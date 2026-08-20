Beats 360 : le nouveau casque sportif fuite avant son lancement
Par Laurence - Publié le
Beats semble préparer un nouveau casque circum-aural destiné à compléter sa gamme. Baptisé Beats 360, ce modèle est apparu brièvement sur plusieurs boutiques en ligne britanniques avant que les fiches ne soient supprimées. Design revu, coussinets interchangeables, réduction de bruit améliorée et résistance à la transpiration : il pourrait notamment venir concurrencer les casques sportifs haut de gamme, tout en conservant une compatibilité complète avec les appareils Apple et Android.
Le nom Beats 360 n’arrive pas totalement par surprise. Une référence au nom de code B518 avait récemment été découverte dans macOS Tahoe 26.7 et semble désormais correspondre à ce nouveau casque.
Plusieurs utilisateurs de Reddit ont repéré des fiches produits sur des boutiques britanniques, notamment Amazon. Elles ont depuis disparu, mais ont permis de découvrir une bonne partie des caractéristiques du casque. Le Beats 360 abandonnerait notamment certaines lignes du Studio Pro au profit d’un design plus arrondi, avec des éléments en tissu maillé qui ne sont pas sans rappeler les AirPods Max.
Mais Beats ajouterait une particularité intéressante : les coussinets des écouteurs et celui de l’arceau seraient interchangeables. Le casque serait livré avec des coussinets baptisés
Car le Beats 360 semble justement vouloir s’aventurer sur un terrain assez inhabituel pour un casque circum-aural. Il serait le premier modèle Beats de ce format à résister officiellement à l’eau et à la transpiration, avec une certification IPX4.
De quoi le rendre plus adapté à la salle de sport, même si un casque recouvrant entièrement les oreilles restera forcément plus encombrant que des Powerbeats ou des écouteurs ouverts. Beats promet également une réduction active du bruit jusqu’à 1,75 fois plus efficace que celle du Studio Pro, après adaptation à l’environnement et à la manière dont le casque est positionné.
La plateforme acoustique aurait elle aussi été revue, avec une attention particulière portée aux basses, à la précision et à la réduction de la distorsion. Sans surprise, l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête serait également présent.
L’intelligence artificielle intervient elle aussi, mais de manière assez discrète. Beats évoque un nouvel algorithme associé à plusieurs microphones directionnels afin de mieux isoler la voix pendant les appels et éliminer les bruits environnants. Les commandes physiques resteraient présentes à l’arrière des écouteurs, avec le réglage du volume, un bouton multifonction, la mise sous tension et un bouton permettant de changer de mode d’écoute.
Le Beats 360 fonctionnerait aussi bien avec les appareils Apple qu’Android, notamment avec un appairage rapide. L’autonomie est annoncée comme suffisante pour une journée complète, y compris avec la réduction active du bruit, mais aucun chiffre précis n’est encore apparu. Le casque pourra enfin être posé à plat et sera fourni avec une housse en tissu. En revanche, même le câble USB-C serait vendu séparément.
Le Beats 360 devrait être proposé en rose, noir, bleu Sky et Cloud. Des accessoires Volt et Navy sont également apparus, sans que l’on sache encore si les casques seront eux-mêmes proposés dans ces deux teintes. Le prix américain devrait débuter à 299 dollars (350 euros pour nous ?)
Entre les références découvertes dans macOS, les documents réglementaires apparus aux États-Unis et maintenant ces fiches produits, le lancement du Beats 360 semble particulièrement proche. Son positionnement est surtout intéressant : plutôt que de simplement remplacer le Studio Pro, Beats semble préparer un casque plus polyvalent et davantage adapté au sport, notamment grâce à sa certification IPX4 et à ses coussinets interchangeables.
UN DESIGN QUI SE RAPPROCHE DES AIRPODS MAX
Le nom Beats 360 n’arrive pas totalement par surprise. Une référence au nom de code B518 avait récemment été découverte dans macOS Tahoe 26.7 et semble désormais correspondre à ce nouveau casque.
Plusieurs utilisateurs de Reddit ont repéré des fiches produits sur des boutiques britanniques, notamment Amazon. Elles ont depuis disparu, mais ont permis de découvrir une bonne partie des caractéristiques du casque. Le Beats 360 abandonnerait notamment certaines lignes du Studio Pro au profit d’un design plus arrondi, avec des éléments en tissu maillé qui ne sont pas sans rappeler les AirPods Max.
Mais Beats ajouterait une particularité intéressante : les coussinets des écouteurs et celui de l’arceau seraient interchangeables. Le casque serait livré avec des coussinets baptisés
Performance Knit, tandis qu’une version
UltraPlushserait proposée séparément. Un système qui semble pratique pour changer de couleur, mais également pour disposer d’un second jeu après une séance de sport.
UN CASQUE BEATS PENSÉ POUR LE SPORT
Car le Beats 360 semble justement vouloir s’aventurer sur un terrain assez inhabituel pour un casque circum-aural. Il serait le premier modèle Beats de ce format à résister officiellement à l’eau et à la transpiration, avec une certification IPX4.
De quoi le rendre plus adapté à la salle de sport, même si un casque recouvrant entièrement les oreilles restera forcément plus encombrant que des Powerbeats ou des écouteurs ouverts. Beats promet également une réduction active du bruit jusqu’à 1,75 fois plus efficace que celle du Studio Pro, après adaptation à l’environnement et à la manière dont le casque est positionné.
La plateforme acoustique aurait elle aussi été revue, avec une attention particulière portée aux basses, à la précision et à la réduction de la distorsion. Sans surprise, l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête serait également présent.
DES APPELS AMÉLIORÉS GRÂCE À L’IA
L’intelligence artificielle intervient elle aussi, mais de manière assez discrète. Beats évoque un nouvel algorithme associé à plusieurs microphones directionnels afin de mieux isoler la voix pendant les appels et éliminer les bruits environnants. Les commandes physiques resteraient présentes à l’arrière des écouteurs, avec le réglage du volume, un bouton multifonction, la mise sous tension et un bouton permettant de changer de mode d’écoute.
Le Beats 360 fonctionnerait aussi bien avec les appareils Apple qu’Android, notamment avec un appairage rapide. L’autonomie est annoncée comme suffisante pour une journée complète, y compris avec la réduction active du bruit, mais aucun chiffre précis n’est encore apparu. Le casque pourra enfin être posé à plat et sera fourni avec une housse en tissu. En revanche, même le câble USB-C serait vendu séparément.
QUATRE COLORIS ET QUEL PRIX ?
Le Beats 360 devrait être proposé en rose, noir, bleu Sky et Cloud. Des accessoires Volt et Navy sont également apparus, sans que l’on sache encore si les casques seront eux-mêmes proposés dans ces deux teintes. Le prix américain devrait débuter à 299 dollars (350 euros pour nous ?)
Qu’en penser ?
Entre les références découvertes dans macOS, les documents réglementaires apparus aux États-Unis et maintenant ces fiches produits, le lancement du Beats 360 semble particulièrement proche. Son positionnement est surtout intéressant : plutôt que de simplement remplacer le Studio Pro, Beats semble préparer un casque plus polyvalent et davantage adapté au sport, notamment grâce à sa certification IPX4 et à ses coussinets interchangeables.