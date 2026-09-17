Compatible MagSafe mais sans aimants : le petit piège du boîtier des AirPods 5
Par Vincent Lautier - Publié le
Les AirPods 5 arrivent ce vendredi en boutique avec, pour 20 euros de plus, un boîtier de charge sans fil. Sauf que voilà : ce boîtier se recharge bien sur les chargeurs MagSafe, mais il ne s'y aimante pas, faute d'aimants à l'intérieur. Sur un support vertical ou incliné, il glisse. Un détail qu'Apple ne met pas franchement en avant sur ses fiches produit, et qui pourrait en surprendre plus d'un.
Apple a dévoilé la semaine dernière ses AirPods 5, déclinés en deux versions : 149 euros avec un boîtier qui se recharge uniquement en USB-C, et 169 euros pour celle qui ajoute la charge sans fil, un petit haut-parleur bien pratique pour retrouver le boîtier égaré et le réglage du volume en glissant le doigt sur la tige. La fiche technique annonce une compatibilité avec les chargeurs Qi, les galets de charge d'Apple Watch et les chargeurs MagSafe. C'est vrai, le courant passe. Mais le boîtier n'embarque aucun aimant : posé à plat sur un galet MagSafe, il se recharge sans souci, alors que sur un support vertical ou incliné, rien ne le retient et il finit par terre.
Les AirPods 4 avaient déjà perdu leurs aimants il y a deux ans, quand Apple avait réduit le gabarit du boîtier et n'avait visiblement plus la place de les loger. Les AirPods 5 en héritent directement, et le problème continue donc. C'est d'autant plus rageant que la marque sait très bien faire : les AirPods 3, en 2021, avaient droit à un vrai boîtier MagSafe qui venait se coller tout seul au centre du chargeur, alignement parfait de la bobine à la clé.
Aujourd'hui, il faut donc regarder du côté des AirPods Pro 3 pour retrouver un boîtier qui s'aimante réellement aux accessoires MagSafe. Les AirPods 5 se rechargent quand même sur un galet d'Apple Watch, pratique en voyage pour n'emporter qu'un seul chargeur. Mais si vous comptiez sur un de ces supports de nuit MagSafe qui tiennent l'iPhone à la verticale, il faudra poser le boîtier ailleurs, à plat, à l'ancienne.
Vingt euros séparent les deux versions, et la charge sans fil fait partie des arguments mis en avant pour justifier la plus chère. Du coup, découvrir après l'achat que le boîtier glisse des supports MagSafe verticaux, c'est franchement très balot. Rien de dramatique si votre chargeur est posé à plat sur la table de nuit, bien sûr. Mais Apple a montré avec les AirPods 3 puis les AirPods Pro qu'elle savait loger des aimants dans un boîtier, et une étiquette "compatible MagSafe" sans l'aimantation, c'est un peu vendre la moitié de l'expérience.
Ça charge, mais ça ne tient pas
Apple a dévoilé la semaine dernière ses AirPods 5, déclinés en deux versions : 149 euros avec un boîtier qui se recharge uniquement en USB-C, et 169 euros pour celle qui ajoute la charge sans fil, un petit haut-parleur bien pratique pour retrouver le boîtier égaré et le réglage du volume en glissant le doigt sur la tige. La fiche technique annonce une compatibilité avec les chargeurs Qi, les galets de charge d'Apple Watch et les chargeurs MagSafe. C'est vrai, le courant passe. Mais le boîtier n'embarque aucun aimant : posé à plat sur un galet MagSafe, il se recharge sans souci, alors que sur un support vertical ou incliné, rien ne le retient et il finit par terre.
Une question de place
Les AirPods 4 avaient déjà perdu leurs aimants il y a deux ans, quand Apple avait réduit le gabarit du boîtier et n'avait visiblement plus la place de les loger. Les AirPods 5 en héritent directement, et le problème continue donc. C'est d'autant plus rageant que la marque sait très bien faire : les AirPods 3, en 2021, avaient droit à un vrai boîtier MagSafe qui venait se coller tout seul au centre du chargeur, alignement parfait de la bobine à la clé.
Réservé aux AirPods Pro
Aujourd'hui, il faut donc regarder du côté des AirPods Pro 3 pour retrouver un boîtier qui s'aimante réellement aux accessoires MagSafe. Les AirPods 5 se rechargent quand même sur un galet d'Apple Watch, pratique en voyage pour n'emporter qu'un seul chargeur. Mais si vous comptiez sur un de ces supports de nuit MagSafe qui tiennent l'iPhone à la verticale, il faudra poser le boîtier ailleurs, à plat, à l'ancienne.
On en dit quoi ?
Vingt euros séparent les deux versions, et la charge sans fil fait partie des arguments mis en avant pour justifier la plus chère. Du coup, découvrir après l'achat que le boîtier glisse des supports MagSafe verticaux, c'est franchement très balot. Rien de dramatique si votre chargeur est posé à plat sur la table de nuit, bien sûr. Mais Apple a montré avec les AirPods 3 puis les AirPods Pro qu'elle savait loger des aimants dans un boîtier, et une étiquette "compatible MagSafe" sans l'aimantation, c'est un peu vendre la moitié de l'expérience.