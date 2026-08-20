Beats 360 : le nouveau casque sportif fuite avant son lancement

UN DESIGN QUI SE RAPPROCHE DES AIRPODS MAX

Performance Knit

UltraPlush

UN CASQUE BEATS PENSÉ POUR LE SPORT

DES APPELS AMÉLIORÉS GRÂCE À L’IA

QUATRE COLORIS ET QUEL PRIX ?

Qu’en penser ?



Entre les références découvertes dans macOS, les documents réglementaires apparus aux États-Unis et maintenant ces fiches produits, le lancement du Beats 360 semble particulièrement proche. Son positionnement est surtout intéressant : plutôt que de simplement remplacer le Studio Pro, Beats semble préparer un casque plus polyvalent et davantage adapté au sport, notamment grâce à sa certification IPX4 et à ses coussinets interchangeables.

. Une référence au nom de code B518 avait récemment été découverte dans macOS Tahoe 26.7 et semble désormais correspondre à ce nouveau casque.Plusieurs utilisateurs deont repéré des fiches produits sur des boutiques britanniques, notamment. Elles ont depuis disparu, mais ont permis de. Le Beats 360 abandonnerait notamment certaines lignes du Studio Pro au profitMais Beats ajouterait une particularité intéressante :. Le casque serait livré avec des coussinets baptisés, tandis qu’une versionserait proposée séparément. Un système qui semble pratique pour changer de couleur, mais également pourCar le Beats 360 semble justement vouloir s’aventurer sur un terrain assez inhabituel pour un casque circum-aural.De quoi le rendre, même si un casque recouvrant entièrement les oreilles restera forcément plus encombrant que des Powerbeats ou des écouteurs ouverts. Beats promet également, après adaptation à l’environnement et à la manière dont le casque est positionné.La plateforme acoustique aurait elle aussi été revue,. Sans surprise, l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête serait également présent.Beats évoque un nouvelassocié à plusieurs microphones directionnels afin de mieux isoler la voix pendant les appels et éliminer les bruits environnants. Les commandes physiques resteraient présentes à l’arrière des écouteurs, avec le réglage du volume, un bouton multifonction, la mise sous tension et un bouton permettant de changer de mode d’écoute.. L’autonomie est annoncée comme suffisante pour une journée complète, y compris avec la réduction active du bruit, mais aucun chiffre précis n’est encore apparu.Le Beats 360 devrait être proposé enDes accessoires Volt et Navy sont également apparus, sans que l’on sache encore si les casques seront eux-mêmes proposés dans ces deux teintes. Le prix américain devrait débuter à 299 dollars (350 euros pour nous ?)