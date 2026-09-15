AirPods Pro 3, Pro 2, AirPods 4… voici les nouveautés d'iOS 27
Par Laurence - Publié le
Quelques heures après la sortie d’iOS 27, Apple met également à jour plusieurs modèles d’AirPods. Le nouveau firmware 9A348 prépare les écouteurs aux nouvelles fonctions du système, avec notamment un égaliseur personnalisable, Siri AI et plusieurs nouveautés sportives pour les AirPods Pro 3.
La journée est particulièrement chargée du côté des mises à jour Apple. Après iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et macOS 27 Golden Gate, c’est désormais au tour des AirPods de recevoir leur nouvelle version.
Le firmware 9A348 est en cours de déploiement sur les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 et AirPods 4. Les nouveaux AirPods 5, dont la commercialisation doit débuter cette semaine, seront également compatibles.
Cette mise à jour sert surtout à activer la compatibilité avec plusieurs nouveautés introduites par iOS 27. Toutes ne sont cependant pas proposées sur l’ensemble des modèles.
Les écouteurs se dotent d'un égaliseur audio personnalisé, qui permettra enfin d’ajuster le rendu sonore directement depuis iOS. Les utilisateurs pourront agir sur trois bandes de fréquences — basses, médiums et aigus — et visualiser les modifications en temps réel.
Une fonction réclamée depuis longtemps par certains utilisateurs qui souhaitaient davantage de contrôle sur la signature sonore des AirPods. Jusqu’ici, Cupertino proposait différents réglages audio et des adaptations liées à l’accessibilité, mais pas ce type d’égaliseur directement intégré aux paramètres des écouteurs.
Une partie des nouveautés est spécifiquement destinée aux AirPods Pro 3. Leur capteur de fréquence cardiaque peut désormais fonctionner avec GymKit sur iPhone, afin de transmettre les données de fréquence cardiaque à des appareils de cardio compatibles, comme des tapis de course, vélos, elliptiques ou steppers. Apple avait déjà détaillé cette évolution lors de la présentation de ses nouvelles fonctions Santé.
Autre nouveauté, Precision Finding depuis l’Apple Watch doit faciliter la recherche des écouteurs lorsqu’ils ont été égarés à proximité. Les réglages consacrés aux AirPods ont également été revus dans iOS 27 afin de regrouper plus clairement les différentes fonctions disponibles selon le modèle.
Le firmware apporte également la prise en charge de Siri AI avec les iPhone compatibles. Attention toutefois en France : comme évoqué avec la sortie d’iOS 27, le nouveau Siri n’est pas disponible au lancement dans l’Union européenne. Cette partie de la mise à jour restera donc sans effet pour les utilisateurs européens dans l’immédiat.
Contrairement à l’iPhone ou à l’Apple Watch, il n’existe toujours pas de bouton permettant de lancer manuellement l’installation d’un firmware sur les AirPods. La mise à jour s’effectue automatiquement en arrière-plan lorsque les écouteurs sont en charge et à portée Bluetooth d’un iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Il suffit donc, en principe, de laisser les AirPods dans leur boîtier de recharge à proximité de l’un de ces appareils.
Ce firmware 9A348 accompagne surtout le passage à iOS 27, mais certaines nouveautés sont loin d’être anecdotiques. L’arrivée d’un véritable réglage des basses, médiums et aigus répond notamment à une demande ancienne des utilisateurs d’AirPods.
Les AirPods Pro 3 profitent logiquement du plus grand nombre de nouveautés grâce à leur matériel plus récent, notamment pour le sport. Pour les autres modèles compatibles, l’égaliseur personnalisé devrait néanmoins être la nouveauté la plus immédiatement perceptible.
UN NOUVEAU FIRMWARE POUR PLUSIEURS AIRPODS
La journée est particulièrement chargée du côté des mises à jour Apple. Après iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et macOS 27 Golden Gate, c’est désormais au tour des AirPods de recevoir leur nouvelle version.
Le firmware 9A348 est en cours de déploiement sur les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 et AirPods 4. Les nouveaux AirPods 5, dont la commercialisation doit débuter cette semaine, seront également compatibles.
Cette mise à jour sert surtout à activer la compatibilité avec plusieurs nouveautés introduites par iOS 27. Toutes ne sont cependant pas proposées sur l’ensemble des modèles.
QUELLES NOUVELLES FONCTIONS POUR LES AIRPODS
Les écouteurs se dotent d'un égaliseur audio personnalisé, qui permettra enfin d’ajuster le rendu sonore directement depuis iOS. Les utilisateurs pourront agir sur trois bandes de fréquences — basses, médiums et aigus — et visualiser les modifications en temps réel.
Une fonction réclamée depuis longtemps par certains utilisateurs qui souhaitaient davantage de contrôle sur la signature sonore des AirPods. Jusqu’ici, Cupertino proposait différents réglages audio et des adaptations liées à l’accessibilité, mais pas ce type d’égaliseur directement intégré aux paramètres des écouteurs.
Une partie des nouveautés est spécifiquement destinée aux AirPods Pro 3. Leur capteur de fréquence cardiaque peut désormais fonctionner avec GymKit sur iPhone, afin de transmettre les données de fréquence cardiaque à des appareils de cardio compatibles, comme des tapis de course, vélos, elliptiques ou steppers. Apple avait déjà détaillé cette évolution lors de la présentation de ses nouvelles fonctions Santé.
Autre nouveauté, Precision Finding depuis l’Apple Watch doit faciliter la recherche des écouteurs lorsqu’ils ont été égarés à proximité. Les réglages consacrés aux AirPods ont également été revus dans iOS 27 afin de regrouper plus clairement les différentes fonctions disponibles selon le modèle.
Le firmware apporte également la prise en charge de Siri AI avec les iPhone compatibles. Attention toutefois en France : comme évoqué avec la sortie d’iOS 27, le nouveau Siri n’est pas disponible au lancement dans l’Union européenne. Cette partie de la mise à jour restera donc sans effet pour les utilisateurs européens dans l’immédiat.
COMMENT METTRE À JOUR SES AIRPODS ?
Contrairement à l’iPhone ou à l’Apple Watch, il n’existe toujours pas de bouton permettant de lancer manuellement l’installation d’un firmware sur les AirPods. La mise à jour s’effectue automatiquement en arrière-plan lorsque les écouteurs sont en charge et à portée Bluetooth d’un iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Il suffit donc, en principe, de laisser les AirPods dans leur boîtier de recharge à proximité de l’un de ces appareils.
QU’EN PENSER ?
Ce firmware 9A348 accompagne surtout le passage à iOS 27, mais certaines nouveautés sont loin d’être anecdotiques. L’arrivée d’un véritable réglage des basses, médiums et aigus répond notamment à une demande ancienne des utilisateurs d’AirPods.
Les AirPods Pro 3 profitent logiquement du plus grand nombre de nouveautés grâce à leur matériel plus récent, notamment pour le sport. Pour les autres modèles compatibles, l’égaliseur personnalisé devrait néanmoins être la nouveauté la plus immédiatement perceptible.