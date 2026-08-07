Le nouveau casque Bose QuietComfort récupère l'audio spatial de l'Ultra
Par Vincent Lautier - Publié le
Bose a annoncé la deuxième génération de son casque QuietComfort. Il hérite des trois modes d'écoute immersive jusque-là réservés à la gamme Ultra, revoit son arceau et ses oreillettes, et gagne la lecture sans perte en USB-C. La précommande est ouverte sur Bose.fr à 349,95 euros pour les membres MyBose, et les livraisons commencent le 13 août.
La technologie TrueSpatial arrive sur le QuietComfort et débloque des modes d'écoute qui étaient jusqu'à présent l'apanage des modèles Ultra. Le mode Still fixe le son dans la pièce quand vous tournez la tête, quand le mode Motion le fait au contraire suivre vos mouvements. Un mode Cinéma élargit l'espace sonore pour les vidéos et les podcasts, en gardant les dialogues centrés et lisibles. Le casque accepte aussi la lecture sans perte en filaire par USB-C, jusqu'à 24 bits et 48 kHz, ce qui reste rare à ce tarif.
La réduction de bruit, rebaptisée QuietControl, progresse surtout sur un point très concret : l'étanchéité imparfaite. Des branches de lunettes, une mèche de cheveux coincée sous le coussinet, un bonnet, et le joint fuit, avec une réduction de bruit qui perd aussitôt en efficacité. Le casque compense désormais mieux ces interstices. Le mode Conscient réagit aussi plus progressivement aux pics sonores, un train qui passe par exemple, au lieu de corriger brutalement. Et le niveau se règle à la main, ou se coupe complètement, depuis l'application Bose.
À 349,95 euros, ce casque arrive 50 euros sous le tarif de lancement de la première génération en 2023. Bose descend donc, ce qui n'est pas si courant. Sauf que le QuietComfort Ultra, le modèle au-dessus, est affiché 449 euros par Bose et descend régulièrement sous les 350 euros chez les revendeurs, avec l'audio immersif depuis le premier jour. Côté autonomie, comptez 24 heures d'écoute, qui tombent à 18 heures dès que le son immersif est activé.
Faire descendre l'audio spatial sur le modèle le plus accessible de la gamme est une bonne idée, et le tarif de lancement se tient mieux que celui de 2023. Le confort Bose reste quand même la vraie raison d'acheter ce casque, bien plus que ses modes d'écoute. Les trois coloris en édition limitée feront sans doute le reste du travail commercial.
L'audio spatial descend d'un cran dans la gamme
La technologie TrueSpatial arrive sur le QuietComfort et débloque des modes d'écoute qui étaient jusqu'à présent l'apanage des modèles Ultra. Le mode Still fixe le son dans la pièce quand vous tournez la tête, quand le mode Motion le fait au contraire suivre vos mouvements. Un mode Cinéma élargit l'espace sonore pour les vidéos et les podcasts, en gardant les dialogues centrés et lisibles. Le casque accepte aussi la lecture sans perte en filaire par USB-C, jusqu'à 24 bits et 48 kHz, ce qui reste rare à ce tarif.
Le silence marche mieux quand on porte des lunettes
La réduction de bruit, rebaptisée QuietControl, progresse surtout sur un point très concret : l'étanchéité imparfaite. Des branches de lunettes, une mèche de cheveux coincée sous le coussinet, un bonnet, et le joint fuit, avec une réduction de bruit qui perd aussitôt en efficacité. Le casque compense désormais mieux ces interstices. Le mode Conscient réagit aussi plus progressivement aux pics sonores, un train qui passe par exemple, au lieu de corriger brutalement. Et le niveau se règle à la main, ou se coupe complètement, depuis l'application Bose.
Le prix baisse, sauf qu'il y a l'Ultra en promotion
À 349,95 euros, ce casque arrive 50 euros sous le tarif de lancement de la première génération en 2023. Bose descend donc, ce qui n'est pas si courant. Sauf que le QuietComfort Ultra, le modèle au-dessus, est affiché 449 euros par Bose et descend régulièrement sous les 350 euros chez les revendeurs, avec l'audio immersif depuis le premier jour. Côté autonomie, comptez 24 heures d'écoute, qui tombent à 18 heures dès que le son immersif est activé.
On en dit quoi ?
Faire descendre l'audio spatial sur le modèle le plus accessible de la gamme est une bonne idée, et le tarif de lancement se tient mieux que celui de 2023. Le confort Bose reste quand même la vraie raison d'acheter ce casque, bien plus que ses modes d'écoute. Les trois coloris en édition limitée feront sans doute le reste du travail commercial.