Des écouteurs qui imitent vos enceintes : on a pris en main les Aurvana Ace SXFI de Creative
Par Vincent Lautier - Publié le
Creative propose pour un peu moins de 100 euros des écouteurs sans fil pas tout à fait comme les autres, avec des transducteurs en silicium et surtout un mode Super X-Fi qui cherche à recréer la sensation d'une paire d'enceintes posées devant vous. On les a testé quelques jours le temps d'une prise main.
Le format à tige ne surprendra personne, le dos brillant des écouteurs un peu plus. Creative a présenté ce modèle au CES de Las Vegas et le vend 99,99 euros en France, un tarif qui n'a visiblement pas imposé de sacrifices sur la fabrication puisque rien ne craque, l'assemblage est propre et chaque écouteur se fait complètement oublier une fois en place, avec ses 6 grammes.
On les a gardés des heures d'affilée sans la moindre gêne. La certification IPX5 encaisse la sueur et la pluie, le boîtier se glisse dans n'importe quelle poche et les commandes tactiles répondent bien, ce qui n'est hélas toujours pas une évidence dans cette gamme de prix.
Chaque oreillette fait cohabiter un transducteur dynamique de 10 mm avec une petite puce xMEMS en silicium chargée des aigus, un attelage qu'on croise encore rarement sous la barre des 100 euros, et ça s'entend dès les premières minutes d'écoute. Les basses ont de l'impact sans jamais baver. Les aigus sortent nets et détaillés tant qu'on ne pousse pas le volume trop fort, alors que les médiums, eux, sont un cran en retrait, avec des voix qui paraissent parfois un peu lointaines selon les morceaux.
Rien de rédhibitoire, on est même plutôt au-dessus de ce qui se fait d'habitude à ce tarif. Par contre, il faudra se contenter du SBC et de l'AAC en Bluetooth, sans LDAC ni aptX. La réduction de bruit fait le job au bureau et beaucoup moins dans le métro. Quant à l'autonomie, Creative promet 9 heures par charge et 28 heures avec le boîtier, des chiffres optimistes dès qu'on active l'ANC. Notez que la marque vend aussi, pour une trentaine d'euros de plus, des Aurvana Ace Mimi qui abandonnent le Super X-Fi au profit d'un profil auditif personnalisé.
Venons-en au gros morceau, ce Super X-Fi de quatrième génération qui donne son nom au produit. L'application SXFI, qui s'ajoute à l'appli maison de Creative, photographie vos oreilles et votre visage pour établir un profil acoustique personnalisé, puis retraite le son pour simuler une écoute sur des enceintes placées devant vous, et non plus dans votre tête. Au premier abord, c'est assez déroutant. La scène sonore s'élargit d'un coup, le son semble venir de plus loin, et on perd une partie de la proximité à laquelle les écouteurs nous ont habitués. Sur la musique, certains morceaux y gagnent de l'air, d'autres perdent en impact. Sur un film ou en jeu, par contre, l'effet fait nettement plus sens, la spatialisation colle mieux à l'image et on comprend ce que Creative cherche à vendre. Il faut en tous cas plusieurs jours d'écoute avant de s'y faire.
À ce prix, ces Aurvana Ace SXFI sont d'abord de bons écouteurs, bien fabriqués et agréables à l'oreille, avant d'être une vitrine technologique. Le mode Super X-Fi est une expérience intrigante plus qu'un argument décisif, le genre de fonction qu'on active par curiosité et qu'on garde, ou pas, selon ses usages. On aurait quand même aimé des codecs plus ambitieux pour accompagner des transducteurs aussi originaux. Mais le pari est plutôt réussi, et pour 100 euros, c'est déjà pas mal.
Du sérieux dans la main
Le format à tige ne surprendra personne, le dos brillant des écouteurs un peu plus. Creative a présenté ce modèle au CES de Las Vegas et le vend 99,99 euros en France, un tarif qui n'a visiblement pas imposé de sacrifices sur la fabrication puisque rien ne craque, l'assemblage est propre et chaque écouteur se fait complètement oublier une fois en place, avec ses 6 grammes.
On les a gardés des heures d'affilée sans la moindre gêne. La certification IPX5 encaisse la sueur et la pluie, le boîtier se glisse dans n'importe quelle poche et les commandes tactiles répondent bien, ce qui n'est hélas toujours pas une évidence dans cette gamme de prix.
Mais ça sonne comment ?
Chaque oreillette fait cohabiter un transducteur dynamique de 10 mm avec une petite puce xMEMS en silicium chargée des aigus, un attelage qu'on croise encore rarement sous la barre des 100 euros, et ça s'entend dès les premières minutes d'écoute. Les basses ont de l'impact sans jamais baver. Les aigus sortent nets et détaillés tant qu'on ne pousse pas le volume trop fort, alors que les médiums, eux, sont un cran en retrait, avec des voix qui paraissent parfois un peu lointaines selon les morceaux.
Rien de rédhibitoire, on est même plutôt au-dessus de ce qui se fait d'habitude à ce tarif. Par contre, il faudra se contenter du SBC et de l'AAC en Bluetooth, sans LDAC ni aptX. La réduction de bruit fait le job au bureau et beaucoup moins dans le métro. Quant à l'autonomie, Creative promet 9 heures par charge et 28 heures avec le boîtier, des chiffres optimistes dès qu'on active l'ANC. Notez que la marque vend aussi, pour une trentaine d'euros de plus, des Aurvana Ace Mimi qui abandonnent le Super X-Fi au profit d'un profil auditif personnalisé.
Un mode SXFI qui déroute
Venons-en au gros morceau, ce Super X-Fi de quatrième génération qui donne son nom au produit. L'application SXFI, qui s'ajoute à l'appli maison de Creative, photographie vos oreilles et votre visage pour établir un profil acoustique personnalisé, puis retraite le son pour simuler une écoute sur des enceintes placées devant vous, et non plus dans votre tête. Au premier abord, c'est assez déroutant. La scène sonore s'élargit d'un coup, le son semble venir de plus loin, et on perd une partie de la proximité à laquelle les écouteurs nous ont habitués. Sur la musique, certains morceaux y gagnent de l'air, d'autres perdent en impact. Sur un film ou en jeu, par contre, l'effet fait nettement plus sens, la spatialisation colle mieux à l'image et on comprend ce que Creative cherche à vendre. Il faut en tous cas plusieurs jours d'écoute avant de s'y faire.
On en dit quoi ?
À ce prix, ces Aurvana Ace SXFI sont d'abord de bons écouteurs, bien fabriqués et agréables à l'oreille, avant d'être une vitrine technologique. Le mode Super X-Fi est une expérience intrigante plus qu'un argument décisif, le genre de fonction qu'on active par curiosité et qu'on garde, ou pas, selon ses usages. On aurait quand même aimé des codecs plus ambitieux pour accompagner des transducteurs aussi originaux. Mais le pari est plutôt réussi, et pour 100 euros, c'est déjà pas mal.