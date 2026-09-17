Compatible MagSafe mais sans aimants : le petit piège du boîtier des AirPods 5

On en dit quoi ?



Vingt euros séparent les deux versions, et la charge sans fil fait partie des arguments mis en avant pour justifier la plus chère. Du coup, découvrir après l'achat que le boîtier glisse des supports MagSafe verticaux, c'est franchement très balot. Rien de dramatique si votre chargeur est posé à plat sur la table de nuit, bien sûr. Mais Apple a montré avec les AirPods 3 puis les AirPods Pro qu'elle savait loger des aimants dans un boîtier, et une étiquette "compatible MagSafe" sans l'aimantation, c'est un peu vendre la moitié de l'expérience.