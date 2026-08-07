Le nouveau casque Bose QuietComfort récupère l'audio spatial de l'Ultra

On en dit quoi ?



Faire descendre l'audio spatial sur le modèle le plus accessible de la gamme est une bonne idée, et le tarif de lancement se tient mieux que celui de 2023. Le confort Bose reste quand même la vraie raison d'acheter ce casque, bien plus que ses modes d'écoute. Les trois coloris en édition limitée feront sans doute le reste du travail commercial.