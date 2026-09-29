Marshall Bromley 150 : 40 heures d'autonomie, karaoké et son 360°, pour 449 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Après les imposantes Bromley 750 et 450, Marshall décline son enceinte de fête dans un format plus simple à transporter. La Bromley 150 garde le son à 360 degrés, les lumières de scène et les entrées micro de ses grandes soeurs, avec plus de 40 heures d'autonomie et une batterie qui se remplace. Comptez 449 euros, dès aujourd'hui sur le site de la marque.
La Bromley 150 est de loin la plus transportable de la famille, avec 6,3 kg sur la balance et un caisson d'environ 29 centimètres de côté, en bois certifié FSC recouvert de similicuir. La poignée du dessus s'enfonce dans le caisson quand on appuie dessus, histoire de pouvoir empiler plusieurs enceintes les unes sur les autres. Le look ne change pas, noir et laiton, avec derrière la grille de façade des lumières de scène inspirées des éclairages de concert. Marshall propose trois préréglages, de l'ambiance discrète aux jeux de lumière qui suivent le rythme de la musique. L'enceinte est en plus certifiée IP55, la poussière et les éclaboussures ne lui font donc pas peur.
Marshall annonce plus de 40 heures d'écoute sur une charge, une recharge complète en 3 heures et un mode rapide qui redonne 5 heures de musique en 20 minutes. La batterie LFP installée d'origine se remplace surtout en quelques secondes, sans le moindre outil, et la marque vend aussi les coins de protection, la poignée, la grille de façade ou les boutons en pièces détachées. Une enceinte de fête pensée pour durer des années, ça n'est franchement pas courant sur ce marché. Côté connexion, vous aurez droit au Bluetooth 5.3 avec Auracast et multipoint, à une prise mini-jack et à un port USB-C.
Comme sur les grands modèles, deux entrées combo XLR et jack 6,35 mm permettent de brancher un micro ou une guitare, chacune avec son réglage de volume et d'effets. Marshall a déplacé le panneau de commande sur le côté pour libérer toute la face avant, tout en gardant ses molettes physiques pour le volume, les graves et les aigus. À l'intérieur, un woofer de 6,5 pouces et deux haut-parleurs large bande s'occupent du son True Stereophonic maison, avec des transducteurs à l'avant et à l'arrière pour couvrir la pièce à 360 degrés. La vente commence aujourd'hui sur marshall.com, avant une arrivée chez les revendeurs le 13 octobre.
Marshall s'attaque clairement aux PartyBox de JBL et aux grosses enceintes de fête de Sony ou LG, avec un argument que la concurrence n'a pas vraiment, la réparabilité. Une batterie qui se change à la main et des pièces détachées officielles, sur ce type de produit, c'est une vraie bonne nouvelle. Les 449 euros demandés ne sont par contre pas donnés pour ce gabarit, et les 40 heures d'autonomie seront à vérifier en conditions réelles, volume poussé à fond. Mais une enceinte de fête qu'on peut réparer soi-même et porter sous le bras, franchement, pourquoi pas.
La petite dernière de la gamme
La Bromley 150 est de loin la plus transportable de la famille, avec 6,3 kg sur la balance et un caisson d'environ 29 centimètres de côté, en bois certifié FSC recouvert de similicuir. La poignée du dessus s'enfonce dans le caisson quand on appuie dessus, histoire de pouvoir empiler plusieurs enceintes les unes sur les autres. Le look ne change pas, noir et laiton, avec derrière la grille de façade des lumières de scène inspirées des éclairages de concert. Marshall propose trois préréglages, de l'ambiance discrète aux jeux de lumière qui suivent le rythme de la musique. L'enceinte est en plus certifiée IP55, la poussière et les éclaboussures ne lui font donc pas peur.
Une batterie qui se change en quelques secondes
Marshall annonce plus de 40 heures d'écoute sur une charge, une recharge complète en 3 heures et un mode rapide qui redonne 5 heures de musique en 20 minutes. La batterie LFP installée d'origine se remplace surtout en quelques secondes, sans le moindre outil, et la marque vend aussi les coins de protection, la poignée, la grille de façade ou les boutons en pièces détachées. Une enceinte de fête pensée pour durer des années, ça n'est franchement pas courant sur ce marché. Côté connexion, vous aurez droit au Bluetooth 5.3 avec Auracast et multipoint, à une prise mini-jack et à un port USB-C.
Deux entrées pour improviser un karaoké
Comme sur les grands modèles, deux entrées combo XLR et jack 6,35 mm permettent de brancher un micro ou une guitare, chacune avec son réglage de volume et d'effets. Marshall a déplacé le panneau de commande sur le côté pour libérer toute la face avant, tout en gardant ses molettes physiques pour le volume, les graves et les aigus. À l'intérieur, un woofer de 6,5 pouces et deux haut-parleurs large bande s'occupent du son True Stereophonic maison, avec des transducteurs à l'avant et à l'arrière pour couvrir la pièce à 360 degrés. La vente commence aujourd'hui sur marshall.com, avant une arrivée chez les revendeurs le 13 octobre.
On en dit quoi ?
Marshall s'attaque clairement aux PartyBox de JBL et aux grosses enceintes de fête de Sony ou LG, avec un argument que la concurrence n'a pas vraiment, la réparabilité. Une batterie qui se change à la main et des pièces détachées officielles, sur ce type de produit, c'est une vraie bonne nouvelle. Les 449 euros demandés ne sont par contre pas donnés pour ce gabarit, et les 40 heures d'autonomie seront à vérifier en conditions réelles, volume poussé à fond. Mais une enceinte de fête qu'on peut réparer soi-même et porter sous le bras, franchement, pourquoi pas.