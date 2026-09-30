Technics EAH-A1000 : 45 heures d'autonomie et du lossless en USB-C pour 449 euros

On en dit quoi ?



Technics n'est pas un fabricant qui sort de nulle part, la marque des platines SL-1200 fabrique du matériel audio sérieux depuis 1965, et ses écouteurs AZ100 ont déjà prouvé que le fluide magnétique n'était pas un simple argument marketing. C'est quand même le tarif qui rend ce casque intéressant : 449 euros pour une vraie technologie maison, quand une partie de la concurrence s'en tient à recycler ses acquis, c'est bien joué. On a hâte de tester ça.