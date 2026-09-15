AirPods Pro 3, Pro 2, AirPods 4… voici les nouveautés d'iOS 27

QU’EN PENSER ?



Ce firmware 9A348 accompagne surtout le passage à iOS 27, mais certaines nouveautés sont loin d’être anecdotiques. L’arrivée d’un véritable réglage des basses, médiums et aigus répond notamment à une demande ancienne des utilisateurs d’AirPods.



Les AirPods Pro 3 profitent logiquement du plus grand nombre de nouveautés grâce à leur matériel plus récent, notamment pour le sport. Pour les autres modèles compatibles, l’égaliseur personnalisé devrait néanmoins être la nouveauté la plus immédiatement perceptible.