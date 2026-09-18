Bose renouvelle ses écouteurs ouverts et baisse le prix des Ultra Open de 50 euros

On en dit quoi ?



C'est quand même rare, une nouvelle génération moins chère que la précédente, et chez Bose encore plus. Après, le format ouvert ne conviendra pas à tout le monde : votre voisin de bureau profitera un peu de votre musique, et l'isolation est inexistante par construction. Pour courir en ville en gardant une oreille sur ce qui arrive derrière vous, par contre, on ne connaît pas mieux. Reste la question des graves, le vrai point faible de la première génération, et on ira vérifier ça de près dès qu'une paire passera entre nos mains.