller les morceaux, et son image d'audio premium en est ressortie sérieusement écornée. Cette fois, la leçon semble digérée, puisque la nouvelle mouture a d'abord vécu en bêta, en observant comment les gens se servent réellement de l'appli au quotidien.
Ce qui change vraiment au quotidien
Le changement qui saute aux yeux, c'est cette barre de navigation revenue en bas de l'écran, avec trois onglets bien lisibles pour l'accueil, le système et la recherche, histoire de ne plus jamais se demander où l'on a atterri. Vous pouvez enfin ranger vos enceintes à votre sauce, par ordre alphabétique, selon celles que vous sollicitez le plus ou celle qui joue à l'instant, et carrément épingler vos préférées pour les dégainer d'un geste. Sur iPhone, le curseur de volume gagne en réactivité et peut désormais glisser vers des raccourcis d'égaliseur, pendant que l'écran se teinte des couleurs de la pochette en cours. Un simple balayage suffit maintenant pour virer un favori.
Un déploiement prudent, et pour cause
Échaudée, la marque avance sur des œufs. La mise à jour arrive par vagues sur une quinzaine de jours, sans jamais être poussée à tout le monde en même temps, et les possesseurs d'un Android devront patienter jusqu'à la mise à jour automatique. Sonos tient d'ailleurs à préciser un détail qui en dit long, il ne s'agit pas d'une nouvelle appli mais d'une meilleure façon de circuler dans l'ancienne. La trouille de tout refaire basculer n'est visiblement pas loin.
On en dit quoi ?
Voir Sonos remettre enfin de l'ordre dans une appli qu'il avait lui-même sabordée, c'est plutôt rassurant pour tous ceux qui ont mis le prix dans ses enceintes. Reste un petit goût amer, celui d'un géant de l'audio qui met deux ans à réparer un dégât qu'il s'était infligé tout seul.