Ces nouveaux écouteurs Bose ne vous isolent pas du monde extérieur !

Le phénomène One-Bud est bien réel. Nous savons que les gens veulent pouvoir écouter de la musique tout en étant connectés au monde qui les entoure. Nous nous sommes engagés à réinventer complètement l'avenir de l'audio portatif en proposant une solution meilleure, plus belle et plus confortable, combinant le meilleur des deux mondes. C'est exactement ce que font les écouteurs Ultra Open de Bose. Désormais, vous pouvez profiter de votre musique et de la vie qui vous entour en même temps