EarFun Wave Pro X : deux transducteurs, aptX Lossless et 90 heures d’autonomie pour 150 euros
Par Laurence - Publié le
EarFun profite de l’IFA 2026 pour lancer son nouveau casque haut de gamme, le Wave Pro X. Déjà récompensé par un Red Dot Design Award 2026, il mise sur une architecture à deux transducteurs, la réduction de bruit active, l’aptX Lossless et une autonomie pouvant atteindre 90 heures, le tout pour 149,99 euros.
Avec le Wave Pro X, EarFun cherche clairement à monter en gamme. Le constructeur adopte pour cela une architecture acoustique baptisée DCAA (Dual-Coaxial Acoustic Architecture).
Chaque côté associe un transducteur dynamique DLC de 40 mm à un second transducteur LCP de 10 mm. L’objectif est de confier différentes parties du spectre aux deux haut-parleurs afin d’obtenir des basses plus présentes, davantage de détails dans les aigus et une scène sonore plus large.
Le casque bénéficie par ailleurs d’une certification Hi-Res Audio et EarFun le présente comme le premier modèle associant cette architecture Dual-Coaxial aux technologies Qualcomm de réduction de bruit et à Auracast.
Sous le capot, EarFun a retenu une puce Qualcomm QCC3095. Celle-ci permet notamment au Wave Pro X de prendre en charge aptX Lossless, mais aussi le LDAC, le LE Audio et Auracast.
Le Bluetooth passe à la version 6.0, avec également une connexion multipoint pour basculer plus facilement entre deux appareils.
EarFun n’oublie pas pour autant les connexions filaires. Le Wave Pro X peut fonctionner en USB Audio et dispose également d’une entrée jack 3,5 mm. Un choix appréciable sur un casque qui se veut relativement polyvalent.
La réduction de bruit active repose sur un ensemble de huit microphones associé à un traitement par IA. Le système hybride doit adapter son fonctionnement à l’environnement afin de réduire les bruits extérieurs, tout en améliorant également la qualité des appels.
L’autonomie constitue l’autre argument majeur du Wave Pro X. EarFun annonce jusqu’à 90 heures d’écoute sans ANC et 50 heures avec la réduction de bruit activée.
La recharge rapide permettrait par ailleurs de récupérer 10 heures d’écoute en seulement 15 minutes. Le casque est pliable et ses coussinets utilisent de la mousse à mémoire de forme pour améliorer le confort sur les longues sessions.
EarFun profite également de l’IFA pour donner un premier aperçu de ses futurs Air Pro 5. La marque livre encore peu de caractéristiques, mais précise avoir fait appel à des ingénieurs de l’activité Audio Technology de Bose pour travailler sur la modélisation, le réglage et la validation de la réduction de bruit active. Les détails techniques et le prix seront communiqués ultérieurement.
À 149,99 euros, le Wave Pro X affiche une fiche technique particulièrement complète : deux transducteurs, aptX Lossless, LDAC, Bluetooth 6.0, Auracast, ANC à huit microphones et jusqu’à 90 heures d’autonomie. Reste évidemment à vérifier ce que donnent cette architecture à deux transducteurs et la réduction de bruit dans des conditions réelles. Sur le papier, EarFun cherche en tout cas à proposer les technologies des casques beaucoup plus coûteux sans faire exploser le tarif, une stratégie que la marque applique déjà depuis plusieurs années à ses écouteurs.
DEUX TRANSDUCTEURS DANS CHAQUE OREILLETTE
Avec le Wave Pro X, EarFun cherche clairement à monter en gamme. Le constructeur adopte pour cela une architecture acoustique baptisée DCAA (Dual-Coaxial Acoustic Architecture).
Chaque côté associe un transducteur dynamique DLC de 40 mm à un second transducteur LCP de 10 mm. L’objectif est de confier différentes parties du spectre aux deux haut-parleurs afin d’obtenir des basses plus présentes, davantage de détails dans les aigus et une scène sonore plus large.
Le casque bénéficie par ailleurs d’une certification Hi-Res Audio et EarFun le présente comme le premier modèle associant cette architecture Dual-Coaxial aux technologies Qualcomm de réduction de bruit et à Auracast.
APTX LOSSLESS, LDAC ET BLUETOOTH 6.0
Sous le capot, EarFun a retenu une puce Qualcomm QCC3095. Celle-ci permet notamment au Wave Pro X de prendre en charge aptX Lossless, mais aussi le LDAC, le LE Audio et Auracast.
Le Bluetooth passe à la version 6.0, avec également une connexion multipoint pour basculer plus facilement entre deux appareils.
EarFun n’oublie pas pour autant les connexions filaires. Le Wave Pro X peut fonctionner en USB Audio et dispose également d’une entrée jack 3,5 mm. Un choix appréciable sur un casque qui se veut relativement polyvalent.
HUIT MICROS POUR LA RÉDUCTION DE BRUIT
La réduction de bruit active repose sur un ensemble de huit microphones associé à un traitement par IA. Le système hybride doit adapter son fonctionnement à l’environnement afin de réduire les bruits extérieurs, tout en améliorant également la qualité des appels.
L’autonomie constitue l’autre argument majeur du Wave Pro X. EarFun annonce jusqu’à 90 heures d’écoute sans ANC et 50 heures avec la réduction de bruit activée.
La recharge rapide permettrait par ailleurs de récupérer 10 heures d’écoute en seulement 15 minutes. Le casque est pliable et ses coussinets utilisent de la mousse à mémoire de forme pour améliorer le confort sur les longues sessions.
ET DES AIR PRO 5 CONÇUS AVEC L’AIDE DE BOSE
EarFun profite également de l’IFA pour donner un premier aperçu de ses futurs Air Pro 5. La marque livre encore peu de caractéristiques, mais précise avoir fait appel à des ingénieurs de l’activité Audio Technology de Bose pour travailler sur la modélisation, le réglage et la validation de la réduction de bruit active. Les détails techniques et le prix seront communiqués ultérieurement.
QU’EN PENSER ?
À 149,99 euros, le Wave Pro X affiche une fiche technique particulièrement complète : deux transducteurs, aptX Lossless, LDAC, Bluetooth 6.0, Auracast, ANC à huit microphones et jusqu’à 90 heures d’autonomie. Reste évidemment à vérifier ce que donnent cette architecture à deux transducteurs et la réduction de bruit dans des conditions réelles. Sur le papier, EarFun cherche en tout cas à proposer les technologies des casques beaucoup plus coûteux sans faire exploser le tarif, une stratégie que la marque applique déjà depuis plusieurs années à ses écouteurs.
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