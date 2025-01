Pour 1,1 milliard de dollars, les enceintes Marshall vont devenir chinoises

Un rachat qui va faire du bruit

Petit retour sur le parcours de Marshall

Selon plusieurs sources, la famille fondatrice de Marshall pourrait garder une part dans l’entreprise, même après la transaction. Quant à HongShan, ce fonds d’investissement, habitué à miser sur des géants comme Alibaba ou ByteDance, semble vouloir élargir son terrain de jeu en ciblant l’Europe. Et ce n’est pas un hasard :Marshall, de son côté, n’a plus besoin de présentation., avant de se diversifier avec des casques et des enceintes sans fil. Aujourd’hui, elle est présente dans plus de 90 pays, ce qui en fait une valeur sûre dans l’audio.En 2023, Marshall avait déjà fait parler d’elle lorsque Zound Industries , une entreprise suédoise, avait acquis la marque., avait pris une participation significative dans l’entreprise la même année. Malgré ces changements de mains, la famille Marshall était restée impliquée dans l’affaire..Aujourd’hui, HongShan arrive en position de force pour conclure cette nouvelle étape.. Même si, comme toujours dans ce genre de deals, tout peut encore bouger à la dernière minute.Si l’accord se concrétise, ce sera une belle prise pour HongShan., en particulier dans les secteurs technologiques et grand public. Marshall, avec son héritage rock et son positionnement premium, coche toutes les cases.Quoi qu’il en soit, tout indique que Marshall rejoindra bientôt le portefeuille de HongShan., en capitalisant sur les ressources et la vision du géant de l’investissement.