EarFun Wave Pro X : deux transducteurs, aptX Lossless et 90 heures d’autonomie pour 150 euros

DEUX TRANSDUCTEURS DANS CHAQUE OREILLETTE

APTX LOSSLESS, LDAC ET BLUETOOTH 6.0

HUIT MICROS POUR LA RÉDUCTION DE BRUIT

ET DES AIR PRO 5 CONÇUS AVEC L’AIDE DE BOSE

QU’EN PENSER ?



À 149,99 euros, le Wave Pro X affiche une fiche technique particulièrement complète : deux transducteurs, aptX Lossless, LDAC, Bluetooth 6.0, Auracast, ANC à huit microphones et jusqu’à 90 heures d’autonomie. Reste évidemment à vérifier ce que donnent cette architecture à deux transducteurs et la réduction de bruit dans des conditions réelles. Sur le papier, EarFun cherche en tout cas à proposer les technologies des casques beaucoup plus coûteux sans faire exploser le tarif, une stratégie que la marque applique déjà depuis plusieurs années à ses écouteurs.

AUDIO Test des EarFun Clip 2 : des écouteurs ouverts à moins de 90 € !

Avec le Wave Pro X, EarFun cherche clairement à. Le constructeur adopte pour cela une architecture acoustique baptisée DCAA ().Chaque côté associe. L’objectif est deafin d’obtenir des basses plus présentes, davantage de détails dans les aigus et une scène sonore plus large.Le casque bénéficie par ailleurs d’uneet EarFun le présente comme le premier modèle associant cette architecture Dual-Coaxial aux technologies Qualcomm de réduction de bruit et à Auracast.Sous le capot, EarFun a retenu une. Celle-ci permet notamment au Wave Pro X de prendre en chargeLe, avec également une connexion multipoint pour basculer plus facilement entre deux appareils.EarFun n’oublie pas pour autant les connexions filaires. Le Wave Pro X. Un choix appréciable sur un casque qui se veut relativement polyvalent.La. Le système hybride doit adapter son fonctionnement à l’environnement afin de réduire les bruits extérieurs, tout en améliorant également la qualité des appels.L’autonomie constitue l’autre argument majeur du Wave Pro X. EarFun annonceLa recharge rapide permettrait par ailleurs de. Le casque est pliable et ses coussinets utilisent de la mousse à mémoire de forme pour améliorer le confort sur les longues sessions.EarFun profite également de l’IFA pour donner un. La marque livre encore peu de caractéristiques, mais précise avoir fait appel à des ingénieurs de l’activité. Les détails techniques et le prix seront communiqués ultérieurement.