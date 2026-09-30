Technics EAH-A1000 : 45 heures d'autonomie et du lossless en USB-C pour 449 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois ans après l'EAH-A800, Technics revient dans le casque haut de gamme avec l'EAH-A1000 et une vraie nouveauté technique : des transducteurs de 40 mm à fluide magnétique, une première sur ce format. Ajoutez 45 heures d'autonomie, du lossless en USB-C et une réduction de bruit à huit micros, le tout à 449 euros, pile en face du Sony WH-1000XM6. Les audiophiles sont clairement visés.
Le fluide magnétique est un matériau qui se comporte à la fois comme un liquide et comme un aimant. Technics le loge entre la bobine mobile et l'aimant du haut-parleur, où il stabilise le mouvement de la membrane et absorbe les vibrations parasites responsables de la distorsion. La marque maîtrise déjà le procédé sur ses écouteurs EAH-AZ100 sortis début 2025, mais l'appliquer à des transducteurs de 40 mm est une autre paire de manches, car plus la membrane est grande, plus le moindre désalignement s'entend. Pour tenir le tout, les ingénieurs ont dessiné une membrane en carbone de forme conique et repris la suspension SST Edge des enceintes hi-fi maison, qui symétrise le mouvement et préserve les graves.
Sur la fiche technique, l'EAH-A1000 coche à peu près tout ce qu'on attend à ce tarif. La réduction de bruit adaptative s'appuie sur huit micros, trois à l'extérieur et un à l'intérieur de chaque oreillette, pour s'ajuster à la fois au bruit ambiant et à la façon dont vous portez le casque. Le Bluetooth gère le LDAC et le multipoint sur trois appareils, le Dolby Atmos suit les mouvements de la tête, et la prise USB-C permet d'écouter en lossless, sans compression donc. L'autonomie grimpe à 45 heures. On garde aussi de vrais boutons physiques plutôt que des commandes tactiles. Le casque arrive en noir ou en gris-beige, à partir du 30 septembre.
À 449 euros, l'EAH-A1000 se cale exactement sur le tarif de lancement du Sony WH-1000XM6, alors que le Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération tourne autour de 500 euros et que l'AirPods Max 2 d'Apple, sorti au printemps, est encore plus cher. Ceux qui ont pu l'écouter en avant-première décrivent un son très détaillé, avec une scène sonore large et des instruments faciles à localiser, mais visiblement une signature un peu sage, qui manque de dynamisme. Sur le papier, le positionnement audiophile colle en tout cas très bien à l'histoire de la marque.
Technics n'est pas un fabricant qui sort de nulle part, la marque des platines SL-1200 fabrique du matériel audio sérieux depuis 1965, et ses écouteurs AZ100 ont déjà prouvé que le fluide magnétique n'était pas un simple argument marketing. C'est quand même le tarif qui rend ce casque intéressant : 449 euros pour une vraie technologie maison, quand une partie de la concurrence s'en tient à recycler ses acquis, c'est bien joué. On a hâte de tester ça.
Mais c'est quoi, ce fluide magnétique ?
Le fluide magnétique est un matériau qui se comporte à la fois comme un liquide et comme un aimant. Technics le loge entre la bobine mobile et l'aimant du haut-parleur, où il stabilise le mouvement de la membrane et absorbe les vibrations parasites responsables de la distorsion. La marque maîtrise déjà le procédé sur ses écouteurs EAH-AZ100 sortis début 2025, mais l'appliquer à des transducteurs de 40 mm est une autre paire de manches, car plus la membrane est grande, plus le moindre désalignement s'entend. Pour tenir le tout, les ingénieurs ont dessiné une membrane en carbone de forme conique et repris la suspension SST Edge des enceintes hi-fi maison, qui symétrise le mouvement et préserve les graves.
45 heures d'autonomie et du lossless en USB-C
Sur la fiche technique, l'EAH-A1000 coche à peu près tout ce qu'on attend à ce tarif. La réduction de bruit adaptative s'appuie sur huit micros, trois à l'extérieur et un à l'intérieur de chaque oreillette, pour s'ajuster à la fois au bruit ambiant et à la façon dont vous portez le casque. Le Bluetooth gère le LDAC et le multipoint sur trois appareils, le Dolby Atmos suit les mouvements de la tête, et la prise USB-C permet d'écouter en lossless, sans compression donc. L'autonomie grimpe à 45 heures. On garde aussi de vrais boutons physiques plutôt que des commandes tactiles. Le casque arrive en noir ou en gris-beige, à partir du 30 septembre.
Pile au prix du Sony
À 449 euros, l'EAH-A1000 se cale exactement sur le tarif de lancement du Sony WH-1000XM6, alors que le Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération tourne autour de 500 euros et que l'AirPods Max 2 d'Apple, sorti au printemps, est encore plus cher. Ceux qui ont pu l'écouter en avant-première décrivent un son très détaillé, avec une scène sonore large et des instruments faciles à localiser, mais visiblement une signature un peu sage, qui manque de dynamisme. Sur le papier, le positionnement audiophile colle en tout cas très bien à l'histoire de la marque.
On en dit quoi ?
Technics n'est pas un fabricant qui sort de nulle part, la marque des platines SL-1200 fabrique du matériel audio sérieux depuis 1965, et ses écouteurs AZ100 ont déjà prouvé que le fluide magnétique n'était pas un simple argument marketing. C'est quand même le tarif qui rend ce casque intéressant : 449 euros pour une vraie technologie maison, quand une partie de la concurrence s'en tient à recycler ses acquis, c'est bien joué. On a hâte de tester ça.