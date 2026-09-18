Bose renouvelle ses écouteurs ouverts et baisse le prix des Ultra Open de 50 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Bose a présenté deux nouveaux écouteurs à design ouvert : les Ultra Open de deuxième génération, qui gagnent en autonomie et en basses pour 299,95 euros, et les Sport Open, un modèle pensé pour la course vendu 199,95 euros. Les deux arrivent en France courant octobre, avec cette fois la recharge sans fil sur le boîtier.
Les Ultra Open, ce sont ces drôles d'écouteurs d'un format assez habituel désormais, en forme de clips, qui viennent du coup se clipser sur le bord du pavillon sans rien enfoncer dans le conduit. La nouvelle version ne touche pas au design, et c'est tant mieux. Elle s'attaque plutôt à ce qui posait problème, à commencer par le boîtier qui se recharge enfin sans fil, un oubli qu'on avait du mal à avaler sur un produit facturé 349,99 euros à sa sortie. L'autonomie gagne au passage une heure et demie, pour atteindre 9 heures par charge. Bose dit aussi avoir retravaillé ses transducteurs pour sortir un peu plus de graves, le point faible évident de ce genre de format, et ajoute un mode Cinema qui élargit la scène sonore en suivant les mouvements de votre tête. Rien d'indispensable là-dedans, mais c'est le genre de fonction qu'on essaie au moins une fois.
Le format ouvert a un public tout trouvé chez les coureurs, qui veulent entendre les voitures arriver. Les Sport Open, eux, reprennent le clip mais le montent sur un arceau en C recouvert de silicone qui entoure toute l'oreille. Rien ne doit bouger pendant l'effort. Ils encaissent la sueur et la poussière, certification IP54 à l'appui, et plutôt qu'une surface tactile qui est inutilisable avec les doigts mouillés, Bose a gardé de vrais boutons physiques, bien plus fiables au beau milieu d'une séance. Pour l'autonomie, comptez 7 heures par charge. Le boîtier se recharge sans fil, lui aussi.
Les Ultra Open 2 seront vendus 299,95 euros à partir du 1er octobre, avec des précommandes qui ouvrent dès ce samedi. La première génération était arrivée à 349,99 euros, la note baisse donc de 50 euros. Les Sport Open, facturés 199,95 euros, suivront chez nous le 15 octobre. Côté couleurs, du noir, du blanc, et quelques éditions limitées un peu plus vives.
C'est quand même rare, une nouvelle génération moins chère que la précédente, et chez Bose encore plus. Après, le format ouvert ne conviendra pas à tout le monde : votre voisin de bureau profitera un peu de votre musique, et l'isolation est inexistante par construction. Pour courir en ville en gardant une oreille sur ce qui arrive derrière vous, par contre, on ne connaît pas mieux. Reste la question des graves, le vrai point faible de la première génération, et on ira vérifier ça de près dès qu'une paire passera entre nos mains.
Ce qui change sur les Ultra Open
Les Ultra Open, ce sont ces drôles d'écouteurs d'un format assez habituel désormais, en forme de clips, qui viennent du coup se clipser sur le bord du pavillon sans rien enfoncer dans le conduit. La nouvelle version ne touche pas au design, et c'est tant mieux. Elle s'attaque plutôt à ce qui posait problème, à commencer par le boîtier qui se recharge enfin sans fil, un oubli qu'on avait du mal à avaler sur un produit facturé 349,99 euros à sa sortie. L'autonomie gagne au passage une heure et demie, pour atteindre 9 heures par charge. Bose dit aussi avoir retravaillé ses transducteurs pour sortir un peu plus de graves, le point faible évident de ce genre de format, et ajoute un mode Cinema qui élargit la scène sonore en suivant les mouvements de votre tête. Rien d'indispensable là-dedans, mais c'est le genre de fonction qu'on essaie au moins une fois.
Mais pourquoi une version sport ?
Le format ouvert a un public tout trouvé chez les coureurs, qui veulent entendre les voitures arriver. Les Sport Open, eux, reprennent le clip mais le montent sur un arceau en C recouvert de silicone qui entoure toute l'oreille. Rien ne doit bouger pendant l'effort. Ils encaissent la sueur et la poussière, certification IP54 à l'appui, et plutôt qu'une surface tactile qui est inutilisable avec les doigts mouillés, Bose a gardé de vrais boutons physiques, bien plus fiables au beau milieu d'une séance. Pour l'autonomie, comptez 7 heures par charge. Le boîtier se recharge sans fil, lui aussi.
Et les tarifs baissent, pour une fois
Les Ultra Open 2 seront vendus 299,95 euros à partir du 1er octobre, avec des précommandes qui ouvrent dès ce samedi. La première génération était arrivée à 349,99 euros, la note baisse donc de 50 euros. Les Sport Open, facturés 199,95 euros, suivront chez nous le 15 octobre. Côté couleurs, du noir, du blanc, et quelques éditions limitées un peu plus vives.
On en dit quoi ?
C'est quand même rare, une nouvelle génération moins chère que la précédente, et chez Bose encore plus. Après, le format ouvert ne conviendra pas à tout le monde : votre voisin de bureau profitera un peu de votre musique, et l'isolation est inexistante par construction. Pour courir en ville en gardant une oreille sur ce qui arrive derrière vous, par contre, on ne connaît pas mieux. Reste la question des graves, le vrai point faible de la première génération, et on ira vérifier ça de près dès qu'une paire passera entre nos mains.