Des écouteurs qui imitent vos enceintes : on a pris en main les Aurvana Ace SXFI de Creative

On en dit quoi ?



À ce prix, ces Aurvana Ace SXFI sont d'abord de bons écouteurs, bien fabriqués et agréables à l'oreille, avant d'être une vitrine technologique. Le mode Super X-Fi est une expérience intrigante plus qu'un argument décisif, le genre de fonction qu'on active par curiosité et qu'on garde, ou pas, selon ses usages. On aurait quand même aimé des codecs plus ambitieux pour accompagner des transducteurs aussi originaux. Mais le pari est plutôt réussi, et pour 100 euros, c'est déjà pas mal.